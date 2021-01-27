Гигантская крыса сцепилась с собакой в Уссурийске и попала на видео

Жительница Дальнего Востока стала свидетелем неравной схватке на проезжей части, возле одного из супермаркетов города. Она сумела снять и разместила в сети кадры, на которых видно, как здоровый грызун, напоминающий гигантскую крысу, ответил на любопытство собаки.
Животные сошлись у дороги вблизи магазина "Светофор". Сперва крыса попыталась вцепиться собаке в морду, отчего та поспешила ретироваться через дорогу. Посреди проезжей части крупный грызун вновь атаковал собаку и затем разборки продолжились уже на другой стороне от дорожного полотна.
"Вы это видите!? Это крыса дерётся с собакой, какой кошмар! Я в шоке, я в шоке, она такая огромная", – восклицает девушка, снимая сюжет на мобильный телефон. Эта история была любезно предоставлена каналом ren.tv.
Ранее писалось о памятнике собаке, которая в ожесточённой схватке сумела победить сбежавшего из зоопарка ягуара
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Вот как профессионалы работают
Как же ей этто удалось??? СУМЕЛА снять, а ещё и РАЗМЕСТИТЬ.... Голос у неё хороший.