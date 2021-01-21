Геологи нашли в горах Монстра печенья

Владелец камня, Майк Боуэрс из Калифорнии, утверждает, что цена такого редкого камня - не менее $10000 (750000 рублей). "Это просто идеальный монстр печенья! - радуется он. - Такое совершенство трудно встретить. Мне уже предложили за него по $10000 целых пять потенциальных покупателей".