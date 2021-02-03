9 интересных фактов о фильме «Соломенная шляпка»

Почему Миронов боялся закрытия фильма, кто придумал образ виконта и кем были Лизетта и Мюзетта из знаменитой песни.
Работу над музыкальным фильмом режиссёр Леонид Квинихидзе начал не в лучшем расположении духа. Его предыдущий фильм «Крах инженера Гарина» зрители приняли довольно слабо, а критики вообще разгромили, назвав картину «крах режиссёра Квинихидзе». Чтобы отвлечься от грустных мыслей и загладить впечатление, он решил снять что-то весёлое и выбрал для экранизации популярный французский водевиль драматургов Эжена Лабиша и Марка-Мишеля. «Соломенная шляпка» получилась настолько удачной, что про «крах» тут же забыли, а Квинихидзе нашёл своё призвание в мюзиклах.
Сначала режиссёр пригласил в новый фильм актёров из «Краха инженера Гарина» — Олега Борисова и Нонну Терентьеву, но Борисов отказался от главной роли по состоянию здоровья, а Терентьева оказалась не сильна в водевильном жанре. Тогда Квинихидзе предложил главную роль своему другу Андрею Миронову, а роль мадам Бокардон досталась Людмиле Гурченко. Оба актёра в музыкальном жанре чувствовали себя как рыба в воде, и уже под них режиссёр собирал остальную команду. При этом он старался приглашать артистов, которые уже были знакомы и хорошо ладили друг с другом. Благодаря такому подходу работа превратились в праздник и это настроение передавалось зрителям. Съёмки шли в интерьерах ленинградского Дома литераторов, в Петергофе и эстонском городе Тарту.
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С роли итальянского тенора Нинарди началась кинокарьера Михаила Боярского, который до этого снялся в нескольких малозаметных ролях. В «Соломенную шляпку» он попал благодаря отцу, который играл небольшую роль караульного. Квинихидзе дал Боярскому-младшему не только яркую экспрессивную сцену, но и возможность продемонстрировать голос. После этого им заинтересовались режиссёры музыкальных фильмов, а актёр признавался, что его главным учителем в этом фильме стала Алиса Фрейндлих.
В дружеской атмосфере рождались постоянные импровизации, и режиссёр был этому только рад. Например, Михаил Козаков придумал сделать своего виконта де Розальба человеком нетрадиционной ориентации. Когда он первый раз произнёс реплику про «молоденького-молоденького пастушка» и игриво посмотрел на Андрея Миронова в лорнет — Миронов прямо в камеру расхохотался и сказал: «Ты с ума сошёл? Закроют к чёрту!». Все посмеялись, но решили оставить виконта именно таким, и цензоры его пропустили.
В свою очередь Миронов тоже решил удивить Козакова. В одной из сцен он стоял к нему лицом и спиной к камере, и в самый серьёзный момент широко улыбнулся. Козаков сложился пополам от хохота — во рту Миронова сверкал ряд «золотых» зубов, сделанных при помощи фольги от шоколадки. Сцена была сорвана, а несколько метров пленки пришлось выкинуть…
Эпизод с поединком на шпагах тоже получил неожиданное развитие. С героя Козакова случайно сбили парик, но режиссёр дал команду продолжать съёмку. Алиса Фрейндлих не растерялась и прикрыла голову виконта веером, а тот после секундной заминки выдал фразу: «Не вижу ничего смешного! Парик — это очень современно!» В импровизацию включился Андрей Миронов, страстно поцеловал Фрейндлих в шею, посмотрел на героя Михаила Боярского и выдал: «Рекомендую!».
На роль тихой невесты сначала утвердили Екатерину Васильеву, но худсовет потребовал более миловидное и менее яркое лицо. Тогда режиссёр взял на роль никому неизвестную актрису ленинградского ТЮЗа Марину Старых, которая очень зажималась рядом со знаменитостями, что как раз и было нужно для образа. Екатерина Васильева осталась в фильме и сыграла хозяйку шляпки, а приехавший вместе с ней на съёмки драматург Михаил Рощин получил крошечную роль фонарщика.
Музыку к фильму создавали композитор Исаак Шварц и поэт Булат Окуджава. Часть женских имён в знаменитой песне «Женюсь…» была взята из завещания Портоса в романе Александра Дюма «Десять лет спустя» — это были клички лошадей мушкетёра. Роли безымянных Певца и Певицы исполнили актриса Евгения Ветлова и джазовый музыкант Александр Колпашников.
«Соломенную шляпку» ждал невероятный успех! Однако именно он помешал Людмиле Гурченко и Андрею Миронову попасть в фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром». Режиссёр хотел снимать их в главных ролях, и актёры даже прошли пробы, но водевильная популярность заставила Рязанова передумать. Он понял, что зрители не воспримут их всерьёз в драматических ролях и будут ждать музыкальной феерии, и начал поиск других кандидатов. Но все-таки Гурченко и Миронов в фильме появились — когда Ипполит включил телевизор, то там шла «Соломенная шляпка» и показывали сцену с их участием.
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