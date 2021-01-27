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Гигантская крыса сцепилась с собакой в Уссурийске и попала на видео

Гигантская крыса сцепилась с собакой в Уссурийске и попала на видео (1 фото)

Автор:
27 января 2021 06:31
Сообщество : Животные
Метки: Россия   атака   видео   драка   комментарий   крыса   собака   уссурийск   
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Жительница Дальнего Востока стала свидетелем неравной схватке на проезжей части, возле одного из супермаркетов города. Она сумела снять и разместила в сети кадры, на которых видно, как здоровый грызун, напоминающий гигантскую крысу, ответил на любопытство собаки.

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Метки: Россия   атака   видео   драка   комментарий   крыса   собака   уссурийск   
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12  комментариев
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11k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Вот гигантская крыса, а на видео обычная)
Вот гигантская крыса, а на видео обычная)
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0
* Минуту назад
нихрена себе мута
нты повыростали
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1k
Владимир 5 минут назад
Ибо нефиг маленьких трогать
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2k
neutrino 15 минут назад
Гигантская крыса? Собака намного больше!
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10k
KOSTELLO 39 минут назад
Это просто пёсель не обученный.
Вот как профессионалы работают

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1k
Пачо Эррера Час назад
Это просто дворняга неподготовленная, а какой-нибудь меньший по размеру терьер или пинчер завалил бы эту крысу на раз.
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2k
Charles Montgomery Burns Час назад
Зря недооценивают крыс) Помнится в подвале дома решили избавиться от крыс и закрыли там кота на ночь. Утром жильцы нашли от кота рожки да ножки.
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10k
Хью́берт Charles Montgomery Burns Час назад
Согласен, кота квартирного жизнь к такому не готовила.
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1k
magnum60 Час назад
".....Она сумела снять и разместила в сети кадры, на которых...."
Как же ей этто удалось??? СУМЕЛА снять, а ещё и РАЗМЕСТИТЬ.... Голос у неё хороший.
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39
CALYPSO 2 часа назад
Хорошо что ещё черепашек нинзей с собой не позвал, а то собакен точно-бы не перешёл дорогу
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11k
Колька Валеркин сын CALYPSO 2 часа назад
Нападайте на собакена вчетвером!
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31k
Лесли 🥰 2 часа назад
А вы как хотели))))
А вы как хотели))))
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