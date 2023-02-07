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Тульский гонщик увидел полуобнажённую фанатку и вылетел в кювет

Тульский гонщик увидел полуобнажённую фанатку и вылетел в кювет

Автор:
07 февраля 2023 14:54
Сообщество : Автомир
Метки: Девушка   авария   видео   гонки   курьёз   ярославль   
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Так, а штурман куда смотрел?

Курьёзный инцидент произошёл 5 февраля на гонках «Петровская верста — 2023» в Ярославской области. Водитель "восьмёрки" с тульскими номерами вылетел в кювет перед крутым поворотом, засмотревшись на девушку, которая задрала футболку.

За рулём автомобиля находились пилот Виктор Османов и штурман Александр Авласевич. После соревнований Османов признался, что отвлёкся на девушку и это серьёзно повлияло на результаты — они потеряли 13-15 секунд. Однако пилот не унывает, хотя в абсолютном зачёте они заняли седьмое место, то в командном зачёте взяли третье. Второе досталось Ярославлю, первое — Москве.

«Такие происки болельщики частенько устраивают. Были и мужики голые, и девчонки лифчиками махали. Тут получилось неожиданно: я её увидел и в поворот не вошёл. Если бы она потом подошла, мы бы вместе посмеялись. На неё никто не обиделся», — рассказал журналистам пилот Виктор Османов.

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Метки: Девушка   авария   видео   гонки   курьёз   ярославль   
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18  комментариев
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25k
Егор 2 часа назад
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Dobry vojak Svejk 3 минуты назад
Так себе у него вкус...
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Михаил Сметанкин 7 минут назад
Все беды из-за баб...
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289
BOBeR Полчаса назад
Не в кювет, а в снежный бруствер
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10k
Shtoppi 37 минут назад
Тема сисек не раскрыта
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27k
Юрьевич 40 минут назад
Кто эту жирную страшилу выпустил?
Её водители пугаются!
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14k
Alex 48 минут назад
Так там корова какая-то...
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9
Саша Степанюк 52 минуты назад
конкуренты подослали)
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839
bohemia 58 минут назад
Всё зло от баб
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3k
lekha-fil Час назад
Сисек он никогда не видел. Девственник.
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4k
Вячеслав Час назад
Сердечный приступ от такой красоты может прихватить
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354
Albert Rost 2 часа назад
Там же толпа народа стояла.... Из-за тупой дуры могла бы куча народа пострадать....
имхо
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28k
Levyathan 2 часа назад
Не зря же такая поговорка существует:
''If it has tits or wheels, It will give you problems''
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1k
Виктор Глущенко 2 часа назад
Голодный был - на сало засмотрелся .
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