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Палеонтологи впервые реконструировали клоаку динозавра

Палеонтологи впервые реконструировали клоаку динозавра (4 фото)

Автор:
20 января 2021 15:25
Сообщество : Наука
Метки: динозавры   исследование   палеонтология   палеонтология. находка   познавательно   спаривание   ученые выяснили   
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Ученые из Великобритании и США реконструировали клоакальную область пситтакозавра - небольшого рогатого динозавра, жившего 145-100 млн лет назад на территории современной Азии. Они провели исследование окаменевших останков пситтакозавра, найденных на северо-востоке Китая, и выяснили кое-что интересное.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: динозавры   исследование   палеонтология   палеонтология. находка   познавательно   спаривание   ученые выяснили   
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50k
igor 2 часа назад
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624
Борис 36 минут назад
Британские учёные реконструировали жопу! Ура товарищи...
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9k
ss 39 минут назад
Ну! Теперь заживём!
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−3
yuriy sibiryak Час назад
а им самое место в жопе
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20k
Юрьевич Час назад
Ну и как жопа динозавра выглядела? Автор не раскрыл тему!
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38k
Александр 3 часа назад
Вот это прорыв, это вам не лекарство от рака)
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39k
Raush 3 часа назад
Звучит эпично: "Реконструкция жопы"
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7k
Профессор Преображенский 3 часа назад
Как скучно я живу
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40k
Максим Т. 4 часа назад
Сбылась мечта! Всю жизнь хотел увидеть жопу динозавра
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