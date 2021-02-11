Испанские полицейские избили двух зевак, мешавших задержанию преступника

В воскресенье на острове Лансароте произошел инцидент, вызвавший резонанс во всем испанском обществе. Испанцы обсуждают видеоролик, в котором полицейские задерживают нарушителя, а затем набрасываются стоящих рядом мужчину и женщину, которые пытаются запечатлеть процесс задержания на камеры своих мобильных телефонов.

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В ролике видно, как один из полицейских выбивает из рук девушки телефон и отвешивает несколько оплеух ее спутнику в красной майке. В тот момент, когда правоохранитель прижимает мужчину к земле, чтобы надеть на него наручники, подбегает девушка и пытается его ударить. Но коп уворачивается, а девушка неловко падает, споткнувшись о своего спутника. Спутник свирепеет и начинает махать руками. Увидев это, второй полицейский оставляет лежащего на земле преступника, подходит к дебоширу и ударом кулака опрокидывает его на землю.