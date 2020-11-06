"Елена Малышева рассказала, что COVID-19 не такой уж и ужасный"

Елена Малышева, известная телеведущая-врач, на своей странице в Инстаграм поделилась хорошими новостями про COVID-19 и рассказала, почему он не так страшен.



Как утверждает Малышева, у большинства людей, заболевших коронавирусом, он проходит или бессимптомно, или в легкой форме. Также снизилась смертность, по сравнению с началом пандемии - в три-четыре раза.

Риск смерти, по словам телеведущей, достаточно низкий: средний показатель 0,04%. Он равен показателю сезонного гриппа. Если заболевшему меньше 65 лет, то риск умереть от вируса меньше, чем от удара молнии.