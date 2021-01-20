Палеонтологи впервые реконструировали клоаку динозавра

Ученые из Великобритании и США реконструировали клоакальную область пситтакозавра - небольшого рогатого динозавра, жившего 145-100 млн лет назад на территории современной Азии. Они провели исследование окаменевших останков пситтакозавра, найденных на северо-востоке Китая, и выяснили кое-что интересное.
Клоака - расширенное окончание задней кишки, которое у птиц, рептилий и земноводных служит не только для дефекации и мочеиспускания, но и для спаривания. О клоаке динозавров до сих пор не было известно почти ничего, но теперь вопрос немного прояснился.
Ископаемый образец был обнаружен в Сихетуне, в провинции Ляонин на северо-востоке Китая, и хранится в Исследовательском институте Зенкенберг во Франкфурте, Германия.
К сожалению, по ископаемому образцу нельзя было определить, какого пола был динозавр. Но исследование показало, что область клоаки пситтакозавра была необычной - сильно пигментированной в наружной части - и выделялась на фоне тела.
К сожалению, по ископаемому образцу нельзя было определить, какого пола был динозавр. Но исследование показало, что область клоаки пситтакозавра была необычной - сильно пигментированной в наружной части - и выделялась на фоне тела.
По мнению исследователей, дополнительный мелатонин нужен был для того, чтобы успешно вести брачные игры и приманивать особей противоположного пола. А потом уже динозавры спаривались - начинали тереться своими "гениталиями" друг об друга (как современные крокодилы).
Также, по мнению ученых, у пситтакозавра были мускусные железы - опять же вещь для интимной жизни незаменимая. Крокодилы подтвердят.
Исследование было предпринято палеонтологом Якобом Винтером из Бристольского университета, палеохудожником Робертом Николлсом и специалистом по сравнительной анатомии Массачусетского университета в Амхерсте Дайан Келли, которая является экспертом в области копулятивных систем.
Полные результаты исследования были опубликованы в журнале Current Biology.
Исследование было предпринято палеонтологом Якобом Винтером из Бристольского университета, палеохудожником Робертом Николлсом и специалистом по сравнительной анатомии Массачусетского университета в Амхерсте Дайан Келли, которая является экспертом в области копулятивных систем.
Полные результаты исследования были опубликованы в журнале Current Biology.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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