Москвич 5 раз умер и был спасён врачами

В Москве мужчина перенёс 5 клинических смертей и был-таки спасён медиками. Похоже, он ещё зачем-то нужен на этой земле!
47-летний мужчина умер пять раз за ночь. Он почувствовал острую боль в сердце и тут же вызвал скорую. Это его и спасло. Когда фельдшеры приехали, у мужчины наступила первая клиническая смерть. Медики откачали и его и повезли в больницу. В карете скорой помощи у мужчины два раза останавливалось сердце, но его снова удалось спасти. После госпитализации наступила четвертая клиническая смерть. Это случилось уже в больнице Виноградова. Пятый раз мужчину пришлось спасать уже на операционном столе.
Медики успешно завершили операцию, вскрыв артерию, которая снабжает сердце кровью. После этого врачи установили тент. Сейчас мужчина жив и идёт на поправку, сообщает MK.RU.
Похоже, москвич родился в рубашке и у вселенной на него другие планы!
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Только раскинули - один исчез. Пересдали на троих - появился. И так еще и еще. Ему остальные говорят: ты определись, играешь или нет. А он: мужики, я не виноват, меня эти реаниматологи уже замучили!
значит повезло.
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Или не нужен ТАМ.