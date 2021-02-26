Самая нелепая попытка угона машины попала на видео

Любитель кататься на чужих автомобилях из Москвы был настолько пьян, что не смог даже выехать с парковки. В какой-то момент он и сам это понял и решил вернуть машину на место, попутно повредив несколько авто на 700 тысяч рублей.
В одном из районов Москвы произошла одна из самых бессмысленных и нелепых попыток угона автомобиля. Изрядно выпивший мужчина выкрал ключи от машины у своего знакомого и решил погонять по городу.
Свои силы пьяный мастер явно переоценил. Он завел чужую машину, но алкоголь не позволил выехать даже из парковки. Он кружил по ней, попутно цепляя другие автомобили, и в итоге принял решение вернуть машину на место - как будто ничего не было. А вот о камерах он не подумал.
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Как оказалось, неудавшийся угонщик повредил 7 автомобилей и ущерб от его необдуманных действий составил 700 тысяч рублей. Которые теперь он и будет выплачивать. Отлично покатался! И ведь ему еще несказанно повезло, если задуматься. Ведь если бы он выехал на дорогу...
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Ну-ну!