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Испанские полицейские избили двух зевак, мешавших задержанию преступника

Испанские полицейские избили двух зевак, мешавших задержанию преступника (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 февраля 2021 12:50
Сообщество : Криминал
Метки: видео   задержание   испания   полиция   потасовка   
1083
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На одном из канарских островов разразился скандал: полицейских обвиняют в избиении прохожих, которые ни в чем не виноваты. Но так ли это?

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Метки: видео   задержание   испания   полиция   потасовка   
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20k
Батончик с маком 52 минуты назад
кобыла поди вопила - назовите вашу фамилию, звание... да я тебя в ютубе обосру... прощайся с погонами, мусор...
ну и всё прочее что любят вопить всякие блохеры, тиктокеры и прочая шваль
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5k
Дмитрий Минуту назад
Достаточно такого видео чтобы стадо завелось. Вся страна. Хотя видеофиксация конечно нужна. Все же копы частенько превышают полномочия используя силу там где можно было ее избежать. Учитывая тот факт что защищать себя от копа во время такого инцидента ты не можешь никак, от слова вообще, то контроль тут тоже нужен очень сильный.
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1k
Йожык 2 минуты назад
Хлеба и зрелищ!
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3k
VL 7 минут назад
где вопли сисянских аналов? где???
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3k
Shtoppi 13 минут назад
Могу сказать только: "Ибо не х.й".
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652
zu4ara 19 минут назад
правильно, а то развелось "режиссёров" и "сценаристов"
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25k
Aqueronte 20 минут назад
В цивилизованных странах в действиях полиции не должно быть тени сомнения. Любое задержание в том числе силовое априори законно. Поэтому любые попытки помешать или начать оскорблять полицейских при их работе должны жёстко пересекаться.
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9k
Rihovich Полчаса назад
Очень жалко, что без звука! А так - хорошее видео!
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19k
SerGProS Полчаса назад
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2k
nindza SerGProS 24 минуты назад
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111
Suq Muddiq Полчаса назад
Вот такими заголовками и создаётся левацкий контент, и потом кучи негров выходят на улицы, чтобы устраивают грабежи под игидой протеста. По факту, это не прохожие, а как минимум провокаторы, а то и соучастники. Но, к сожалению, преобладающее большинство людей не умеют анализировать и делают выводы по заголовкам статей и первым кадрам видео.
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898
DanzelBanzel Suq Muddiq Полчаса назад
Игида...ммм...божественно
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3k
NONAME DanzelBanzel 10 минут назад
Зато он похоже умеет аналлизировать и делать выводы . А ещё смешить , поэтому пускай будет "игида".
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111
Suq Muddiq DanzelBanzel 10 минут назад
Я был двоечником в школе)))))))
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10k
Taximaxi 38 минут назад
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2k
Ям 49 минут назад
надо хомякам показывать такие видосы. чтоб не ныли как шлюхи когда им пальчиком грозят
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2k
Max Lu 50 минут назад
так всё правильно. зеваки, да ещё с камерами заслужили. после попытки удара полицейского тем более
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19k
SerGProS Лучший Друг 24 минуты назад
А в США вы бы увидели как во всех троих дебоширов выпустили всю обойму.
Dura lex sed lex
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584
Лучший Друг SerGProS 21 минуту назад
Да, и это лучший контраргумент легализации короткоствола
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25k
Aqueronte Лучший Друг 18 минут назад
Вы слышали что эти зеваки говорили полиции в момент задержания?
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4k
a6m5 SerGProS 17 минут назад
В современных пистолетах обоймы давно уже не используются, сейчас используются сменные магазины. Или там полицаи до сих пор используют Маузеры С96? Под Дзержинского косят?
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2k
Max Lu Лучший Друг 5 минут назад
ну леща дал, но потом попытался ударить кулаком. я думаю им не раз сказали отойти

а почему бы ему не выбить телефон рукой? всё правильно. в германии таких зевак на автобане пожарники водой поливают,а особо заинтересованных даже приглашают труп посмотреть. зеваки быстро остывают.

такое обращение правильное, потому что они уже достали. этот случай мелкий, а обычно большая толпа зевак
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22k
Андрей 58 минут назад
Ну так, то в Испании-это другое, тут понимать нужно!
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1k
Эдуард Час назад
Как минимум не стыдно за ментов, хорошо отрабатывают, не тряпки.
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8k
Vacony Час назад
а парень в куртке копыта не двинул ? так затылком упасть об асфальт...
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58k
Viktor Час назад
Бля, ну когда уже люди запомнят - мент, это представитель власти, с ним шутки плохи и суд в первую очередь поверит ему!
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3k
alex Viktor 59 минут назад
понаехавшие походу, не местные
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1k
Пачо Эррера Час назад
В Испании копы физически крепкие ребята, подраться умеют.
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11k
Юрий Николаевич Час назад
КРОВАВЫЙ МОР... ой, простите, демократичная Испания.
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