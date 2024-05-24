"Вы понимаете только силу": в Подмосковье водитель "Мерседеса" выстрелил в дверь "Газели", не пропустившей его вперед

Очередной дорожный конфликт произошёл в подмосковном Красногорске. водитель иномарки выстрелил в машину другого автомобилиста из пистолета из-за того, что тот не пропустил его в пробке.

На Новорижском шоссе водитель «Мерседеса» пытался вклиниться перед "Газелью", но безуспешно. Через некоторое время ему удалось обогнать обидчика и перегородить ему дорогу. Сначала борзый гражданин затеял словесную перепалку, а затем, чтобы обидчик знал своё место, выстрелил в дверь его авто. Неизвестно, на что он рассчитывал, ведь в машине имелся видеорегистратор, записавший весь инцидент от начала до конца.



