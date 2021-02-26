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В Москве три трансвестита накурили, изнасиловали и ограбили гастарбайтера

В Москве три трансвестита накурили, изнасиловали и ограбили гастарбайтера (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 февраля 2021 12:14
Сообщество : Истории
Метки: Москва   изнасилование   интересное   мигрант   трансвестит   треш   фото   
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В столице уроженец Таджикистана решил расслабиться и пришёл в квартиру на улице Гришина, чтобы получить "массаж". Однако, как вы догадываетесь, самого массажа мужчина не дождался. Его встретила "не совсем девушка" и предложила расслабиться. Мужчина согласился. Ах, если бы он знал, к чему это приведёт!

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Метки: Москва   изнасилование   интересное   мигрант   трансвестит   треш   фото   
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23k
Григорий 2 часа назад
Сотрудники полиции УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве раскрыли сразу два тяжких преступления. Вчера полицейские задержали гражданина Таджикистана Рустамова А. Б. и гражданина России Красовского А. В. По сведениям из компетентных источников, полученных агенством "Интерфак", гражданин Таджикистана Рустамов А. Б. приехал в Москву на заработки, но не найдя работы употребил алкогольные напитки и у него возник умысел на изнасилование какой-либо женщины. Около двадцати двух часов во дворе дома 12 по Хлебобулочному проезду он напал на женщину и попытался её изнасиловать. Женщина оказалась переодетым в женскую одежду трансвеститом Красовским А. В., который в это время направлялся на работу в ночной клуб. Красовский А. В. дал отпор напавшему на него Рустамову, после чего, под угрозой применения в качестве колюще-режущего оружия пилки для ногтей, Красовский А. В. изнасиловал Рустамова А. Б. Неизвестный свидетель преступления позвонил в полицию и сообщил, что во дворе дома 12 женщина напала на дворника. Сотрудники полиции УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве сразу же выехали на место преступления, где и задержали обоих преступников. Следует добавить, что двум сотрудникам полиции участвовавшим в задержании Рустамова и Красовского, после увиденного на месте преступления, понадобилась помощь психолога. Таким образом, сотрудники полиции раскрыли сразу два тяжких преступления. За попытку изнасилования и изнасилование преступникам грозит наказание. Активисты ЛГТБ (организация борющаяся за права сексуальных меньшинств) выступили с заявлением о проведении пикета около УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве против необоснованного задержания Красовского и применения в обвинении против него 282-й статьи наказывающей разжигание межнациональной розни. По словам активистов, Красовский всегда любил таджиков и никакого разжигания в его действиях не было.
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6k
amrita 4 минуты назад
уроженец Таджикистана ... откуда деньги на развлечения??((( ИДИОТ... за то и поплатился.
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15
Юденич 8 минут назад
Можно подумать что Курбан не знал куда идет и что курил. Теперь очко пошире стало, еще и с ментами проблемы.
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57k
Опиум для народа Юденич 2 минуты назад
...и в Казахстан с таким прошлым за спиной (ну или под спиной) возвращаться боязно.
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55
PLATON Полчаса назад
удивляет то что не наоборот
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55
PLATON Полчаса назад
и даже гордость распирает
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4k
Дарвин и аморальная премия 43 минуты назад
Как скучно я живу......
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26k
InfoVoin 52 минуты назад
от Покемонки один криминал прёт, наверно свои там)))
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312
KevinSmith 55 минут назад


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6k
Pillin Alex 59 минут назад
Сижу, угораю с комментариев! Вы лучшие!!!!
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10k
Artem Час назад
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2k
Слава Андреев Час назад
Мощно. Зайдёшь так. Травы купить. Встретят три Оно. И закодируют на всю жизнь)))))))
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620
Serg Dex Час назад
То есть Курбана отимели, это ничто так а за снятые деньги Курбан обидилсо.
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5k
Leo Sun Час назад
Ааа-а-а-а, Покемонка, я тебя плюсанула! Потому что не верю, что человек по собственной воле может искать и делать посты подобной тематики. Либо его привязали к батарее, либо он делает это за деньги. В любом случае мне тебя жаль - копаться в таком(!) дерьме.
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9k
Kharun Akhbajeff 2 часа назад
Ишь ты, вернулся. Понравилось значит
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12k
Совранский 2 часа назад
Стоимость оказанных услуг 16000 руб - это курево и "массаж" )))))))))))))))))))))))))))))))
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21k
Сибиряк 2 часа назад
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1k
Андрей 2 часа назад
" самого массажа мужчина не дождался"
а че массаж простаты в счет не идет ?
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3k
panama 2 часа назад
Оп, 4 на 4 ощибочка)))
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2k
insaider 2 часа назад
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20k
Батончик с маком 2 часа назад
ослоёпа трахнули трансы. куда мир катится...
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176
Ivan Shotgun 2 часа назад
Хотел получить массаж- получил массаж простаты, формально никакого обмана.
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16k
Ego sum qui sum Ivan Shotgun Час назад
детали важны, детали - Бог
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85
tttyyyy Ivan Shotgun 55 минут назад
Охренеть чувак отдохнул - скучно мы живем ;)) я бы добавил в заголовок - все снимали на видео и делали фото ;)
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