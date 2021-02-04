Как иностранная публика принимала советское кино

И что до сих пор смотрят за рубежом?
Об успехе за границей таких постановщиков, как, например, Андрей Тарковский, Александр Сокуров или Андрей Звягинцев, написано немало. Советское, а потом и российское так называемое «кино не для всех» — известно и уважаемо иностранной аудиторией. Мы же решили найти отзывы и обзоры «народного» советского кино, любимое несколькими поколениями, которое сложно назвать фестивальным.
Кто переснял «Иронию судьбы или с лёгким паром» и почему чешские зрители заставили телевидение вернуть на экран «Морозко». Какой советский мультфильм «открыл» железный занавес и почему американская пресса обругала киноакадемиков за вручение «Оскара» фильму «Москва слезам не верит». Рассказываем, любовь к каким картинам разделила заграничная публика, а какое кино не нашло понимания у иностранного зрителя.
«Москва слезам не верит» и американские киноакадемики
Американский президент Рональд Рейган перед встречей с Михаилом Горбачёвым в 1985 году несколько раз пересмотрел фильм «Москва слезам не верит». Как писала пресса, таким образом лидер США пытался «постичь русскую душу», готовясь к переговорам с советским лидером.
Несмотря на то, что американские аналитики пришли к выводу, что в картине пропаганды нет, фильм всё же стал участником политических игр. В 1980 году американская сборная бойкотировала Олимпийские игры, которые проходили в Москве. А на следующий год фильм «Москва слезам не верит» получил «Оскар» как лучший иностранный фильм. Как комментировала местная пресса — чтобы показать благосклонное отношение к советскому искусству.
В тот год в шорт-лист Киноакадемии попали «Последнее метро» Франсуа Трюффо, «Доверие» Иштвана Сабо, «Тень воина» Акиры Куросавы и «Гнездо» Хайме де Арминьяна. Однако жюри отдало предпочтение никому не известному режиссёру из Советского Союза Владимиру Меньшову, который за несколько месяцев до награждения стал невыездным, а потому не смог присутствовать на церемонии и получить статуэтку (за него это сделал представитель советского посольства в США).
Источник:
Американская пресса была обескуражена, но винила во всём академиков. Газета The New York Times писала, что трудно найти худшую характеристику Голливуду, а особенно жюри, которое в тот год проголосовало за фильм «Москва слезам не верит» как за лучший иностранный фильм.
То, что академия оказала ему такую честь, — это невероятно, но это не столько комментарий о советском кинопроизводстве, сколько о комитете Академии, который выбрал пять номинантов — иностранные фильмы, а затем о тех членах академии, которые решили, что советский фильм был лучшим из представленных. Господин Трюффо и господин Куросава снимали фильмы и получше, чем те, которые были представлены на «Оскар» в этом году. Но и «Последнее метро», и «Тень воина» превосходят большинство фильмов, созданных кем-либо в последние несколько лет. В такой компании «Москва слезам не верит» выглядит халтурой.
из материала The New York Times
Простая история о трёх провинциалках, которые приехали в Москву на поиски счастья, показалась кинокритикам весьма примитивной, а хронометраж в два с половиной часа делал фильм «бесконечным» для просмотра.
Критиков настораживало отсутствие социальной сатиры, а также сомнительное ревью о режиссёре, которое сообщало зрителям, что Меньшов первые три года плохо учился в Институте Кинематографии и не был успешным студентом на актёрском факультете в школе-студии МХАТ. Выигранный «Оскар» должен был подчеркнуть бессмысленность ранних неудач постановщика, но вызывал недоумение у иностранной прессы. Единственное, что отметили американские кинообозреватели — работа актёров Веры Алентовой и Алексея Баталова.
Несмотря на неоднозначные комментарии американских кинокритиков, картина также получила номинацию на премию Берлинского кинофестиваля «Золотой медведь».
В СССР фильм безоговорочно покорил руководство страны — съёмочная группа была удостоена Государственной премии СССР, и зрителей — в первый год картину «Москва слезам не верит» посмотрело более 85 миллионов человек, она была лидером проката 1980 года. Кино стало лучшим фильмом по версии журнала «Советский экран», а Вера Алентова была названа лучшей актрисой. Создателей картины засыпали письмами, самым частым комментарием было: «Это про меня», а вопросом: «В какой электричке ездит Гоша?».
«Ирония судьбы или с лёгким паром» и индийский римейк
В первый день 1976 года зрители всех советских республик увидели новогодний фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы или с лёгким паром». Позже кинокритики США назвали картину советской альтернативой американского рождественского фильма «Эта замечательная жизнь».
Западные журналисты отмечали, что фильм вполне подходит под описание стандартной романтической комедии: мужчина встречает женщину, и в начале ничего кроме негатива они друг у друга не вызывают. Однако, по традиции, постепенно зарождаются чувства, и герои влюбляются друг в друга. Инновационным решением стал только способ, с помощью которого познакомились главные герои.
И тут иностранцев ждал сюрприз, который без пояснения было не понять. После сталинской эпохи города были перенаселены, в одной квартире могло жить сразу несколько семей. Пришедший к власти Никита Хрущёв поставил задачу построить «типовое» жильё для расселения. Поэтому такая ситуация, как в «Иронии судьбы...», когда герой попал в чужую квартиру и даже этого не заметил, могла бы случиться только в СССР в послехрущевский период.
Иностранцев ждала и другая новость: ещё до появления шведского гипермаркета IKEA, квартиры в Советском союзе были заставлены одинаковой мебелью, комнаты были декорированы теми же предметами, а замки могли быть открыты типовыми ключами. Без этой детали зрители не догадывались, как Женя Лукашин, даже будучи сильно пьяным, не понимал, что находится не у себя дома.
Благодаря фильму, иностранный зритель знакомился с социальной ситуацией в СССР. Ипполит с автомобилем считался выгодным женихом, даже если невеста была не сильно в него влюблена. А мужчина в 34 года вполне комфортно себя чувствовал, проживая в квартире с мамой, с которой он также согласовывал детали своей частной жизни — сходить в баню с друзьями, встретить Новый год с девушкой. Интересной для зрителей стала информация, что даже после двух лет знакомства, Галя и Женя не могли позволить себе совместное жильё.
Из этих штрихов вырисовывался портрет типичных советских людей — жителей мегаполисов. Благодаря смеси лирического и комического, некоторые критики провели параллели между «Иронией судьбы...» и фильмом Вуди Аллена «Энни Холл». Только действие первого, по мнению некоторых зрителей, было слишком затянуто.
«Пора им, как героям любого типичного американского фильма, вместе лечь в постель — и это развеселит нетерпеливую аудиторию. Но они продолжают тащить свой сиротский лиризм, признаваясь в своих несчастьях в любви, пока поют романсы».
Несмотря на то, что сюжет, в первую очередь, был характерен для Советского Союза, в 2013 году Болливуд решил переснять новогодний хит. Фильм получил название «I love NY» — это была игра слов: аббревиатура NY расшифровывается как «New Year» или «New York». Сюжет по-прежнему развивался в новогоднюю ночь, но вместо Ленинграда главный герой, как можно догадаться, по ошибке улетал в Нью-Йорк.
Источник:
Отличия коснулись и профессии героев — хирург Женя Лукашин в индийском кино превратился в банкира с Уолл-Стрит, болливудская Надя Шевелёва вместо учительницы стала музыкантом. Во всём остальном болливудская картина повторила советскую. Однако, в отличие от СССР, где фильм стал хитом и был назван журналом «Советский экран» лучшим в 1976 году, индийское кино получило в основном негативные отзывы и провалилось в прокате — при бюджете в 2,1 миллиона долларов, картина собрала 350 тысяч.
«Морозко» и чешские зрители
Премьера детского фильма «Морозко» состоялась в СССР в 1965 году. Несмотря на то, что в основу лег русско-народный сказочный сюжет, успех ждал картину не только на родине. В том же году сказка была представлена на XXVI Международном кинофестивале в Венеции в программе детских и юношеских фильмов. Из Италии создатели картины привезли гран-при — «Льва святого Марка».
Через пару лет после выхода «Морозко» на экран, сказку отправили покорять Голливуд. Американские зрители картину Александра Роу приняли прохладно, в США она была названа «одним из худших фэнтези в истории» и «абсолютно ужасным фильмом». Критики писали о слишком большой разнице в менталитетах и культурных традициях стран.
Единственным заметным поклонником фильма в США стал режиссёр Стивен Спилберг, который пришёл в восторг от спецэффектов. Позже в интервью он не раз говорил о том, что фильм «Морозко» стал предшественником многих киношедевров Фабрики грёз.
Успех сродни советскому ждал фильм в Чехии. Зрители полюбили как сказочных героев, так и весь актёрский состав. Особую симпатию заслужила Инна Чурикова, исполнившая роль Марфуши. За эту роль актриса получила из рук посла Чехии Ярослава Башта серебряную медаль Масарика.
Начиная с премьеры, «Морозко» стал традиционным новогодним фильмом, без которого сначала чехословацкая, а потом и чешская публика не представляла себе праздников. Однажды в 1993 году чешское телевидение не поставило в сетку «Морозко», чем сильно разочаровало зрителей.
Фильм «Морозко» — одна из самых популярных сказок в Чехии. Впервые он был показан по нашему телевидению в 1964 году, и с тех пор он стал неотъемлемой частью рождественской программы, без него зимние каникулы стали немыслимы для всех поколений наших зрителей. Эстафета восхищения, казалось, передалась от родителей к детям, от бабушек к внукам. Вот почему попытка новых постсоциалистических властей отозвать Морозко из телепрограммы также провалилась — телеканалы получили огромное количество писем протеста.
Зденек Трошка
режиссёр
Сейчас Трошка — известный чешский постановщик, который снимает сказки. По его словам, после просмотра «Морозко» он пообещал стать таким же режиссёром, как и Александр Роу, и слово своё сдержал, следуя традициям советского кинематографиста.
Чешские зрители знают фильм «Морозко» под названием «Мразик»
Благодаря популярности картины, чешские дети заинтересовались русскими сказками, которые получили высокий спрос в стране. Объяснение такому феномену фильма нашёл кинокритик Камил Фила.
Я вижу три причины популярности фильма «Морозко» в Чехии. Во-первых, как и в большинстве чешских фильмов, злодеи не настолько ужасны и демоничны, сколько довольно нелепы, например, как баба-Яга. Во-вторых, в отличие от многих российских фильмов, в нём достаточно динамично развивается сюжет. В-третьих, его главный герой Иван преодолевает свой нарциссизм, присущий многим людям не только в детстве. И в то же время в фильме отсутствует воспитательный тон.
Камил Фила
кинокритик
Несмотря на появление на экранах многочисленных американских фильмов-фэнтези, чешский зритель по-прежнему старомоден — «Морозко» любим в Чехии, возможно, даже больше, чем в современной России.
«Девчата» и аргентинский триумф советской актрисы
В 1962 году советские зрители увидели фильм «Девчата». Несмотря на то, что руководство СССР было разочарованно «бытовым и мелковатым» сюжетом, аудитория тепло приняла картину. Только в премьерный год фильм посмотрели около 35 миллионов человек.
Главные роли исполнили народные любимцы — актёры Николай Рыбников и Надежда Румянцева. В отсутствие интернета и социальных сетей зрители даже не догадывались, какие страсти кипели на съёмочной площадке. Исполнители главных ролей, мягко говоря, не выносили друг друга, в то время как публика с лёгкостью поверила в любовь между героями на экране.
Реакция советских чиновников не сказалась на зарубежной фестивальной истории фильма. На Международном кинофестивале в Мар-дель-Плата в Аргентине зал стоя встречал «Девчат» под овации: «Вива, Румянцева».
Аргентинское жюри было удивлено, что СССР может снимать кино не только о войне, публика выстраивалась в очереди за автографом к Надежде Румянцевой. Именно после этого фильма зарубежная пресса прозвала актрису «Чарли Чаплином в юбке». Румянцева получила не только народную аргентинскую любовь, но и приз «За лучшее исполнение женской роли».
В тот год приз «За лучшее исполнение мужской роли» забрал Пол Ньюмен за фильм «Мошенник». Американский актёр был очарован советской актрисой и назвал её «чудом с косичками».
Итальянская пресса с восторгом писала о комедийных способностях Румянцевой, присвоив актрисе титул «советской Джульетты Мазины». Газеты сообщали, что Голливуд приглашал актрису на съёмки, но она, конечно, тогда об этом даже не узнала.
Актриса произвела впечатление и на европейского зрителя — картина также была отмечена почетными дипломами на международных фестивалях в Эдинбурге и Каннах. Однако карьера Румянцевой продолжилась в СССР, а вскоре и вовсе прервалась — актриса сделала выбор в пользу семьи и на долгий срок оставила кино ради возможности путешествовать с мужем.
«Ёжик в тумане», «Сказка сказок» и звания лучших мультфильмов всех времён и народов
Десятиминутный мультфильм Юрия Норштейна, выпущенный в 1975 году, прославил Советский Союз на весь мир. В легендарном «Ёжике в тумане» всего три персонажа — ёжик, медвежонок и лошадка, а также слышен голос рассказчика. Простой сюжет про заблудившегося в тумане зверька, направлявшегося к другу, обрёл для зрителей глубокий смысл. Сам создатель признавался, что не знает секрета успеха.
Там нет никакой интриги в действии, там нет никакой динамики действия. Вполне вероятно, что в «Ёжике в тумане» произошёл счастливый случай совпадения всех элементов.
Юрий Норштейн
Западные критики отмечали уникальную художественную технику Франчески Ярбусовой, жены Норштейна, другие говорили о неповторимой технологии съёмки, для третьих главным был философский мотив в основе сюжета. Мультфильм собрал множество наград, проложив за границей путь для следующей картины Юрия Нортштейна «Сказка сказок». На этот раз сюжет представлял собой калейдоскоп воспоминаний.
Сам Норштейн не раз рассказывал, как однажды пришёл к поэтессе Людмиле Петрушевской и поделился с ней какими-то обрывками своих мыслей, воспоминаниями, которые никак не складывались в единую художественную линию. Именно драматург помогла мультипликатору выстроить сюжет, который, по его словам, «произрастал как бы из нас самих».
Помимо оригинального сюжета, который западная пресса даже сравнивала с «Зеркалом» Андрея Тарковского, кинокритики высоко оценили художественную технику — размытость персонажей, которая помогала им сливаться с фоном, детализацию, светотени.
«Ёжик в тумане» — предшественник «Сказки сказок», обладает многими из тех же качеств. В нём тот же горько-сладкий поэтический стиль и фрагментированное повествование, содержащее множество крошечных, казалось бы, не связанных между собой событий, которые зритель пытается каким-то образом связать вместе, чтобы создать смысл, так же, как мы переживаем каждый день и вспоминаем свою жизнь. В нём тот же красивый стиль анимации, что и в «Сказке сказок». Сложная смесь различных техник, которым Норштейн научился за годы работы с разными режиссёрами в советском «Союзмультфильме». В целом фильм невероятно богат и многослоен как визуально, так и по содержанию.
Стефан Кавальер
кинообозреватель
В 2005 году Клэр Китсон, как её называют, «гуру британской анимации», опубликовала книгу «Юрий Норштейн и „Сказка сказок“: путешествие аниматора». Автор изучила биографию мультипликатора и попыталась провести параллели между его жизнью и сюжетами его работ.
В 1984 году мультфильм «Сказка сказок» был признан в Лос-Анджелесе «лучшим анимационным фильмом всех времён и народов» по результатам международного опроса, проведённого Академией киноискусства.
Спустя девятнадцать лет по итогам опроса 140 кинокритиков и аниматоров разных стран мира на международном мультипликационном фестивале «Лапута» в Токио лучшим мультипликационным фильмом всех времён и народов был назван «Ёжик в тумане». Интересно, что только ему уступило другое произведение Норштейна — «Сказка сказок».
«Приключение Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и признание английских кинокритиков
В 1980 году на советский экран вышла экранизация произведений писателя Артура Конан Дойла — «Приключение Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Публика тепло приняла картину, отметив удачный тандем исполнителей главных ролей — Василия Ливанова и Виталия Соломина. Фильм быстро разошёлся на цитаты, а Холмс и Ватсон стали героями анекдотов, что в СССР являлось мерилом популярности.
Однако главное проявление народной любви ждало создателей фильма чуть позже. После выхода первых серий, зрители были настолько увлечены сюжетом, что хотели видеть Ливанова и Соломина на экране и дальше. Публика завалила авторов картины письмами с просьбами и даже требованиями снять продолжение. Символично, что когда-то писателя Конан Дойля также атаковали поклонники его романов с просьбами написать продолжение приключений Шерлока Холмса.
Создатели фильма зрительским мольбам вняли, и новые истории выходили аж до 1986 года, пока актёры окончательно не отказались сниматься. Всего было снято пять сезонов, состоящих из одиннадцати серий. Неискушенная советская аудитория с лёгкостью принимала прибалтийскую натуру за лондонскую и наслаждалась английскими диалогами героев на русском языке.
Однако фильм был хорошо принят и высоко оценен не только русскоговорящими зрителями. Английская публика пришла в восторг от советской экранизации, а британские критики были восхищены тем, с какой точностью режиссёру Игорю Масленникову удалось воспроизвести английский роман. Редактор английского журнала «Шерлок Холмс» Роджер Джонсон, похвалил советский фильм как «одну из самых впечатляющих экранизаций историй о Шерлоке Холмсе».
Среди фанатов Шерлока Холмса советская экранизация считается наиболее близкой к литературному первоисточнику. Дочка Конан Дойля, посмотрев фильм, сказала, что её отец был бы очень доволен. Сама Маргарет Тэтчер заявила, что советский фильм — лучшая виденная ею экранизация «Холмса».
Кристоф Хубер
Поклонники Конан Дойля отмечали диалоги героев, которые были максимально приближены к оригинальному тексту. Квартира Шерлока Холмса и сама улица Бейкер-стрит поразительно напоминали описанные в книге. При этом мало кто из зарубежной аудитории знал, что никто из съёмочной группы даже не выезжал в Лондон для набросков.
Но главным достоинством советской экранизации многие критики отметили роль доктора Ватсона. В отличие от других картин, советский фильм даже называется «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона», тогда как зарубежные аналоги используют в названии только имя английского сыщика.
Роль Виталия Соломина была вполне сопоставима с ролью Василия Ливанова. Герои выступали на равных и одинаково часто появлялись в кадре. А в одной из серий об исчезновении Холмса Ватсон вообще вышел на первый план и выступал главным героем на протяжении, как минимум, половины фильма. С самого начала создатели советской экранизации отводили большую роль коммуникации между сыщиком и доктором.
Я должен признать, что увидеть Холмса и Ватсона, участвующих в спарринге на Бейкер-стрит, было чем-то вроде неожиданности. Я также был поражен, увидев, сколько времени было посвящено всей вводной части установления отношений между ними.
Чарльз Преполек
Актёр Виталий Соломин обаял публику, и зрители признавались, что именно таким Доктора Ватсона и представляли — «храбрым, активным, интеллигентным». Режиссёр не стал делать из него комического персонажа, чем грешили другие экранизации.
Ватсон Соломина выступает рассказчиком и идеально имитирует роль оригинального Ватсона Конан Дойля в качестве единственного источника информации для читателя.
Роджер Джонсон
редактор английского журнала «Шерлок Холмс»
Несмотря на незнание русского языка, зарубежные поклонники отмечали, что смотреть советскую экранизацию можно и без слов — настолько точно передан сюжет и атмосфера. Внимательные зрители восхищались находками создателей картины: так, режиссёр часто использовал на съёмках туман, чтобы скрыть некоторые нестыковки между прибалтийской натурой и описаниями в романе. Помещения, как правило, были показаны в полумраке или при приглушённом свете. Но всё это только ещё больше погружало аудиторию в английскую атмосферу.
Романы о знаменитом сыщике уже многократно экранизированы, но советская версия по-прежнему является одной из лучших, которую поклонники Холмса рекомендуют друг другу к просмотру.
В 2006 году актёр Василий Ливанов за исполнение роли английского сыщика был награждён Орденом Британской Империи. Его фотографию в образе Холмса можно найти в знаменитом лондонском музее на Бейкер-стрит.
«Снежная королева» как пример для американских и японских аниматоров
Когда в 1957 году в СССР состоялась премьера мультфильма «Снежная королева», мало кто мог представить, какая политическая роль уготована этой милой сказке. В то время советники американского президента Дуайта Эйзенхауэра заблокировали культурный обмен с Советским союзом, с которым США находились в состоянии холодной войны.
Неожиданно, студия Universal Pictures стала первой американской компанией, которая решилась на покупку советского фильма. На самом деле, «Союзмультфильм» продал права на показ сначала другой американской компании — M.J.P. Enterprises. А уже она уступила их Universal за 30 тысяч долларов.
Так, спустя два года после премьеры на родине, «Снежная королева» оказалась по ту сторону «железного занавеса». Ради того, чтобы Universal Pictures смогла выпустить советский мультфильм, самые известные на тот момент продюсеры в голливудской анимации — Уолт Дисней и Сэмюэл Голдвин — уступили студии права на название «Снежная королева».
Американская пресса сразу же написала о знаменательной покупке и планах студии дублировать мультфильм на английский язык и записать пролог с ведущим, который бы представил «Снежную королеву» детям. Позже стало известно о перезаписи нескольких русских песен, а также о новой музыке.
Источник:
Изначально американская аудитория должна была увидеть «Снежную королеву» в канун Рождества 1959 года. Но на праздники уже была запланирована премьера другой сказки — «1001 арабская ночь», поэтому показ советского мультфильма отложили на пасхальные праздники 1960 года. Задержка не помешала триумфу картины.
Когда вы будете смотреть «Снежную королеву», которая появилась вчера в кинотеатрах, вы никогда не догадаетесь, что этот цветной мультфильм был сделан советской студией. Вы скорее предположите, что сказка Ганса Кристиана Андерсона была типичным продуктам Уолта Диснея, настолько она похожа на него по духу и по стилю.
The New York Times
Пресса сравнила «Снежную королеву» с диснеевской «Белоснежкой», упомянув, что в сюжете и анимации нет ничего, что указывало бы на советское происхождение. Самыми «голливудскими» персонажами были признаны разбойники, которые полностью соответствовали стилистики американской мультипликации.
Американский «Журнал для родителей» с большим энтузиазмом рекомендовал «Снежную королеву» к просмотру, восхваляя её старинный стиль. Советский мультфильм, помимо английского, был переведён на немецкий, французский, итальянский, испанский и шведский языки. Некоторые актёры считали за честь отдать свой голос персонажу сказки. Так, во Франции, актриса Катрин Денёв с удовольствием согласилась озвучить Снежную королеву.
Особое влияние мультфильм оказал на японского режиссёра аниме Хаяо Миядзаки — одного из основателей культовой студии Ghibli. Если верить истории, он увидел советский мультфильм в тот момент, когда задумался над тем, чтобы уйти из профессии. Миядзаки был так тронут картиной, что «решил продолжить работу над анимацией с новой решимостью».
«Снежная королева» стала самым популярным советским мультфильмом за рубежом. Сказка получила первые премии на Международном кинофестивале для детей и юношества в Венеции и Международном фестивале анимационных фильмов в Риме. Призы за полнометражный мультфильм в Каннах и на Международном смотре фестивальных фильмов в Лондоне.
«Иван Васильевич меняет профессию» и американский стиль комедии
В 1973 году в нью-йоркском Little Carnegie Theater состоялся фестиваль советского кино, приуроченный к визиту Леонида Брежнева в США. Американской публике было показано пять советских фильмов, которые кинокритик газеты New York Times Роджер Гринспан назвал «развлечением, чтобы сбежать от реальности».
Среди представленных картин была комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», которую некоторые дистрибьюторы перевели как «Иван Васильевич: Назад в будущее» (Ivan Vasilievich: Back to the future). Сюжет, в котором царь Иван Грозный оказался в современной Москве, а два жителя города — в далёком прошлом, не показался критику Роджеру Гринспану чересчур увлекательным.
В комедии с такой сумасбродной идеей, которая убивает воображение ещё до того, как начинается просмотр, интерес представляет лишь несколько аспектов. Например, стойкая уверенность автора, что эффект быстрой съёмки всегда вызывает смех. Или граффити, которые можно увидеть на стенах московских зданий. Или перечисление элементов роскоши городского жителя среднего класса — кабриолеты, камеры, магнитофоны, транзисторы с чёрного рынка. Этот фильм является данью уважения культуре массового потребления.
Роджер Гринспан
журналист New York Times
Не вся американская публика оказалась столь строга к комедии Гайдая. Некоторые зрители увидели в «Иван Васильевиче» отголоски легкомысленного, причудливого юмора фильмов в стиле «Монти Пайтона» или «Скуби-Ду».
Сложно описать сюжет «Иван Васильевича», чтобы он не звучал поверхностно и легкомысленно. Напротив, даже очевидные смешные моменты выдержаны в фильме в стиле скетчей Бенни Хилла или даже немого кино.
Брендон Ледет
кинокритик
Интересные находки с чередованием чёрно-белых и цветных кадров, старорусские песни и танцы, декорации дворца и исторические костюмы — всё это сделало комедию для иностранцев художественно ценным произведением. Несмотря на то, что «Иван Васильевич» не вышел в зарубежный широкий прокат, зрители до сих пор в интернете советуют его в качестве интересного примера ознакомления с русским кинематографом.
В СССР «Иван Васильевич меняет профессию» стал лидером проката в 1973 году — комедию посмотрело свыше 60 миллионов зрителей.
«Крокодил Гена и его друзья» и его японское продолжение
В 1966 году писатель Эдуард Успенский выпустил повесть «Крокодил Гена и его друзья», в которой впервые появился Чебурашка. Изначально неизвестный зверь должен был стать всего лишь одним из персонажей истории, а основным героем был крокодил Гена. Читатель так и воспринимал неуклюжего Чебурашку.
Совсем иначе к плюшевому зверьку отнёсся зритель — и всё благодаря художнику Леониду Шварцману, который создал образ любимого героя для мультфильма 1969 года. Публика влюбилась в ушастого героя, и уже дальше акцент в мультфильме был полностью перенесён с Гены на Чебурашку. Всего «Союзмультфильм» снял четыре серии, последнюю — в 1983 году.
Образ героя понравился не только советской аудитории — мультфильм был переведён на двадцать языков мира. Правда, многие страны предпочли переименовать героя: так, в английской версии появился «Топл», в немецкой «Плумпс», в финской «Муксис», в шведской «Дрюттэн». В Швеции Гена и Чебурашка в 1970-1980-х снимались как отдельные персонажи в кукольно-театральном шоу.
В начале 2000-х «советский Микки-Маус», как его прозвали некоторые зарубежные газеты, заинтересовал японскую публику. Одинокий, милый, неуклюжий герой, внешне напоминающий любимого публикой котёнка Hello Kitty, влюбил в себя местных зрителей. Поэтому в 2003 году фирма SP International приобрела у студии «Союзмультфильм» права на распространение мультфильмов о Чебурашке в Японии до 2023 года. Согласно условиям сделки, японцы получили исключительную лицензию на мультфильмы и образы персонажей на территории всех стран, кроме бывшего Советского Союза.
Для начала японские художники решили сделать про Гену и Чебурашку рисованное продолжение. В итоге в 2009 году вышел сериал из 26 эпизодов, по две минуты каждый. В новые серии попали и другие советские персонажи оригинальной версии — старуха Шапокляк, лев Чандр и девочка Галя.
Источник:
В 2010 году японская сторона создала кукольную версию продолжения мультфильма. В ней, отдав дань уважения советским традициям, мультипликаторам удалось полностью воссоздать персонажей оригинального мультфильма. Но в широкий прокат попала более поздняя версия «Крокодила Гены и Чебурашки», вышедшая в 2013 году. Правда, не обошлось без конфликта — студия «Союзмультфильм» была против, чтобы японская версия появилась на российских экранах, и пробовала опротестовать прокатное удостоверение, но потерпела неудачу.
При этом авторы мультфильма Успенский и Шварцман поддержали японский вариант. В претензиях студии видели корыстные цели: заключая договор, «Союзмультфильм» получил 30 тысяч долларов с последующим начислением 40% средств, полученных с кассовых сборов. Однако в сделке никак не оговаривалось использование образов героев в товарах и мерчендайзинге. А потому безумная популярность Чебурашки в Японии почти никак не сказалась на доходах «Союзмультфильма».
Интересно, что и некоторые другие мультипликаторы и режиссёры одобрили продолжение, которое сняли японские авторы, вспоминая, например, не слишком удачный опыт пересъёмок «Приключений в Простоквашино», которые не так давно выпустила студия.
Хорошо, что сейчас российские бездарные паразиты не могут сделать соответствующее их таланту и жадности «говно-продолжение». Уж лучше японцы. Хотя по уму ни тем, ни другим не стоило браться. Это не их уровень.
Роман Качанов
сын создателя мультфильма «Чебурашка» Романа Качанова
В апреле 2020 года японские создатели сняли четырёхминутный 3D-мультфильм под названием «Чебурашка: как я нашёл друга».
«Мой ласковый и нежный зверь» и всемирно известный «Свадебный вальс»
В сентябре 1978 года советские зрители увидели мелодраму «Мой ласковый и нежный зверь», снятую по мотивам повести Антона Чехова «Драма на охоте». А чуть раньше — в июле того же года, фильм режиссёра Эмиля Лотяну показали публике на Международном кинофестивале в Каннах в рамках основной конкурсной программы.
Несмотря на то, что картина осталась без наград, иностранцам драматическая история любви и ревности пришлась по душе. Главную героиню сыграла молодая студентка театрального училища Галина Беляева. Внешне она напоминала актрису Одри Хепбёрн. Как позже в интервью признался режиссёр, совпадение было не случайным — он действительно искал девушку, по типажу похожую на знаменитость.
Писателя Антона Чехова за границей знают и читают, поэтому фильм был интересен для иностранцев и с точки зрения экранизации русского классика. Но самую большую популярность снискала музыка из фильма, а именно — вальс, написанный композитором Евгением Дога.
Источник:
Интересно, что изначально режиссёр планировал использовать в картине старинный вальс первой половины девятнадцатого века, но никаких записей ему найти не удалось. Однако композитор создал такую музыку, что слушатели были уверены, что это классическое произведение, а некоторые даже считали, что оно обязательно французское.
«Свадебный вальс» или, как его ещё называют в иностранных источниках, «Вальс облаков и дождя», «Вальс любви и счастья» зажил своей отдельной жизнью. Американский президент Рональд Рейган назвал его «вальсом столетия». В 2014 году появилась информация, что организация ЮНЕСКО признала вальс Доги одним из четырёх музыкальных шедевров, написанных в двадцатом веке.
Музыку используют на концертах, в спортивных программах и торжественных церемониях. К сожалению, далеко не все поклонники вальса смотрели сам фильм, который за границей известен также под названием «Несчастный случай на охоте». Тем не менее в СССР «Мой ласковый и нежный зверь» стал самой популярной экранизацией произведений Чехова.
«Война и мир» и мировая популярность
В начале 1960-х Министерство культуры СССР решило снять фильм по роману Льва Толстого «Война и мир». Согласно официальной версии, поводом стал приближающийся юбилей к 150-летию со дня Бородинской битвы 1812 года, неофициальной — США выпустили на экран свою экранизацию романа русского писателя с Одри Хепбёрн в главной роли.
Борьба за режиссёрское кресло развернулась между Сергеем Бондарчуком-старшим и Иваном Пырьевым, который позже сам снял свою кандидатуру. С госзаказом было поручено справиться тогда ещё малоопытному Бондарчуку, за плечами которого в качестве режиссёра был только фильм «Судьба человека». Но картина была делом престижа для СССР, поэтому на её создание были брошены огромные силы.
Шестилетний проект стал самым дорогим в истории отечественного кинематографа и одним из самых масштабных в мире. По некоторым оценкам, бюджет фильма составил около 100 миллионов долларов, что с учётом инфляции на сегодняшний день достигает почти 780 миллионов долларов.
Места съёмок буквально повторили путь Наполеона — от Москвы до Смоленска. Реквизит для фильма — подлинную мебель и предметы интерьера девятнадцатого века — предоставили 58 музеев страны, десятки предприятий производили вооружение и экипировку специально для кино.
В картине не было ни одного спецэффекта — для съёмок главной батальной сцены было задействовано 15 тысяч пехотинцев, 950 кавалеристов. В «бою» были израсходованы 40 тысяч литров керосина, 23 тонны взрывчатки, 15 тысяч ручных дымовых гранат, две тысячи шашек и полторы тысячи снарядов.
Ещё во время работы над фильмом в Москву приезжал Уолтер Рид-младший — владелец сети кинотеатров и театров в США — для покупки картины. За права на распространение «Войны и мира» для американского зрителя компания Рида заплатила около 1,5 миллиона долларов.
В отличие от оригинальной версии, которая длилась более восьми часов, американские зрители смотрели произведение Бондарчука чуть более шести часов — фильм был сокращен и состоял из двух частей, которые показывали с антрактом в два с половиной часа.
Премьера в США состоялась 28 апреля 1968 года. Билеты на картину стоили от 5,5 до 7,5 доллара, это были самые высокие цены за всю прокатную историю на тот момент. До этого рекорд принадлежал фильму «Смешная девчонка» — до 6 долларов за билет.
Пресса сравнивала «Войну и мир» с «Унесёнными ветром» и не всегда в пользу американской картины. В адрес советского фильма западные кинокритики употребляли эпитеты «амбициозный», «грандиозный», «монументальный», «фантастический».
«Война и мир» — великолепный и уникальный фильм. Деньги — это ещё не всё, но без них невозможно создать эпопею. А «Война и мир» — окончательная эпопея всех времён. Трудно представить, чтобы обстоятельства когда-либо снова сложились, чтобы сделать фильм более зрелищным, дорогим и — да, великолепным. Возможно, это к лучшему.
Похоже, что эпосы выходят из моды, и их заменяют более мелкие, более личные фильмы. Возможно, этот величайший из эпосов станет одним из последних, доведя эпическую форму до её окончательного совершенства. Вы никогда, никогда не увидите ничего, что могло бы сравниться с этим произведением.
Роджер Эберт
кинокритик, журналист
Пресса восторгалась беспрецедентными съёмками «войны», но отмечала менее зрелищный «мир». Некоторые критики жаловались на дубляж. Так обозреватель журнала Life Ричард Шикел писал, что озвучание настолько расходилось с движениями губ актёров, что создавалось ощущение, что смотришь один фильм, а слушаешь совершенно другую радиопостановку. Также от журналиста досталось и авторам фильма за хронометраж.
Прошло 50 минут с момента начала фильма, и картина, за просмотр которой вы заплатили 7,5 доллара, не предлагает никакого развития сюжета. Часто совершенно непонятно, как или почему герой делает то или другое действие. А также неясна очерёдность событий. При этом вы потратите почти весь день на просмотр — более шести часов.
Ричард Шикел
Однако большинство обозревателей высоко оценило фильм — в 1968 году картина получила премию Национального совета кинокритиков США как лучший фильм на иностранном языке. Благосклонно к работе Бондарчука отнеслось и киносообщество, осыпав «Войну и мир» наградами. В 1969 году фильм получил «Оскар» и «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке.
На церемонию награждения Американской академии режиссёр не приехал — он уже снимал фильм «Ватерлоо». Вместо него за статуэткой на сцену вышла Людмила Савельева, которая сыграла в «Войне и мире» роль Наташи Ростовой.
Источник:
Министерство культуры осталось более, чем довольно тем, как режиссёр справился с госзаказом — в СССР фильм и актёры также собрали урожай наград. А вот Сергей Бондарчук помимо славы получил огромный стресс — съёмки стоили ему двух сердечных приступов, второй из которых закончился для него клинической смертью: врачам чудом удалось спасти режиссёра.
Источник:
- Настоящая история героев фильма «К-19»
- 5 интересных фактов о фильме Операция Ы и другие приключения Шурика
- Какой ущерб был нанесен особняку из «Один дома»
- Как в реальной жизни и на экране выглядят персонажи из фильмов
- 9 интересных фактов о фильме «Соломенная шляпка»
Понравилось31
Внезапно вспомнилось:
Хотелось бы уточнить одну деталь, "Морозко" вышел в 1965-ом, а в 1964-ом его показывали в Чехословакии?