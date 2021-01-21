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Геологи нашли в горах Монстра печенья

Геологи нашли в горах Монстра печенья (5 фото)

Автор:
21 января 2021 08:30
Сообщество : Факты
Метки: Агат   Монстр печенья   бразилия   геологи   забавно   находка   необычно   факт   
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В окрестностях города Солидад в Бразилии геологи нашли агат, как две капли воды похожий на Монстра печенья из детского мультипликационного сериала "Улица Сезам".
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Агат   Монстр печенья   бразилия   геологи   забавно   находка   необычно   факт   
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1  комментарий
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Денис 53 минуты назад
Геологи есть? Как определить какой внутри минерал, если снаружи они все как простой булыжник?
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