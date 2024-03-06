"Сначала лампа, потом учебники": в школе Санкт-Петербурга с потолка на учеников капал раскалённый потолок

Ученики совсем не испугались и снимали пожар на видео.
В гимназии №343 Невского района Петербурга произошёл пожар. Сначала загорелся светильник в классе. Расплавленный пластик капал прямо на учеников. Из-за огня произошло небольшое задымление в кабинете. Учеников вывели из кабинетов, но они всё равно умудрились снять на видео.
Источник:
Очевидцы рассказали, что сначала загорелась лампа, а потом огнем была повреждена парта, немного линолеум, а также у одного ученика полностью сгорели вещи и портфель. В школе уточнили, что после ликвидации возгорания уроки возобновились, только кабинет проветрили.
Источник:
Причиной возгорания стал заводской брак предохранителя на лампе. В результате инцидента никто не пострадал. На место приезжали спасатели. Школа работает в штатном режиме, рассказали в МЧС.
Источник:
- В Питере пожар в борделе унёс жизни двух работниц из Узбекистана
- В центре Москвы горит башня Capital Towers
- На заводе в подмосковье прогремел взрыв
- В Бурятии школьник пришёл в школу с топором, чтобы отомстить обидчику за электронку
- В Казани горит гостиница «Астория»
Лишь бы не как в СССР!