В Якутии нашли тушку уникального шерстистого носорога

Славится Якутия не только морозами, алмазами и меховыми коровьими бюстгальтерами. В вечной мерзлоте скрывается всякое! То мамонта откопают, то львят пещерных. В этот раз находка ученых удивила.
У притока реки Тирехтях в Абыйском районе в результате оттаивания пород вывалился на свет белый шерстистый носорог. Произошло это знаменательное событие еще в августе 2020 года, но данные о сенсационной находке опубликовали только сейчас. Что же такого удивительного в этом волосатом носороге?
Дело в том, что раньше шерстистых носорогов находили либо совсем крохотными детенышами, либо уже взрослыми. Руководитель отдела изучения мамонтовой фауны, доктор биологических наук Альберт Протопопов считает, что им очень повезло и они нашли подростка. Носорогу было года три-четыре, когда он утонул в реке.
Еще одна особенность у этого экземпляра. Туша прекрасно сохранилась – шерсть, зубы, кости, даже часть внутренних органов. Учены считают, что повреждено всего 20%. Рядом с носорогом был обнаружен рог. Это единственный в мире экземпляр, найденный в таком прекрасном состоянии. Ранее наиболее сохранившимся считался Колымский носорог, найденный в 2007 году, его сохранность составляла порядка 60%. Палеонтологи уверены, что эта находка позволит лучше изучить образ жизни и причины вымирания шерстистых носорогов.
Эта местность богата на подобные сенсации. В 2014 году там была обнаружена туша шерстистого носорожка Сашы, в 2019 – пара пещерных львят Борис и Спарта.
Шерстистые носороги были широко распространены по всему северу Евразии, но вымерли около четырнадцати тысяч лет назад. Что же послужило причиной их вымирания до сих пор не известно.
Ну а кому уж очень интересно, то можно виртуально побывать в якутском музее Мамонта
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