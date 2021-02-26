В Москве три трансвестита накурили, изнасиловали и ограбили гастарбайтера

Приезжий из Таджикистана по имени Курбан пришёл в бордель на улице Гришина, чтобы получить "массаж от приятной девушки". Однако, на пороге его встретила "не совсем девушка", Курбан напрягся, но решил всё-таки дождаться своего массажа. Встретивший его человек рассказал, что девушка в пути, а пока он может расслабиться и покурить кое-что. После сомнительного вещества Курбану поплохело.

В тот момент в комнату вошли трое мужчин, переодетых в женщин

"Зашли три не совсем девушки и изнасиловали его", - сообщает Mash.

После этого Курбан покинул салон, но вскоре вернулся за банковской картой, которую забыл там. В его отсутствие со счёта сняли 16 тысяч рублей. Только тогда Курбан пошёл в полицию.

"Трансформеров" задержали, но потом отпустили, зато был задержан уже потерпевший - по подозрению в хранении наркотиков.