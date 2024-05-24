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"Вы понимаете только силу": в Подмосковье водитель "Мерседеса" выстрелил в дверь "Газели", не пропустившей его вперед

"Вы понимаете только силу": в Подмосковье водитель "Мерседеса" выстрелил в дверь "Газели", не пропустившей его вперед

Автор:
24 мая 2024 18:42
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Красногорск   Мерседес   Подмосковье   авто   выстрел   горячая кровь   дорожный конфликт   наглец   полиция   
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Чтобы другие знали, как нужно вести себя, когда рядом едет "Гелендваген".

Очередной дорожный конфликт произошёл в подмосковном Красногорске. водитель иномарки выстрелил в машину другого автомобилиста из пистолета из-за того, что тот не пропустил его в пробке.


На Новорижском шоссе водитель «Мерседеса» пытался вклиниться перед "Газелью", но безуспешно. Через некоторое время ему удалось обогнать обидчика и перегородить ему дорогу. Сначала борзый гражданин затеял словесную перепалку, а затем, чтобы обидчик знал своё место, выстрелил в дверь его авто. Неизвестно, на что он рассчитывал, ведь в машине имелся видеорегистратор, записавший весь инцидент от начала до конца.



"Я сначала подумал, что он стрелял из какого-то «пугача» и там был только звук, поэтому не придал этому значения. Я стал снимать его на камеру, и он даже сначала вроде бы стал разговаривать повежливее, но потом его вновь понесло, и он перешел на оскорбления. Позже на заправке я вышел из машины и увидел на двери вмятину от пули, и только тогда напугался. Я позвонил в полицию и написал заявление, предоставил все фото и видеозаписи", - рассказывает мужчина.


Он подал заявление в полицию. Инцидент произошёл еще 23 апреля, и с тех пор никаких действий от правоохранителей так и не дождался, поэтому решил обнародовать видео в СМИ. После публикации видеоролика в и сети грубиян отыскался сам, более того, позвонил мужчине и извинился. Сославшись на «горячую кровь», он предложил компенсацию: 30 тысяч рублей однако водитель отказался. На Mercedes-Benz стрелявшего были установлены номерные знаки Чеченской Республики, уточняет Readovka в  «ВКонтакте».


После общественного резонанса, дело, наконец, получило ход, и на него обратили внимание и правоохранители. Как сообщило агентство городских новостей Москвы, возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий автомобилиста (ст. 213 УК РФ). Владельцу "горячей крови" придётся объяснять своё поведение следователю.


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Метки: Видео   Красногорск   Мерседес   Подмосковье   авто   выстрел   горячая кровь   дорожный конфликт   наглец   полиция   
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11  комментариев
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17
Corkscrew 21 минуту назад
Очередной черножопый "хозяин жизни" с вые.боном и гоневом про нацистов, которые бедную чурку, типа, притесняю. Таким бл.ялским уродам только пуля в башку от комплексов избавляться помогает.
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33k
Владимир 4 минуты назад
И опять чюрек. Да и неудивительно, они привыкли в аулах - у кого осел хвост выше задирает тот и круче, а тут сарай железный, ва.
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326
ViciousSnake 15 минут назад
"После публикации видеоролика в и сети грубиян отыскался сам, более того, позвонил мужчине и извинился. Сославшись на «горячую кровь», он предложил компенсацию: 30 тысяч рублей однако водитель отказался."

Ушлепок долбанный, как понял что дело пахнет резонансом и оглаской, обделался жиденьким и решил тридцаткой откупиться. Ссыкливый уродец!!!
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10k
Alex 21 минуту назад
гнида черножопая
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7k
Babangdida Полчаса назад
К служакам, спустившим дело на тормозах с апреля, есть очень много вопросов. И лучше им отвечать в качестве гражданских лиц.
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9k
Pravednik84 Полчаса назад
====После публикации видеоролика ... грубиян отыскался сам, ...позвонил ... Солавшись на «горячую кровь», он предложил компенсацию: 30 тысяч рублей====
30_000р от водителя гелика? Я бы не оскорбился, если бы мне старый дедок на ржавой копейке предложил бы за своё хамство 30_000р (ну последние деньги)... Этот же персонаж на машине ОТ ляма_семиста_тысяч (спецом глянул стоимость БУшки) чтоб не оскорбить, должен предложить сумму ОТ 5и_лямов. Это только чтоб не оскорбить предложением.
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737
mik6059 48 минут назад
А что скажет по этому поводу Рамзан Ахматович?))))))))))))) А вообще, давно надо стрелять в ответ из боевого
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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