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"Сначала лампа, потом учебники": в школе Санкт-Петербурга с потолка на учеников капал раскалённый потолок

"Сначала лампа, потом учебники": в школе Санкт-Петербурга с потолка на учеников капал раскалённый потолок

Автор:
06 марта 2024 18:46
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Санкт-Петербург   ЧП   возгорание   интересное   пожар   фото   школа   
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Ученики совсем не испугались и снимали пожар на видео.

В гимназии №343 Невского района Петербурга произошёл пожар. Сначала загорелся светильник в классе. Расплавленный пластик капал прямо на учеников. Из-за огня произошло небольшое задымление в кабинете. Учеников вывели из кабинетов, но они всё равно умудрились снять на видео.

Очевидцы рассказали, что сначала загорелась лампа, а потом огнем была повреждена парта, немного линолеум, а также у одного ученика полностью сгорели вещи и портфель. В школе уточнили, что после ликвидации возгорания уроки возобновились, только кабинет проветрили.

Причиной возгорания стал заводской брак предохранителя на лампе. В результате инцидента никто не пострадал. На место приезжали спасатели. Школа работает в штатном режиме, рассказали в МЧС.

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Метки: Санкт-Петербург   ЧП   возгорание   интересное   пожар   фото   школа   
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10  комментариев
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35k
Юр21 Час назад
ГИМНАЗИЯ... И чем же она от обычной школы отличается? Туда что из подлого сословия и худородных учиться не принимают?
Лишь бы не как в СССР!
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43
ya da 45 минут назад
Поколение дебилов
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6k
Шлагбаумэн 59 минут назад
С потолка капал потолок!!! Жуть жутчайшая
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11k
Игорь Час назад
Какие с этих лампах предохранители?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
350008



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