5 интересных фактов о фильме Операция Ы и другие приключения Шурика

Помните эту сцену в фильме, когда шофер грузовика со злостью кричал "где этот инвалид!?" и каково же было его удивление, когда "инвалидом" оказался огромный мужик? Но удивился он не только размерам мужика. Здесь было еще кое-что.



Дело в том, что эта машинка, которая называлась СМЗ, была транспортом для людей с ограниченными способностями и выдавалась только инвалидам. Ее нельзя было купить обычным гражданам, невозможно было ездить на ней по доверенности. На ней могли ездить только инвалиды и за этим довольно жестко следили органы.



То есть, ситуация, показанная в фильме, была практически невозможна, поэтому Шофер был так удивлен.