"Вы понимаете только силу": в Подмосковье водитель "Мерседеса" выстрелил в дверь "Газели", не пропустившей его вперед

Чтобы другие знали, как нужно вести себя, когда рядом едет "Гелендваген".
Очередной дорожный конфликт произошёл в подмосковном Красногорске. водитель иномарки выстрелил в машину другого автомобилиста из пистолета из-за того, что тот не пропустил его в пробке.
На Новорижском шоссе водитель «Мерседеса» пытался вклиниться перед "Газелью", но безуспешно. Через некоторое время ему удалось обогнать обидчика и перегородить ему дорогу. Сначала борзый гражданин затеял словесную перепалку, а затем, чтобы обидчик знал своё место, выстрелил в дверь его авто. Неизвестно, на что он рассчитывал, ведь в машине имелся видеорегистратор, записавший весь инцидент от начала до конца.
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"Я сначала подумал, что он стрелял из какого-то «пугача» и там был только звук, поэтому не придал этому значения. Я стал снимать его на камеру, и он даже сначала вроде бы стал разговаривать повежливее, но потом его вновь понесло, и он перешел на оскорбления. Позже на заправке я вышел из машины и увидел на двери вмятину от пули, и только тогда напугался. Я позвонил в полицию и написал заявление, предоставил все фото и видеозаписи", - рассказывает мужчина.
Он подал заявление в полицию. Инцидент произошёл еще 23 апреля, и с тех пор никаких действий от правоохранителей так и не дождался, поэтому решил обнародовать видео в СМИ. После публикации видеоролика в и сети грубиян отыскался сам, более того, позвонил мужчине и извинился. Сославшись на «горячую кровь», он предложил компенсацию: 30 тысяч рублей однако водитель отказался. На Mercedes-Benz стрелявшего были установлены номерные знаки Чеченской Республики, уточняет Readovka в «ВКонтакте».
После общественного резонанса, дело, наконец, получило ход, и на него обратили внимание и правоохранители. Как сообщило агентство городских новостей Москвы, возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий автомобилиста (ст. 213 УК РФ). Владельцу "горячей крови" придётся объяснять своё поведение следователю.
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Ушлепок долбанный, как понял что дело пахнет резонансом и оглаской, обделался жиденьким и решил тридцаткой откупиться. Ссыкливый уродец!!!
30_000р от водителя гелика? Я бы не оскорбился, если бы мне старый дедок на ржавой копейке предложил бы за своё хамство 30_000р (ну последние деньги)... Этот же персонаж на машине ОТ ляма_семиста_тысяч (спецом глянул стоимость БУшки) чтоб не оскорбить, должен предложить сумму ОТ 5и_лямов. Это только чтоб не оскорбить предложением.