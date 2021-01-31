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Фантастическое явление: ледяные пузыри на озере Нукабира

Фантастическое явление: ледяные пузыри на озере Нукабира (7 фото)

Автор:
31 января 2021 10:06
Сообщество : ФотоМир
Метки: Нукабира   интересно   ледяные пузыри   озеро   природа   фото   явление   
269
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В суровые зимы на японском острове Хоккайдо нередко образуются удивительные по красоте объекты – замерзшие пузыри газа, застывшие в ледяной толще озер.
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Метки: Нукабира   интересно   ледяные пузыри   озеро   природа   фото   явление   
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2  комментария
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Дмитрий Горчилин 55 минут назад
Были фото с Байкала, там очень похожие пузыри в лед вмерзают. Метан вроде.
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Domax3000 9 минут назад
Фантастическое явление: ледяные пузыри на озере Нукабира
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