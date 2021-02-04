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Как иностранная публика принимала советское кино

Как иностранная публика принимала советское кино (1 фото + 6 видео)

Автор:
04 февраля 2021 09:23
Сообщество : Кино
Метки: взгляд   видео   иностранцы   интеерсно   кино   факты   фильм   фото   
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И что до сих пор смотрят за рубежом?

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Метки: взгляд   видео   иностранцы   интеерсно   кино   факты   фильм   фото   
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12k
seller-k 53 минуты назад
Что ж, есть ещё люди с нормальными мозгами и незашоренным восприятием чужой действительности. И ещё приятно, что кто-то хвалит нас.

Внезапно вспомнилось:
Ссылка www.youtube.com
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40k
Raush Час назад
Много текста, но читал с удовольствием. Спасибо!
Хотелось бы уточнить одну деталь, "Морозко" вышел в 1965-ом, а в 1964-ом его показывали в Чехословакии?
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5k
радик геннадиевич Час назад
многие молодые люди(20-30 лет)из этого списка видели только мультфильмы.люди времен черно-белых телевизоров смотрели с удовольствием.
у разных поколений разных стран интересы отличаются
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