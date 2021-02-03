Редкие фото акул в момент страсти

Невероятно редкие снимки показывают момент, когда пара рифовых акул наслаждалась моментом страсти у кораллового рифа в Тихом океане.
На изображениях влюбленные перевернуты вверх ногами, а точнее вверх плавниками, когда акула-самец кусает грудной плавник самки вставляя свою «застежку» в ее клоаку - гениталии акулы.
Этот ритуал укуса используется для удержания самки в нужном положении во время процесса спаривания - и часто встречается у некоторых видов акул.
Подводный фотограф Рон Уоткинс, сделавший потрясающие снимки у побережья острова Кокос в Коста-Рике, сказал: "Это очень редкий случай, когда можно увидеть и сфотографировать такое поведение акул, и я знаю лишь немногих, кто когда-либо был свидетелем этого."
Этот ритуал укуса используется для удержания самки в нужном положении во время процесса спаривания - и часто встречается у некоторых видов акул.
Подводный фотограф Рон Уоткинс, сделавший потрясающие снимки у побережья острова Кокос в Коста-Рике, сказал: "Это очень редкий случай, когда можно увидеть и сфотографировать такое поведение акул, и я знаю лишь немногих, кто когда-либо был свидетелем этого."
Влюбленные были изображены переплетенными вверх ногами мордами на морском дне.На следующих снимках видно, что акула-самец кусает грудной плавник самки и вставляет свои птеригоподии в ее клоаку
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Этот ритуал укуса используется для удержания самки в нужном положении во время процесса спаривания - и часто встречается у некоторых видов акул.
Момент страсти: влюбленные меняли положение во время брачного ритуала, становясь параллельно морскому дну.
Одной из особенностей размножения акул, отличающей их от костных рыб, является внутреннее оплодотворение. Самец оплодотворяет яйцеклетку непосредственно в теле самки, вводя половые органы - птеригоподии в ее клоаку. Птеригоподии представляют собой видоизмененные лучи брюшных плавников самца акулы.
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