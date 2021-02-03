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9 интересных фактов о фильме «Соломенная шляпка»

9 интересных фактов о фильме «Соломенная шляпка» (9 фото)

Автор:
03 февраля 2021 10:02
Сообщество : Кино
Метки: Соломенная шляпка   актеры   кино   роль   факты   фильм   фото   
597
9
Почему Миронов боялся закрытия фильма, кто придумал образ виконта и кем были Лизетта и Мюзетта из знаменитой песни.
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Метки: Соломенная шляпка   актеры   кино   роль   факты   фильм   фото   
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199k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
Годный пост.
Спасибо!
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7k
Cornho 54 минуты назад
Прекрасный фильм, любимый с детства!
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Parizhanka

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