Самая нелепая попытка угона машины попала на видео

В одном из районов Москвы произошла одна из самых бессмысленных и нелепых попыток угона автомобиля. Изрядно выпивший мужчина выкрал ключи от машины у своего знакомого и решил погонять по городу.

Свои силы пьяный мастер явно переоценил. Он завел чужую машину, но алкоголь не позволил выехать даже из парковки. Он кружил по ней, попутно цепляя другие автомобили, и в итоге принял решение вернуть машину на место - как будто ничего не было. А вот о камерах он не подумал.