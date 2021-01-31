Фантастическое явление: ледяные пузыри на озере Нукабира

Почему повезло? Сообщается, что обычно зимой в этих местах очень сильные осадки и замёрзшая поверхность озера просто скрывается под снегом. Возможно, и самих необычных "волшебных пузырей" не возникает из-за тех же температурных особенностей.



Объясняется это явление природы следующим образом: со дна озера поднимается воздух и газ, но пузырьки не доходят до поверхности, чтобы просто улетучиться, а замерзают внутри воды. Причём на разной глубине - некоторые почти наверху, а некоторые на глубине в несколько метров.