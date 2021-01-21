Геологи нашли в горах Монстра печенья

В окрестностях города Солидад в Бразилии геологи нашли агат, как две капли воды похожий на Монстра печенья из детского мультипликационного сериала "Улица Сезам".
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Необычный агат нашли геологи в районе бразильского города Солидад, в штате Рио-Гранде-ду-Сул на юге страны. Он просто идеально похож на известного мультипликационного персонажа!
Две половинки кварца обназуют идеальную форму яйца, но если разъединить их, внутренняя часть обретает необыкновенное сходство с Монстром печенья - героем мультсериала для малышей "Улица Сезам".
Владелец камня, Майк Боуэрс из Калифорнии, утверждает, что цена такого редкого камня - не менее $10000 (750000 рублей). "Это просто идеальный монстр печенья! - радуется он. - Такое совершенство трудно встретить. Мне уже предложили за него по $10000 целых пять потенциальных покупателей".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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