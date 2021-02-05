В индийском штате Карнатака пёс семь часов просидел взаперти с леопардом в закрытом туалете. Леопарда терзала безнадёга и где-то в душе шевелились смутные сомнения, однако сокамерника - товарища по несчастью, как он наверно считал, пятнистый хищник, всё же не тронул.
Уникальный случай произошёл в посёлке Билинеле, когда пёс, которым собрался полакомиться леопард, попытался скрыться от него в общественном туалете. Хищник бросился за ним. Местный житель, очевидно, неробкого десятка, увидев это, оценил ситуацию, подскочил к сортиру и запер в нём и беглеца, и преследователя, после чего вызвал полицию и сотрудников лесной охраны.
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Весть о случившемся быстро облетела село, собрав вокруг отхожего места толпу праздношатающихся, которые то и дело заглядывали в щели, в надежде увидеть кровавую развязку погони. Однако звери вели себя, на удивление спокойно, леопард улёгся в одном углу, а собака расположилась в противоположном, стараясь держаться как можно дальше от опасного партнёра по неволе. Спасение пришло только через семь часов.
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Сотрудники департамента лесной охраны растянули сеть и приготовили дротики со снотворным, чтобы усыпить леопарда, чтобы без проблем для окружающих отправить его восвояси. Но что-то пошло не так: зверь пошёл на прорыв через крышу, разодрал сеть и был таков. Собака, не веря, что спаслась долго не могла прийти в себя и не сразу решилась покинуть отхожее место.
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А когда лео на камеру прыгнул я сам испугался, представляю каково песелю.