Редкие фото акул в момент страсти

На изображениях влюбленные перевернуты вверх ногами, а точнее вверх плавниками, когда акула-самец кусает грудной плавник самки вставляя свою «застежку» в ее клоаку - гениталии акулы.



Этот ритуал укуса используется для удержания самки в нужном положении во время процесса спаривания - и часто встречается у некоторых видов акул.



Подводный фотограф Рон Уоткинс, сделавший потрясающие снимки у побережья острова Кокос в Коста-Рике, сказал: "Это очень редкий случай, когда можно увидеть и сфотографировать такое поведение акул, и я знаю лишь немногих, кто когда-либо был свидетелем этого."