В Якутии разморозили тушу древнего шерстистого носорога

Ведущий научный сотрудник отдела изучения мамонтовой фауны при Академии наук Республики Саха (Якутия) Валерий Плотников заявил, что сохранность туши уникальная. «Носорог был довольно упитанный, есть жировой слой, который уже превратился в порошкообразную субстанцию», — сообщил он. Его коллега, доктор биологических наук Альберт Протопопов, добавил, что носорог, скорее всего, утонул. Пол животного пока неизвестен, но ученые надеются определить его в скором времени.

Еще один ученый, Геннадий Боескоров, добавил, что длина туши составляет около 236 сантиметров — это примерно на метр меньше длины взрослой особи, а значит, этот носорог был подростком. Высота в холке составляет около 130 сантиметров, что на 20-25 сантиметров меньше высоты взрослого носорога.