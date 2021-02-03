9 интересных фактов о фильме «Соломенная шляпка»

Сначала режиссёр пригласил в новый фильм актёров из «Краха инженера Гарина» — Олега Борисова и Нонну Терентьеву, но Борисов отказался от главной роли по состоянию здоровья, а Терентьева оказалась не сильна в водевильном жанре. Тогда Квинихидзе предложил главную роль своему другу Андрею Миронову, а роль мадам Бокардон досталась Людмиле Гурченко. Оба актёра в музыкальном жанре чувствовали себя как рыба в воде, и уже под них режиссёр собирал остальную команду. При этом он старался приглашать артистов, которые уже были знакомы и хорошо ладили друг с другом. Благодаря такому подходу работа превратились в праздник и это настроение передавалось зрителям. Съёмки шли в интерьерах ленинградского Дома литераторов, в Петергофе и эстонском городе Тарту.