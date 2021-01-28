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5 интересных фактов о фильме Операция Ы и другие приключения Шурика

5 интересных фактов о фильме Операция Ы и другие приключения Шурика (5 фото)

Автор:
28 января 2021 11:01
Сообщество : Кино
Метки: Операция Ы и другие приключения Шурика   интересно   кино   факты   фильм   фото   
2283
5
Фильм настолько полюбился в народе и любим до сих пор, что давно разошелся на цитаты и самое главное - он смешит до сих пор. Вы только подумайте: фильму 56 лет. Пятьдесят шесть! И он до сих пор вызывает улыбку при просмотре, хотя просмотрен уже не по одному разу. Как у Леонида Гайдая это получалось - загадка.
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Метки: Операция Ы и другие приключения Шурика   интересно   кино   факты   фильм   фото   
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33k
jonnyD Час назад
А вот , интересно, где Шурик в 65 году отхватил штаны типа джинсы ?
А вот , интересно, где Шурик в 65 году отхватил штаны типа джинсы ?
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28k
LEPA jonnyD 48 минут назад
Тогда они назывались "Техасы".
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463
mnekrasov 7 минут назад
Девочке Леночке на вид лет 10, а в фильме она чуть соску не сосет
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26k
Игорь 2 часа назад
Вот за что мне нравится современный интернет и есть определённая (микроскопическая, да, но есть) польза от соцсетей.
Лет 30 и больше назад узнать эту информацию любому было практически не реально. А теперь хочешь-не хочешь узнаешь мимоходом.
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11k
Андрей Дядя Игорь 2 часа назад
То есть, ситуация, показанная в фильме, была практически невозможна а что ,

Бывалый не мог иметь инвалидности ? или купить липовую ? даже очень похоже. такие предприимчивые граждане как Бывалый за определенную сумму денег покупали инвалидность на ВТЕКе . данная справка давала не только пенсию , а законные основания не работать и не подпасть под статью тунеядство.
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26k
Игорь Андрей Дядя 2 часа назад
Вы из тех кто читает заголовок и быстрей писать коммент?

Ситуация <> информация...
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11k
Андрей Дядя Игорь Полчаса назад
Л- логика.
не владея информацией - не суди за ситуацию.

нигде не сказано что у Бывалого не было инвалидности. на основании чего автор засомневался и посчитал ситуацию владения данным автомобилем практически невозможной ? ситуация как бы обратно намекает , что справка об инвалидности у Бывалого все-таки была.
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26k
Игорь Андрей Дядя 9 минут назад
Товарисч! Я высказался за то, что теперь можно просто так между делом узнать любопытный факт о чём угодно. Благодаря интернету. Я вообще имел в виду интересные факты о съёмке фильма. А не конкретно что-то там.
Не нужно искать черную кошку в тёмной комнате...
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