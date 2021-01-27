В Якутии разморозили тушу древнего шерстистого носорога

Вчера в Якутии впервые показали размороженную тушу шерстистого носорога, который умер в Сибири от 25 000 до 40 000 лет назад.
Представитель вымершего вида был упитанным и, как предполагают ученые, скончался из-за того, что увяз в болоте или застрял в реке и утонул. Эксперты также считают, что после этого на животное напали гнавшиеся за ним хищники — возможно, ныне вымершие пещерные львы.
Когда-то шерстистые носороги были широко распространены в Европе: на западе ареал доходил до Англии, а на востоке — до Китая и Южной Кореи. Вид вымер из-за изменения климата около 14 000 лет назад.
Найденному носорогу 2,4 метра длиной было около трех-четырех лет, когда он умер у ручья Тирехтях в Абыйском улусе Якутии. Под слоем грязи на туше животного, судя по всему, сохранился мех орехового цвета. На презентацию пригласили представителей СМИ, которым удалось сделать потрясающие снимки туши.
Зверя с сохранившимися зубами и рогом обнаружил местный житель Алексей Саввин. Мужчина оповестил местные органы власти, и образец с осторожностью перевезли в Якутск для дальнейшего изучения. Специалисты разморозили тушу и теперь начинают анатомические тесты, чтобы узнать больше о жизни и смерти животного. Одним из первых тестов станет проверка туши на наличие следов укусов хищников, возможно — пещерных львов, которые обитали в этом регионе в то время.
Ведущий научный сотрудник отдела изучения мамонтовой фауны при Академии наук Республики Саха (Якутия) Валерий Плотников заявил, что сохранность туши уникальная. «Носорог был довольно упитанный, есть жировой слой, который уже превратился в порошкообразную субстанцию», — сообщил он. Его коллега, доктор биологических наук Альберт Протопопов, добавил, что носорог, скорее всего, утонул. Пол животного пока неизвестен, но ученые надеются определить его в скором времени.
Еще один ученый, Геннадий Боескоров, добавил, что длина туши составляет около 236 сантиметров — это примерно на метр меньше длины взрослой особи, а значит, этот носорог был подростком. Высота в холке составляет около 130 сантиметров, что на 20-25 сантиметров меньше высоты взрослого носорога.
Эксперты сообщили, что туша сохранилась на 80% благодаря захоронению во льду, но не уточнили, достаточно ли ученым этого ДНК, чтобы вернуть давно вымерший вид. В регионе ведутся работы по восстановлению шерстистого мамонта как вида.
Носорога нашли в августе 2020 года, но о находке заявили лишь месяц назад. Ученые пока не установили точный возраст туши, но называют примерные цифры — от 25 000 до 40 000 лет.
В 2010 году в Якутии нашли похожего зверя, которого прозвали Саша. Туше семимесячного детеныша носорога с мехом персикового цвета около 34 000 лет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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