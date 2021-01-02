В Якутии нашли тушку уникального шерстистого носорога

Еще одна особенность у этого экземпляра. Туша прекрасно сохранилась – шерсть, зубы, кости, даже часть внутренних органов. Учены считают, что повреждено всего 20%. Рядом с носорогом был обнаружен рог. Это единственный в мире экземпляр, найденный в таком прекрасном состоянии. Ранее наиболее сохранившимся считался Колымский носорог, найденный в 2007 году, его сохранность составляла порядка 60%. Палеонтологи уверены, что эта находка позволит лучше изучить образ жизни и причины вымирания шерстистых носорогов.