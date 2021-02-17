Москвич 5 раз умер и был спасён врачами

47-летний мужчина умер пять раз за ночь. Он почувствовал острую боль в сердце и тут же вызвал скорую. Это его и спасло. Когда фельдшеры приехали, у мужчины наступила первая клиническая смерть. Медики откачали и его и повезли в больницу. В карете скорой помощи у мужчины два раза останавливалось сердце, но его снова удалось спасти. После госпитализации наступила четвертая клиническая смерть. Это случилось уже в больнице Виноградова. Пятый раз мужчину пришлось спасать уже на операционном столе.

Медики успешно завершили операцию, вскрыв артерию, которая снабжает сердце кровью. После этого врачи установили тент. Сейчас мужчина жив и идёт на поправку, сообщает MK.RU.

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