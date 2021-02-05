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Леопард и&nbsp;собака вместе коротали день, будучи запертыми в сортире

Леопард и собака вместе коротали день, будучи запертыми в сортире (1 фото + 3 видео)

Автор:
05 февраля 2021 00:24
Сообщество : Животные
Метки: Погоня   индия   леопард   нападение   плен   происшествия   собака   спасение   
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В индийском штате Карнатака пёс семь часов просидел взаперти с леопардом в закрытом туалете. Леопарда терзала безнадёга и где-то в душе шевелились смутные сомнения, однако сокамерника - товарища по несчастью, как он наверно считал, пятнистый хищник, всё же не тронул.

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Метки: Погоня   индия   леопард   нападение   плен   происшествия   собака   спасение   
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378
D. K 3 часа назад
А потом они все танцевали. Особенно собака.
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10k
( ͡° ͜ʖ ͡°) 56 минут назад
У леопарда от духана из сортира аппетит пропал.
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26k
Антон 2 часа назад
И чота аппетит сразу пропал
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3k
Rubiroid_47 2 часа назад
Пес за семь часов лет на семь постарел наверное.
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166
oliv39 Rubiroid_47 Час назад
Су.ки... Вместо того, чтоб водички пёселю дать, эти ушлепаны сэлфиться с ним начали !
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919
Broscan 2 часа назад
Писец как песеля жалко мне стало


А когда лео на камеру прыгнул я сам испугался, представляю каково песелю.
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3k
Дарвин и аморальная премия 3 часа назад
Редька,эту историю тебе рассказала собака или леопард?
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3k
Свирепый Бамбр Дарвин и аморальная премия 3 часа назад
Нет, он засунул свою морду в этот разъем для историй )))

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110k
Редька с хреном Автор поста Дарвин и аморальная премия 3 часа назад
- Айболит. Прекращай строить из себя идиота, ты же не глупый парень.
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3k
Дарвин и аморальная премия Редька с хреном 3 часа назад
Да не обижайся,просто хотел узнать-откуда ты берешь такие ох@ительные истории
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110k
Редька с хреном Автор поста Дарвин и аморальная премия 3 часа назад
Под последним видео статьи гиперссыль на India Today.
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