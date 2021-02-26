В Москве три трансвестита накурили, изнасиловали и ограбили гастарбайтера

В столице уроженец Таджикистана решил расслабиться и пришёл в квартиру на улице Гришина, чтобы получить "массаж". Однако, как вы догадываетесь, самого массажа мужчина не дождался. Его встретила "не совсем девушка" и предложила расслабиться. Мужчина согласился. Ах, если бы он знал, к чему это приведёт!
Приезжий из Таджикистана по имени Курбан пришёл в бордель на улице Гришина, чтобы получить "массаж от приятной девушки". Однако, на пороге его встретила "не совсем девушка", Курбан напрягся, но решил всё-таки дождаться своего массажа. Встретивший его человек рассказал, что девушка в пути, а пока он может расслабиться и покурить кое-что. После сомнительного вещества Курбану поплохело.
В тот момент в комнату вошли трое мужчин, переодетых в женщин
"Зашли три не совсем девушки и изнасиловали его", - сообщает Mash.
После этого Курбан покинул салон, но вскоре вернулся за банковской картой, которую забыл там. В его отсутствие со счёта сняли 16 тысяч рублей. Только тогда Курбан пошёл в полицию.
"Трансформеров" задержали, но потом отпустили, зато был задержан уже потерпевший - по подозрению в хранении наркотиков.
Сосед, проживающий рядом с квартирой рассказал, что переодетые мужчины живут в этой квартире уже 7 лет. К ним приходят в гости другие трансвеститы, некоторые из которых уже окончательно трансформировались в женщин. Наркотиками тоже там торгуют, но полиция бездействует.
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а че массаж простаты в счет не идет ?