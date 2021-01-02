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В Якутии нашли тушку уникального шерстистого носорога

В Якутии нашли тушку уникального шерстистого носорога (5 фото + 2 видео)

Автор:
02 января 2021 17:31
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Палеонтологи   мерзлота   находка   шерстистый носорог   якутия   
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Славится Якутия не только морозами, алмазами и меховыми коровьими бюстгальтерами. В вечной мерзлоте скрывается всякое! То мамонта откопают, то львят пещерных. В этот раз находка ученых удивила.

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Метки: Палеонтологи   мерзлота   находка   шерстистый носорог   якутия   
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Chanceux Час назад
В Якутии нашли тушку уникального шерстистого носорога
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