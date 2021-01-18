Тюрьма на дне озера

В Эстонии есть необычная локация, которая является местом для дайвинга и одновременно точкой для обзора местности с высоты.
Вид на затопленное здание тюрьмы в карьере Румму
Правда, вместо озера здесь затопленный карьер, а вместо гор - терриконы. А главная "фишка" - сквозь прозрачную воду видны здания и стены бывшей тюрьмы, обитатели которой вырыли этот карьер и насыпали эти горы.
Сейчас здесь находится посёлок Румму (Rummu), который был построен уже после того, как появилась тюрьма - для тех, кто здесь работал, кончено, а не "мотал срок".
Часто начало истории тюрьмы относят к временам СССР, но это не так. История началась в 1938-м году, когда Эстонская республика ещё не входила в состав Советского Союза.
Часто начало истории тюрьмы относят к временам СССР, но это не так. История началась в 1938-м году, когда Эстонская республика ещё не входила в состав Советского Союза.
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Часть зданий - полностью под водой, часть - видны над поверхностью
Вернее говоря, здесь рядом было даже две тюрьмы. Сначала - тюрьма Мурру в находящемся рядом посёлке Эмари. Она была основана буквально на Новый год - 1 января 1938 года.
Причём первыми "жителями" новых деревянных бараков за большим забором стали именно заключённые, привезённые сюда специально для работы на карьере.
Причём первыми "жителями" новых деревянных бараков за большим забором стали именно заключённые, привезённые сюда специально для работы на карьере.
Тюрьма Murru
Считается, что добычей так называемого мраморовидного известняка здесь начали заниматься примерно 7 веков назад.
Собственно, местный известняк даже имеет собственное название - вазалеммский известняк, по названию местности Вазалемма. Это бывшая волость на севере Эстонии - то есть территория, где находится Румму, именно так и называлась.
Собственно, местный известняк даже имеет собственное название - вазалеммский известняк, по названию местности Вазалемма. Это бывшая волость на севере Эстонии - то есть территория, где находится Румму, именно так и называлась.
Подводный тюремный хлам
А вот к посёлку Румму, который был основан уже после вхождения Эстонии в состав СССР (в 60-е годы 20-го века) относилась вторая тюрьма и завод, где обрабатывалось то, что добывали заключённые.
Впрочем, обработка на месте осуществлялась с самого начала добычи, до постройки завода - просто делалось это вручную.
Впрочем, обработка на месте осуществлялась с самого начала добычи, до постройки завода - просто делалось это вручную.
Подводные тюремные виды
Обе тюрьмы - Мурру и Румму - были объединены в 2007 году. То есть известняк силами заключённых долгое время добывался и в освободившейся от советской власти Эстонии.
Показательно, что в 2011 году на средства Евросоюза здесь даже открыли профтехучилище и литературный кружок. Правда, уже через год было упразднено закрытое отделение тюрьмы, а в 2014 году тюрьма была закрыта окончательно.
Показательно, что в 2011 году на средства Евросоюза здесь даже открыли профтехучилище и литературный кружок. Правда, уже через год было упразднено закрытое отделение тюрьмы, а в 2014 году тюрьма была закрыта окончательно.
Подводное тюремное окно
Говорят, здесь была достаточно суровая "зона" - после её закрытия писали о том, что администрация была в сговоре с местными "неформальными лидерами", которые контролировали всё, что происходит в стенах тюрьмы. Впрочем, история тюрем по всему миру так или иначе связана с такими историями.
А вот в какой момент карьер стал озером и почему вообще была закрыта тюрьма, ясно не до конца.
А вот в какой момент карьер стал озером и почему вообще была закрыта тюрьма, ясно не до конца.
Так сейчас выглядит стена тюрьмы - той части, что осталась на берегу
Некоторые пишут, что добыча прекратилась из-за нерентабельности и сложности (видимо, всё выкопали) - поэтому пришлось распустить и "зону". Другие источники уверяют, что сначала было решено закрыть тюрьму, а потом в результате прекратили и добычу.
Известно, что озеро появилось до закрытия тюрьмы. Просто в какой-то момент по какой-то причине решили прекратить откачку воды со дна карьера и его затопило.
Известно, что озеро появилось до закрытия тюрьмы. Просто в какой-то момент по какой-то причине решили прекратить откачку воды со дна карьера и его затопило.
Подводная тюремная мастерская
К слову, воду там были вынуждены были откачивать начиная с 1991 года - до этого проблем такого плана не наблюдалось, видимо, в этот момент добрались до водоносных пластов.
Вроде затопление не стало неожиданностью и подаётся как плановое решение, но при этом рассказывают о том, что буквально за пару часов под водой оказались не только тюремные здания, но и различная техника. Может это просто байка, но уверяют, что на дне остались даже экскаваторы. Их позже достали, а вот всё остальное не стали - на утеху дайверам.
Вроде затопление не стало неожиданностью и подаётся как плановое решение, но при этом рассказывают о том, что буквально за пару часов под водой оказались не только тюремные здания, но и различная техника. Может это просто байка, но уверяют, что на дне остались даже экскаваторы. Их позже достали, а вот всё остальное не стали - на утеху дайверам.
Стены и фонари под водой озера Румму
Да, возможность поплавать среди тюремных стен - главная цель приезжающих сюда туристов. Кроме "тюремных достопримечательностей" популярностью пользуется подводный лес - настоящие деревья, которые оказались под водой после затопления карьера.
Максимальной глубиной карьера считается, кстати, 14 метров. Туристы обычно плавают на глубине 5-7 метров.
Максимальной глубиной карьера считается, кстати, 14 метров. Туристы обычно плавают на глубине 5-7 метров.
Подводный лес и подводная тропинка
Местные организовали здесь развлекательный центр, дайвинг-клуб оказывает соответствующие услуги - аренда снаряжения, инструктаж, пробные погружения и т.д. В общем, примерно лет 10 назад место стало привлекательным, хотя до этого тут было только дикий пляж.
Есть на берегу также что-то вроде пансионата, можно арендовать домик, покататься на лодках - в общем, как бы иронично не звучало, но "всё для хорошего отдыха".
Есть на берегу также что-то вроде пансионата, можно арендовать домик, покататься на лодках - в общем, как бы иронично не звучало, но "всё для хорошего отдыха".
Вид на терриконы и остатки затопленных зданий тюрьмы Румму
Многие туристы приезжают сюда самостоятельно (час на автобусе из Таллина) - и не только нырять, но даже просто рыбачить и любоваться местными красотами. Ими, кстати, лучше любоваться, залезая на терриконы, которые находятся прямо рядом с карьером - где копали, там и складывали.
Но вид открывается вполне неплохой, особенно на ту часть, где в прозрачной воде скрываются бывшие тюремные постройки.
Но вид открывается вполне неплохой, особенно на ту часть, где в прозрачной воде скрываются бывшие тюремные постройки.
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