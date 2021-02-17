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Москвич 5 раз умер и был спасён врачами

Москвич 5 раз умер и был спасён врачами (1 фото)

Автор:
17 февраля 2021 13:00
Сообщество : Истории
Метки: Москва   врачи   интересное   клиническая смерть   реанимация   смерть   спасение   фото   
549
1

В Москве мужчина перенёс 5 клинических смертей и был-таки спасён медиками. Похоже, он ещё зачем-то нужен на этой земле!

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Метки: Москва   врачи   интересное   клиническая смерть   реанимация   смерть   спасение   фото   
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13  комментариев
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14k
Мария Коненкова 2 часа назад
Напомнило анекдот. На том свете мужики собрались в картишки.
Только раскинули - один исчез. Пересдали на троих - появился. И так еще и еще. Ему остальные говорят: ты определись, играешь или нет. А он: мужики, я не виноват, меня эти реаниматологи уже замучили!
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1k
Ясный Пень 2 минуты назад
Это страшилка для интернов ? Поработаете в медицине годков много и узнаете , что многократная остановка сердца - не такая уж редкость. Только не паникуйте и не перевозбуждайтесь от такой "новости"
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79
Племянник Путина 40 минут назад
варвары. не дают спокойно умереть!
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10k
Олегbl4 Час назад
Скорее всего у Вселенной другие планы,а врачи мешают.
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10k
Евгений Час назад
"После этого врачи установили тент" - палатку ещё скажите. Стент вообще то
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6k
Sterling Malory Archer Евгений 49 минут назад
Тент! Но это уже совсем дугая история
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2k
Красаучег) Час назад
Пиз#уй на#уй! - Ну пустите.. - У тебя дел куча осталось, жена твоя нас потом зае#ёт
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12k
KOSTELLO Час назад
Тот случай, когда с первого раза не понял, что еще не время
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1k
Acid Snake 2 часа назад
У него просто ипотека ещё на 15 лет
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13k
Роман 2 часа назад
Клиническая смерть это не смерть
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970
дормидонт Роман 2 часа назад
Смерть она и есть смерть! А клиническая или ещё какая, дело десятое. Если откачали
значит повезло.
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9k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
"Похоже, он ещё зачем-то нужен на этой земле!"
============
Или не нужен ТАМ.
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3k
Core Агент Безопасной Национальности Час назад
Видать он своими туда-сюда кого-то на воротах достал и его обратно выпнули
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