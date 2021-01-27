Гигантская крыса сцепилась с собакой в Уссурийске и попала на видео

"Вы это видите!? Это крыса дерётся с собакой, какой кошмар! Я в шоке, я в шоке, она такая огромная", – восклицает девушка, снимая сюжет на мобильный телефон. Эта история была любезно предоставлена каналом ren.tv.

Ранее писалось о памятнике собаке, которая в ожесточённой схватке сумела победить сбежавшего из зоопарка ягуара