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Елена Малышева рассказала, что COVID-19 не такой уж и ужасный

Елена Малышева рассказала, что COVID-19 не такой уж и ужасный (3 фото)

Автор:
06 ноября 2020 16:48
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: COVID-19   елена малышева   знаменитости   инстагарам   коронавирус   медицина   пандемия 2020   
2830
3
В своем инстаграме телеведущая рассказала последние новости про коронавирус и вроде бы все не так страшно.

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Метки: COVID-19   елена малышева   знаменитости   инстагарам   коронавирус   медицина   пандемия 2020   
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33  комментария
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11k
Yasen_Perec 6 часов назад
Елена Малышева рассказала, что COVID-19 не такой уж и ужасный
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2k
Tuskub 51 минуту назад
...извините, но когда я вижу ЭТО, я минусую автоматически....ЭТО даже животным не назвать...
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6k
Михаил Час назад
Она права: не страшнее её.
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7k
HUBLOT 2 часа назад
Пусть эта гадина валит в свою америку и там втирает неграм свои майсы.
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1k
Денис Радионов 3 часа назад
Сука Спилберг с Кингом крестятся давно уже от этой п..и..з..д..оведьмы. Ну как сука доктор мед наук может нести такую хрень?,в нашей стране наверно только Дроздов заслуживает уважения,все остальное п..и..з..до Тв.
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−8
Николай 3 часа назад
Чего бл...ть?

В апреле-мае смертность в Германии и Европе была 20% сейчас снизилась в 3-4 раза и стала 0,04%?)))
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20k
dna72 4 часа назад
Елена Малышева рассказала, что COVID-19 не такой уж и ужасный
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6k
kaboza 4 часа назад
Малышева, известная телеведущая-врач, врач это от слова врать?
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6k
Garpia121 4 часа назад
Если бы этой какашкиной учительнице было доверие, получается, выиграл пенсионный фонд.
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604
Derzkiy_xAxAlb 4 часа назад
Елена Малышева рассказала, что COVID-19 не такой уж и ужасный
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21k
Андрей Derzkiy_xAxAlb 4 часа назад
Елена Малышева рассказала, что COVID-19 не такой уж и ужасный
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326
biohumanoid 4 часа назад
Я бы хотел привит Малышеву безопасной вакциной, желательно сразу всей и в мозг.
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104
The Sinner 5 часов назад
Этот хороший мужчина в очках, правельную чушь несёт.
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886
Грета Тунберг 5 часов назад
ей гвоздь надо в голову вбить
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821
Лёха 5 часов назад
Я даже посрать по её рекомендации не рискну...
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89
Константин 5 часов назад
Посмотрим что покажут федеральные каналы если эта клоунеса склеит ласты от ковида.
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888
Юрец 5 часов назад
"Елена Малышева рассказала, что COVID-19 не такой уж и ужасный"
Определенно, в сравнении с самой Малышевой он просто душка)
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921
Алексей Астин 6 часов назад
Им нужно впарить тонны вакцины, которые понаделали, то и твердят про это!
Хотели построить бизнес, вот и придумывают цифры, чтоб людей приблизить к ней.
Только как продавать??? Если нет того, от чего это! Вот и плетут куда не попадя всякую чушь!
Люди увы, умирали, умирают и будут к громадному сожалению покидать нас, а вот от чего они уходят - тут вопрос однозначно не в этой одной теме. Гипп был, есть и будет - и осложнения тоже, как и другие хронические заболевания, старость и прочее.. Так, что теперь им нужно выкручиваться, неубедительно выглядят на фоне Китая - вроде как родоначальник вируса, но уже который месяц там спокойно, ни одного заболевшего.
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28k
parallax Алексей Астин 5 часов назад
Какие тонны вакцины? Её ещё даже на поток не ставили.
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12k
Владислав Грецов 6 часов назад
полный пэ....уберите ее из зомби-ящика.....
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7k
Andrei 6 часов назад
"...Телеведущая утверждает, что, по данным, которые у нее есть, все эти вакцины безопасны для людей..."

Всё дело в том, что вакцина ещё и должна быть опасной для вирусов.
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31k
Элек Мек 6 часов назад
Елена Малышева рассказала, что COVID-19 не такой уж и ужасный
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610
алексей светов 6 часов назад
Да ващщще не страшно,вот только соседка поехала в Балаково внука няньчить,а вернулась в ящике,в вакуумной упаковке,прямиком мимо дома на кладбище.
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6k
Garpia121 алексей светов 4 часа назад
А она изначально бессмертной была?
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