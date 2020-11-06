"Елена Малышева рассказала, что COVID-19 не такой уж и ужасный"

В своем инстаграме телеведущая рассказала последние новости про коронавирус и вроде бы все не так страшно.
Елена Малышева, известная телеведущая-врач, на своей странице в Инстаграм поделилась хорошими новостями про COVID-19 и рассказала, почему он не так страшен.
Как утверждает Малышева, у большинства людей, заболевших коронавирусом, он проходит или бессимптомно, или в легкой форме. Также снизилась смертность, по сравнению с началом пандемии - в три-четыре раза.
Риск смерти, по словам телеведущей, достаточно низкий: средний показатель 0,04%. Он равен показателю сезонного гриппа. Если заболевшему меньше 65 лет, то риск умереть от вируса меньше, чем от удара молнии.
Как утверждает Малышева, у большинства людей, заболевших коронавирусом, он проходит или бессимптомно, или в легкой форме. Также снизилась смертность, по сравнению с началом пандемии - в три-четыре раза.
Риск смерти, по словам телеведущей, достаточно низкий: средний показатель 0,04%. Он равен показателю сезонного гриппа. Если заболевшему меньше 65 лет, то риск умереть от вируса меньше, чем от удара молнии.
Также Малышева сообщила, что детская смертность от COVID-19 практически нулевая. По ее словам, дети, которые посещают детские сады и школы, инфицируются в 4 раза меньше тех, кто находится на изоляции.
У тех, кто переболел коронавирусом и выработал антитела, риск повторного заболевания очень низок. Антитела, которые вырабатывает организм, сохраняются практически 4 месяца.
У тех, кто переболел коронавирусом и выработал антитела, риск повторного заболевания очень низок. Антитела, которые вырабатывает организм, сохраняются практически 4 месяца.
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В апреле-мае смертность в Германии и Европе была 20% сейчас снизилась в 3-4 раза и стала 0,04%?)))
Определенно, в сравнении с самой Малышевой он просто душка)
Хотели построить бизнес, вот и придумывают цифры, чтоб людей приблизить к ней.
Только как продавать??? Если нет того, от чего это! Вот и плетут куда не попадя всякую чушь!
Люди увы, умирали, умирают и будут к громадному сожалению покидать нас, а вот от чего они уходят - тут вопрос однозначно не в этой одной теме. Гипп был, есть и будет - и осложнения тоже, как и другие хронические заболевания, старость и прочее.. Так, что теперь им нужно выкручиваться, неубедительно выглядят на фоне Китая - вроде как родоначальник вируса, но уже который месяц там спокойно, ни одного заболевшего.
Всё дело в том, что вакцина ещё и должна быть опасной для вирусов.