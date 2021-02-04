Как иностранная публика принимала советское кино

Отличия коснулись и профессии героев — хирург Женя Лукашин в индийском кино превратился в банкира с Уолл-Стрит, болливудская Надя Шевелёва вместо учительницы стала музыкантом. Во всём остальном болливудская картина повторила советскую. Однако, в отличие от СССР, где фильм стал хитом и был назван журналом «Советский экран» лучшим в 1976 году, индийское кино получило в основном негативные отзывы и провалилось в прокате — при бюджете в 2,1 миллиона долларов, картина собрала 350 тысяч.

«Морозко» и чешские зрители

Премьера детского фильма «Морозко» состоялась в СССР в 1965 году. Несмотря на то, что в основу лег русско-народный сказочный сюжет, успех ждал картину не только на родине. В том же году сказка была представлена на XXVI Международном кинофестивале в Венеции в программе детских и юношеских фильмов. Из Италии создатели картины привезли гран-при — «Льва святого Марка».

Через пару лет после выхода «Морозко» на экран, сказку отправили покорять Голливуд. Американские зрители картину Александра Роу приняли прохладно, в США она была названа «одним из худших фэнтези в истории» и «абсолютно ужасным фильмом». Критики писали о слишком большой разнице в менталитетах и культурных традициях стран.

Единственным заметным поклонником фильма в США стал режиссёр Стивен Спилберг, который пришёл в восторг от спецэффектов. Позже в интервью он не раз говорил о том, что фильм «Морозко» стал предшественником многих киношедевров Фабрики грёз.

Успех сродни советскому ждал фильм в Чехии. Зрители полюбили как сказочных героев, так и весь актёрский состав. Особую симпатию заслужила Инна Чурикова, исполнившая роль Марфуши. За эту роль актриса получила из рук посла Чехии Ярослава Башта серебряную медаль Масарика.

Начиная с премьеры, «Морозко» стал традиционным новогодним фильмом, без которого сначала чехословацкая, а потом и чешская публика не представляла себе праздников. Однажды в 1993 году чешское телевидение не поставило в сетку «Морозко», чем сильно разочаровало зрителей.

Фильм «Морозко» — одна из самых популярных сказок в Чехии. Впервые он был показан по нашему телевидению в 1964 году, и с тех пор он стал неотъемлемой частью рождественской программы, без него зимние каникулы стали немыслимы для всех поколений наших зрителей. Эстафета восхищения, казалось, передалась от родителей к детям, от бабушек к внукам. Вот почему попытка новых постсоциалистических властей отозвать Морозко из телепрограммы также провалилась — телеканалы получили огромное количество писем протеста. Зденек Трошка режиссёр

Сейчас Трошка — известный чешский постановщик, который снимает сказки. По его словам, после просмотра «Морозко» он пообещал стать таким же режиссёром, как и Александр Роу, и слово своё сдержал, следуя традициям советского кинематографиста.

Чешские зрители знают фильм «Морозко» под названием «Мразик»

Благодаря популярности картины, чешские дети заинтересовались русскими сказками, которые получили высокий спрос в стране. Объяснение такому феномену фильма нашёл кинокритик Камил Фила.

Я вижу три причины популярности фильма «Морозко» в Чехии. Во-первых, как и в большинстве чешских фильмов, злодеи не настолько ужасны и демоничны, сколько довольно нелепы, например, как баба-Яга. Во-вторых, в отличие от многих российских фильмов, в нём достаточно динамично развивается сюжет. В-третьих, его главный герой Иван преодолевает свой нарциссизм, присущий многим людям не только в детстве. И в то же время в фильме отсутствует воспитательный тон. Камил Фила кинокритик

Несмотря на появление на экранах многочисленных американских фильмов-фэнтези, чешский зритель по-прежнему старомоден — «Морозко» любим в Чехии, возможно, даже больше, чем в современной России.

«Девчата» и аргентинский триумф советской актрисы

В 1962 году советские зрители увидели фильм «Девчата». Несмотря на то, что руководство СССР было разочарованно «бытовым и мелковатым» сюжетом, аудитория тепло приняла картину. Только в премьерный год фильм посмотрели около 35 миллионов человек.

Главные роли исполнили народные любимцы — актёры Николай Рыбников и Надежда Румянцева. В отсутствие интернета и социальных сетей зрители даже не догадывались, какие страсти кипели на съёмочной площадке. Исполнители главных ролей, мягко говоря, не выносили друг друга, в то время как публика с лёгкостью поверила в любовь между героями на экране.

Реакция советских чиновников не сказалась на зарубежной фестивальной истории фильма. На Международном кинофестивале в Мар-дель-Плата в Аргентине зал стоя встречал «Девчат» под овации: «Вива, Румянцева».

Аргентинское жюри было удивлено, что СССР может снимать кино не только о войне, публика выстраивалась в очереди за автографом к Надежде Румянцевой. Именно после этого фильма зарубежная пресса прозвала актрису «Чарли Чаплином в юбке». Румянцева получила не только народную аргентинскую любовь, но и приз «За лучшее исполнение женской роли».

В тот год приз «За лучшее исполнение мужской роли» забрал Пол Ньюмен за фильм «Мошенник». Американский актёр был очарован советской актрисой и назвал её «чудом с косичками».

Итальянская пресса с восторгом писала о комедийных способностях Румянцевой, присвоив актрисе титул «советской Джульетты Мазины». Газеты сообщали, что Голливуд приглашал актрису на съёмки, но она, конечно, тогда об этом даже не узнала.

Актриса произвела впечатление и на европейского зрителя — картина также была отмечена почетными дипломами на международных фестивалях в Эдинбурге и Каннах. Однако карьера Румянцевой продолжилась в СССР, а вскоре и вовсе прервалась — актриса сделала выбор в пользу семьи и на долгий срок оставила кино ради возможности путешествовать с мужем.

«Ёжик в тумане», «Сказка сказок» и звания лучших мультфильмов всех времён и народов

Десятиминутный мультфильм Юрия Норштейна, выпущенный в 1975 году, прославил Советский Союз на весь мир. В легендарном «Ёжике в тумане» всего три персонажа — ёжик, медвежонок и лошадка, а также слышен голос рассказчика. Простой сюжет про заблудившегося в тумане зверька, направлявшегося к другу, обрёл для зрителей глубокий смысл. Сам создатель признавался, что не знает секрета успеха.

Там нет никакой интриги в действии, там нет никакой динамики действия. Вполне вероятно, что в «Ёжике в тумане» произошёл счастливый случай совпадения всех элементов. Юрий Норштейн

Западные критики отмечали уникальную художественную технику Франчески Ярбусовой, жены Норштейна, другие говорили о неповторимой технологии съёмки, для третьих главным был философский мотив в основе сюжета. Мультфильм собрал множество наград, проложив за границей путь для следующей картины Юрия Нортштейна «Сказка сказок». На этот раз сюжет представлял собой калейдоскоп воспоминаний.

Сам Норштейн не раз рассказывал, как однажды пришёл к поэтессе Людмиле Петрушевской и поделился с ней какими-то обрывками своих мыслей, воспоминаниями, которые никак не складывались в единую художественную линию. Именно драматург помогла мультипликатору выстроить сюжет, который, по его словам, «произрастал как бы из нас самих».

Помимо оригинального сюжета, который западная пресса даже сравнивала с «Зеркалом» Андрея Тарковского, кинокритики высоко оценили художественную технику — размытость персонажей, которая помогала им сливаться с фоном, детализацию, светотени.

«Ёжик в тумане» — предшественник «Сказки сказок», обладает многими из тех же качеств. В нём тот же горько-сладкий поэтический стиль и фрагментированное повествование, содержащее множество крошечных, казалось бы, не связанных между собой событий, которые зритель пытается каким-то образом связать вместе, чтобы создать смысл, так же, как мы переживаем каждый день и вспоминаем свою жизнь. В нём тот же красивый стиль анимации, что и в «Сказке сказок». Сложная смесь различных техник, которым Норштейн научился за годы работы с разными режиссёрами в советском «Союзмультфильме». В целом фильм невероятно богат и многослоен как визуально, так и по содержанию. Стефан Кавальер кинообозреватель

В 2005 году Клэр Китсон, как её называют, «гуру британской анимации», опубликовала книгу «Юрий Норштейн и „Сказка сказок“: путешествие аниматора». Автор изучила биографию мультипликатора и попыталась провести параллели между его жизнью и сюжетами его работ.

В 1984 году мультфильм «Сказка сказок» был признан в Лос-Анджелесе «лучшим анимационным фильмом всех времён и народов» по результатам международного опроса, проведённого Академией киноискусства.

Спустя девятнадцать лет по итогам опроса 140 кинокритиков и аниматоров разных стран мира на международном мультипликационном фестивале «Лапута» в Токио лучшим мультипликационным фильмом всех времён и народов был назван «Ёжик в тумане». Интересно, что только ему уступило другое произведение Норштейна — «Сказка сказок».

«Приключение Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и признание английских кинокритиков

В 1980 году на советский экран вышла экранизация произведений писателя Артура Конан Дойла — «Приключение Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Публика тепло приняла картину, отметив удачный тандем исполнителей главных ролей — Василия Ливанова и Виталия Соломина. Фильм быстро разошёлся на цитаты, а Холмс и Ватсон стали героями анекдотов, что в СССР являлось мерилом популярности.

Однако главное проявление народной любви ждало создателей фильма чуть позже. После выхода первых серий, зрители были настолько увлечены сюжетом, что хотели видеть Ливанова и Соломина на экране и дальше. Публика завалила авторов картины письмами с просьбами и даже требованиями снять продолжение. Символично, что когда-то писателя Конан Дойля также атаковали поклонники его романов с просьбами написать продолжение приключений Шерлока Холмса.

Создатели фильма зрительским мольбам вняли, и новые истории выходили аж до 1986 года, пока актёры окончательно не отказались сниматься. Всего было снято пять сезонов, состоящих из одиннадцати серий. Неискушенная советская аудитория с лёгкостью принимала прибалтийскую натуру за лондонскую и наслаждалась английскими диалогами героев на русском языке.

Однако фильм был хорошо принят и высоко оценен не только русскоговорящими зрителями. Английская публика пришла в восторг от советской экранизации, а британские критики были восхищены тем, с какой точностью режиссёру Игорю Масленникову удалось воспроизвести английский роман. Редактор английского журнала «Шерлок Холмс» Роджер Джонсон, похвалил советский фильм как «одну из самых впечатляющих экранизаций историй о Шерлоке Холмсе».

Среди фанатов Шерлока Холмса советская экранизация считается наиболее близкой к литературному первоисточнику. Дочка Конан Дойля, посмотрев фильм, сказала, что её отец был бы очень доволен. Сама Маргарет Тэтчер заявила, что советский фильм — лучшая виденная ею экранизация «Холмса». Кристоф Хубер



Поклонники Конан Дойля отмечали диалоги героев, которые были максимально приближены к оригинальному тексту. Квартира Шерлока Холмса и сама улица Бейкер-стрит поразительно напоминали описанные в книге. При этом мало кто из зарубежной аудитории знал, что никто из съёмочной группы даже не выезжал в Лондон для набросков.

Но главным достоинством советской экранизации многие критики отметили роль доктора Ватсона. В отличие от других картин, советский фильм даже называется «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона», тогда как зарубежные аналоги используют в названии только имя английского сыщика.

Роль Виталия Соломина была вполне сопоставима с ролью Василия Ливанова. Герои выступали на равных и одинаково часто появлялись в кадре. А в одной из серий об исчезновении Холмса Ватсон вообще вышел на первый план и выступал главным героем на протяжении, как минимум, половины фильма. С самого начала создатели советской экранизации отводили большую роль коммуникации между сыщиком и доктором.

Я должен признать, что увидеть Холмса и Ватсона, участвующих в спарринге на Бейкер-стрит, было чем-то вроде неожиданности. Я также был поражен, увидев, сколько времени было посвящено всей вводной части установления отношений между ними. Чарльз Преполек



Актёр Виталий Соломин обаял публику, и зрители признавались, что именно таким Доктора Ватсона и представляли — «храбрым, активным, интеллигентным». Режиссёр не стал делать из него комического персонажа, чем грешили другие экранизации.

Ватсон Соломина выступает рассказчиком и идеально имитирует роль оригинального Ватсона Конан Дойля в качестве единственного источника информации для читателя. Роджер Джонсон редактор английского журнала «Шерлок Холмс»

Несмотря на незнание русского языка, зарубежные поклонники отмечали, что смотреть советскую экранизацию можно и без слов — настолько точно передан сюжет и атмосфера. Внимательные зрители восхищались находками создателей картины: так, режиссёр часто использовал на съёмках туман, чтобы скрыть некоторые нестыковки между прибалтийской натурой и описаниями в романе. Помещения, как правило, были показаны в полумраке или при приглушённом свете. Но всё это только ещё больше погружало аудиторию в английскую атмосферу.

Романы о знаменитом сыщике уже многократно экранизированы, но советская версия по-прежнему является одной из лучших, которую поклонники Холмса рекомендуют друг другу к просмотру.

В 2006 году актёр Василий Ливанов за исполнение роли английского сыщика был награждён Орденом Британской Империи. Его фотографию в образе Холмса можно найти в знаменитом лондонском музее на Бейкер-стрит.

«Снежная королева» как пример для американских и японских аниматоров

Когда в 1957 году в СССР состоялась премьера мультфильма «Снежная королева», мало кто мог представить, какая политическая роль уготована этой милой сказке. В то время советники американского президента Дуайта Эйзенхауэра заблокировали культурный обмен с Советским союзом, с которым США находились в состоянии холодной войны.

Неожиданно, студия Universal Pictures стала первой американской компанией, которая решилась на покупку советского фильма. На самом деле, «Союзмультфильм» продал права на показ сначала другой американской компании — M.J.P. Enterprises. А уже она уступила их Universal за 30 тысяч долларов.

Так, спустя два года после премьеры на родине, «Снежная королева» оказалась по ту сторону «железного занавеса». Ради того, чтобы Universal Pictures смогла выпустить советский мультфильм, самые известные на тот момент продюсеры в голливудской анимации — Уолт Дисней и Сэмюэл Голдвин — уступили студии права на название «Снежная королева».

Американская пресса сразу же написала о знаменательной покупке и планах студии дублировать мультфильм на английский язык и записать пролог с ведущим, который бы представил «Снежную королеву» детям. Позже стало известно о перезаписи нескольких русских песен, а также о новой музыке.