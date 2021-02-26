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Самая нелепая попытка угона машины попала на видео

Самая нелепая попытка угона машины попала на видео (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 февраля 2021 18:56
Сообщество : Автомир
Метки: Москва   видео   курьез   опьянение   парковка   угонщик   ущерб   
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Любитель кататься на чужих автомобилях из Москвы был настолько пьян, что не смог даже выехать с парковки. В какой-то момент он и сам это понял и решил вернуть машину на место, попутно повредив несколько авто на 700 тысяч рублей.

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Метки: Москва   видео   курьез   опьянение   парковка   угонщик   ущерб   
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8  комментариев
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52
Hunde Beißer2 Час назад
Угонщик с ключами!
Ну-ну!
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5k
SuperTroll 4 минуты назад
Какой нахер угонщик? Он даже без инструментов, и оборудования был. Сам хозяин просто бухой в говно.
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519
Колючий 17 минут назад
Что-то вспомнилось, как герой ДиКаприо ехал максимально аккуратно))
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636
Serg Dex 59 минут назад
Отходняк у него будет чудный.
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343
imho Час назад
А логотип петровки то как удачно лег
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581
zu4ara Час назад
И голыми пальцами там всё облапал... Не видно, что он очень пьяный.(что-то пошло не так)
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27k
Франц Лефорт Час назад
Сдается мне,джентльмены, что это был владелец. Пьяный в лом,поехл,постукал, решил свалить на угон. Как то так мне видится.
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