Испанские полицейские избили двух зевак, мешавших задержанию преступника

На одном из канарских островов разразился скандал: полицейских обвиняют в избиении прохожих, которые ни в чем не виноваты. Но так ли это?
В воскресенье на острове Лансароте произошел инцидент, вызвавший резонанс во всем испанском обществе. Испанцы обсуждают видеоролик, в котором полицейские задерживают нарушителя, а затем набрасываются стоящих рядом мужчину и женщину, которые пытаются запечатлеть процесс задержания на камеры своих мобильных телефонов.
В ролике видно, как один из полицейских выбивает из рук девушки телефон и отвешивает несколько оплеух ее спутнику в красной майке. В тот момент, когда правоохранитель прижимает мужчину к земле, чтобы надеть на него наручники, подбегает девушка и пытается его ударить. Но коп уворачивается, а девушка неловко падает, споткнувшись о своего спутника. Спутник свирепеет и начинает махать руками. Увидев это, второй полицейский оставляет лежащего на земле преступника, подходит к дебоширу и ударом кулака опрокидывает его на землю.
В российских пабликах сообщается, что испанские стражи порядка применили силу к простым зевакам, которые им надоели съемкой "полицейского беспредела". Однако если верить сайту "Русская Испания", то все было не совсем так. В издании сообщается, что полицейские после погони задержали водителя автомобиля, а стоявшая рядом парочка - пассажиры этого авто. Но так или иначе, но в ролике видно, что те двое не просто снимают на камеры, но и кричат что-то в адрес полицейских.
Большинство пользователей испанского сегмента Интернета требуют наказать полицейских. Однако мэр Лансароте Астрид Перес пока не намерен ничего предпринимать, пока не услышит объяснений от шефа местной полиции.
Источник:
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ну и всё прочее что любят вопить всякие блохеры, тиктокеры и прочая шваль
Dura lex sed lex
а почему бы ему не выбить телефон рукой? всё правильно. в германии таких зевак на автобане пожарники водой поливают,а особо заинтересованных даже приглашают труп посмотреть. зеваки быстро остывают.
такое обращение правильное, потому что они уже достали. этот случай мелкий, а обычно большая толпа зевак