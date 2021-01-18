Тюрьма на дне озера

К слову, воду там были вынуждены были откачивать начиная с 1991 года - до этого проблем такого плана не наблюдалось, видимо, в этот момент добрались до водоносных пластов.



Вроде затопление не стало неожиданностью и подаётся как плановое решение, но при этом рассказывают о том, что буквально за пару часов под водой оказались не только тюремные здания, но и различная техника. Может это просто байка, но уверяют, что на дне остались даже экскаваторы. Их позже достали, а вот всё остальное не стали - на утеху дайверам.