Тульский гонщик увидел полуобнажённую фанатку и вылетел в кювет

Так, а штурман куда смотрел?
Курьёзный инцидент произошёл 5 февраля на гонках «Петровская верста — 2023» в Ярославской области. Водитель "восьмёрки" с тульскими номерами вылетел в кювет перед крутым поворотом, засмотревшись на девушку, которая задрала футболку.
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За рулём автомобиля находились пилот Виктор Османов и штурман Александр Авласевич. После соревнований Османов признался, что отвлёкся на девушку и это серьёзно повлияло на результаты — они потеряли 13-15 секунд. Однако пилот не унывает, хотя в абсолютном зачёте они заняли седьмое место, то в командном зачёте взяли третье. Второе досталось Ярославлю, первое — Москве.
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«Такие происки болельщики частенько устраивают. Были и мужики голые, и девчонки лифчиками махали. Тут получилось неожиданно: я её увидел и в поворот не вошёл. Если бы она потом подошла, мы бы вместе посмеялись. На неё никто не обиделся», — рассказал журналистам пилот Виктор Османов.
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Её водители пугаются!
имхо
''If it has tits or wheels, It will give you problems''