FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Наука 1416 постов • 672 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Наука 
В Якутии разморозили тушу древнего шерстистого носорога

В Якутии разморозили тушу древнего шерстистого носорога (9 фото)

Автор:
27 января 2021 14:17
Сообщество : Наука
Метки: находка   находки и открытия   палеонтология   шерстистый носорог   якутия   
974
9

Вчера в Якутии впервые показали размороженную тушу шерстистого носорога, который умер в Сибири от 25 000 до 40 000 лет назад.

×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Наука"
Метки: находка   находки и открытия   палеонтология   шерстистый носорог   якутия   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Andrey Час назад
Млять, остановите кто-нибудь этих чмудаков... Мы еще с этой пандемией не справились!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Fat Lynx Andrey Час назад
Не ссы, они в масках!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Seledochnik 54 секунды назад
Оставьте мёртвого лося в покое
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
87k
сапер Водичка 20 минут назад
В Якутии разморозили тушу древнего шерстистого носорога
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Shtoppi Полчаса назад
Надеюсь что вместе с тушей еще что-нибудь древнее, невидимое глазу, доселе не известное и неизлечимое не оттаяло тоже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Denissg Полчаса назад
Чо, жрать больше нечего?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Vacony 41 минуту назад
а почему они верят, что ничто там не сохранилось их микробов и заразы, что никаких нормальных средств защиты ? обычная маска и перчатки ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
куджо 55 минут назад
Нечто, 2021 смотреть ОНЛАЙН продолжительность 365 дней
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
303
Andrey Nikolskiy Час назад
Копальхен)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Serg2001 Час назад
Какой-то он маленький этот носорог... учебный какой-то... )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Fat Lynx Час назад
Унылой подруге нашли друга

Унылой подруге нашли друга
Унылой подруге нашли друга
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
За что ругают самую модель с самым красивым лицом в мире (5 фото) За что ругают самую модель с самым красивым лицом в мире (5 фото) Якутские пожарные отбивают друг друга молотками, чтобы снять обледеневшие костюмы Якутские пожарные отбивают друг друга молотками, чтобы снять обледеневшие костюмы Палеонтологи впервые реконструировали клоаку динозавра Палеонтологи впервые реконструировали клоаку динозавра В Якутии нашли тушку уникального шерстистого носорога В Якутии нашли тушку уникального шерстистого носорога Геологи нашли в горах Монстра печенья Геологи нашли в горах Монстра печенья Вся суть страхования жилья на примере треснувшего дома в Якутии Вся суть страхования жилья на примере треснувшего дома в Якутии
Mr. Jingles

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

247601



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Устроил ледовое сафари": ледокол "Капитан Плахин" заставил рыбаков побегать по Финскому заливу
1
189
"Устроил ледовое сафари": ледокол "Капитан Плахин" заставил рыбаков побегать по...
Познавательные и неизвестные многим факты обо всем на свете
2
85
Познавательные и неизвестные многим факты обо всем на свете
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Как правильно копить деньги: с чего начать и какие ошибки не стоит совершать
0
13
Как правильно копить деньги: с чего начать и какие ошибки не стоит совершать
Незваный гость: как в морозильной камере появляется лед?
3
6
Незваный гость: как в морозильной камере появляется лед?
За что ругают самую модель с самым красивым лицом в мире (5 фото)
За что ругают самую модель с самым красивым лицом в мире (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#Россия#аварии#авто аварии#путин#собака#кино#война#дети
#Юмор#история#люди#прикол#сша#СССР#автомобили#криминал#Разное#истории
#интересно#животные#факты#дтп#обучение#прикольные#картинки#приколы#авария дня#смешные

На что жалуетесь?

Вернуться