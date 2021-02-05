Сотрудники департамента лесной охраны растянули сеть и приготовили дротики со снотворным, чтобы усыпить леопарда, чтобы без проблем для окружающих отправить его восвояси. Но что-то пошло не так: зверь пошёл на прорыв через крышу, разодрал сеть и был таков. Собака, не веря, что спаслась долго не могла прийти в себя и не сразу решилась покинуть отхожее место.





