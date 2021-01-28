5 интересных фактов о фильме Операция Ы и другие приключения Шурика

Фильм настолько полюбился в народе и любим до сих пор, что давно разошелся на цитаты и самое главное - он смешит до сих пор. Вы только подумайте: фильму 56 лет. Пятьдесят шесть! И он до сих пор вызывает улыбку при просмотре, хотя просмотрен уже не по одному разу. Как у Леонида Гайдая это получалось - загадка.
Думаю, что об этой картине известно все, но есть некоторые факты, которые некоторым могут показаться новыми. Давайте, я попробую сделать подборку из тех ,которые лично мне показались малоизвестными.
Шурик
Изначально, эта лента не планировалась такой, какой мы привыкли ее видеть. Планировалось всего две новеллы, но в обоих главным героем должен был стать студент по имени Владик. Позже, решено было сделать полноценную картину, где Владик будет перевоспитывать тунеядца, затем влюбится в студентку Лиду, а затем обезвредит шайку расхитителей социалистической собственности.
Если вы внимательны, то заметили, что здесь фигурирует имя Владик. Но студента же зовут Шурик! Почему имя изменили?
Во все оказался виноват Ленин! Художественный совет потребовал изменить имя. Почему? По мнению худсовета, Владик - это сокращение от имени Владлен. А имя Владлен образовано от сокращения Владимир Ленин. Никаких шуток с Лениным! Поэтому, Гайдай просто дал герою имя Александр, которое отлично сокращается до Шурика.
Если вы внимательны, то заметили, что здесь фигурирует имя Владик. Но студента же зовут Шурик! Почему имя изменили?
Во все оказался виноват Ленин! Художественный совет потребовал изменить имя. Почему? По мнению худсовета, Владик - это сокращение от имени Владлен. А имя Владлен образовано от сокращения Владимир Ленин. Никаких шуток с Лениным! Поэтому, Гайдай просто дал герою имя Александр, которое отлично сокращается до Шурика.
×
Кошки
Если вы внимательно смотрели фильмы Гайдая, то наверняка заметили одну интересную вещь: во всех фильмах этого режиссера присутствуют кошки. Так или иначе, кошки есть почти в каждом его фильме. Эта такая "пасхалка" от режиссера. Вспомните! Иван Васильевич меняет профессию, Бриллиантовая рука, 12 стульев, даже в приключениях Шурика есть кошка в каждой новелле.
Причем, в новелле про расхитителей социалистической собственности, кошка появляется особым образом - в виде кошек-копилок, на которых "тренируется" Вицин.
Причем, в новелле про расхитителей социалистической собственности, кошка появляется особым образом - в виде кошек-копилок, на которых "тренируется" Вицин.
По блату
Снова о третьей новелле. Все вы помните девочку Леночку с которой Шурик был вынужден нянчится. А как она попала в фильм? А попала она туда в прямом смысле по блату. Девочку зовут Татьяна Градова и она является дочерью поэта Петра Градова.
Дело в том, что Петр Градов дружил с Леонидом Гайдаем. Более того, он жил по соседству с Гайдаем и тот частенько видел бойкую девчушку. Гайдай посчитал, что она станет идеальным ребенком для этой роли и привел ее на съемки. И не прогадал, кстати - девочка отлично справилась.
Дело в том, что Петр Градов дружил с Леонидом Гайдаем. Более того, он жил по соседству с Гайдаем и тот частенько видел бойкую девчушку. Гайдай посчитал, что она станет идеальным ребенком для этой роли и привел ее на съемки. И не прогадал, кстати - девочка отлично справилась.
Где этот инвалид?
Помните эту сцену в фильме, когда шофер грузовика со злостью кричал "где этот инвалид!?" и каково же было его удивление, когда "инвалидом" оказался огромный мужик? Но удивился он не только размерам мужика. Здесь было еще кое-что.
Дело в том, что эта машинка, которая называлась СМЗ, была транспортом для людей с ограниченными способностями и выдавалась только инвалидам. Ее нельзя было купить обычным гражданам, невозможно было ездить на ней по доверенности. На ней могли ездить только инвалиды и за этим довольно жестко следили органы.
То есть, ситуация, показанная в фильме, была практически невозможна, поэтому Шофер был так удивлен.
Дело в том, что эта машинка, которая называлась СМЗ, была транспортом для людей с ограниченными способностями и выдавалась только инвалидам. Ее нельзя было купить обычным гражданам, невозможно было ездить на ней по доверенности. На ней могли ездить только инвалиды и за этим довольно жестко следили органы.
То есть, ситуация, показанная в фильме, была практически невозможна, поэтому Шофер был так удивлен.
БЛМ
Вы себе представить не можете, но художественный совет хотел запретить сцену из первой новеллы, где тунеядец Федя гонится за Шуриком. Он там весь перепачкан сажей и бегает с палкой, похожей на копье.
Так вот, эта сцена не понравилась цензорам и они заявили, что это можно рассматривать, как оскорбление народов Африки! Да, представьте себе! Даже в СССР боялись, что может возникнуть движение "БЛМ". Это, конечно, шутка, но как это все выглядит в реалиях сегодняшнего дня!
Конечно, это не все факты. Просто именно эти показались мне интересными и не такими известными, как остальные. Знаете какие-то еще? Расскажите в комментариях.
Конечно, это не все факты. Просто именно эти показались мне интересными и не такими известными, как остальные. Знаете какие-то еще? Расскажите в комментариях.
Источник:
Ссылки по теме:
- Печальная судьба архитектора из "Жмурок"
- Настоящая история героев фильма «К-19»
- 11 интересных фактов о Жераре Депардьё
- Что на самом деле значит фраза "Я этого в химках видал. Деревянными торгует!"
- Актеры, которые сыграли разных персонажей в одном фильме
56
Понравилось56
Новости партнёров
Загрузка...
Лет 30 и больше назад узнать эту информацию любому было практически не реально. А теперь хочешь-не хочешь узнаешь мимоходом.
Бывалый не мог иметь инвалидности ? или купить липовую ? даже очень похоже. такие предприимчивые граждане как Бывалый за определенную сумму денег покупали инвалидность на ВТЕКе . данная справка давала не только пенсию , а законные основания не работать и не подпасть под статью тунеядство.
Ситуация <> информация...
не владея информацией - не суди за ситуацию.
нигде не сказано что у Бывалого не было инвалидности. на основании чего автор засомневался и посчитал ситуацию владения данным автомобилем практически невозможной ? ситуация как бы обратно намекает , что справка об инвалидности у Бывалого все-таки была.
Не нужно искать черную кошку в тёмной комнате...