Фантастическое явление: ледяные пузыри на озере Нукабира

В суровые зимы на японском острове Хоккайдо нередко образуются удивительные по красоте объекты – замерзшие пузыри газа, застывшие в ледяной толще озер.
Необычное явление природы можно увидеть зимой на озере под названием Нукабира, расположенное в Японии, а точнее - в префектуре Хоккайдо. Особенно, похоже, повезло в этом году, когда фотографы смогли запечатлеть эти необычные подводные ледяные пузыри под поверхностью воды.
Почему повезло? Сообщается, что обычно зимой в этих местах очень сильные осадки и замёрзшая поверхность озера просто скрывается под снегом. Возможно, и самих необычных "волшебных пузырей" не возникает из-за тех же температурных особенностей.
Объясняется это явление природы следующим образом: со дна озера поднимается воздух и газ, но пузырьки не доходят до поверхности, чтобы просто улетучиться, а замерзают внутри воды. Причём на разной глубине - некоторые почти наверху, а некоторые на глубине в несколько метров.
Объясняется это явление природы следующим образом: со дна озера поднимается воздух и газ, но пузырьки не доходят до поверхности, чтобы просто улетучиться, а замерзают внутри воды. Причём на разной глубине - некоторые почти наверху, а некоторые на глубине в несколько метров.
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Такие подводные 3D-картины, конечно, привлекли в этом году многих фотографов и в "Инстаграмме" можно найти немало "фотосвидетельств", часть которых мы и публикуем в этой заметке. Стоит отметить ещё и чистоту воды в озере, так что на некоторых снимках кажется, что ледяные пузыри словно зависли в воздухе.
Что интересно отметить, озеро Нукабира является искусственным водоёмом, а точнее - эту местность просто затопили в 1955 году, когда строили дамбу для местной ГЭС. С этим связана ещё одна местная достопримечательность - мост-призрак.
Это мост через реку, русло которой при разливе озера (когда открывают дамбу) просто затапливается. В итоге сам мост исчезает под водой, а его исчезновение и появление из-под воды очень любят туристы и местные жители.
Да и само рукотворное озеро с видом на горы получилось очень органичным местом, которое туристы любят посещать - говорят, особо красиво здесь в "сезон осенних листьев". А теперь вот ещё туристов привлекают и в бесснежные зимы - благодаря необычным подводным ледяным скульптурам, появляющимся на озере Нукабира.
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