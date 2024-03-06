"Сначала лампа, потом учебники": в школе Санкт-Петербурга с потолка на учеников капал раскалённый потолок

Очевидцы рассказали, что сначала загорелась лампа, а потом огнем была повреждена парта, немного линолеум, а также у одного ученика полностью сгорели вещи и портфель. В школе уточнили, что после ликвидации возгорания уроки возобновились, только кабинет проветрили.