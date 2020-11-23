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Немецкий режиссер снял безумно красивую корометражку о России

Немецкий режиссер снял безумно красивую корометражку о России (3 фото + 1 видео)

Автор:
23 ноября 2020 17:17
Сообщество : Путешествия
Метки: видео   культура   немецкий режиссер   природа   россия   фильм   
1327
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В шестиминутный ролик кинематографист сумел уместить красивейшие пейзажи, гопников, модников, дрифт на "Жигулях", храмы, балет, полицейских и все то, что он посчитал истинным отражением России и русских людей.

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Метки: видео   культура   немецкий режиссер   природа   россия   фильм   
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23  комментария
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498
Nane First NameLast Час назад
Ролик крутой. Но не имеющий к реальности ничего общего. Надергали каких-то вставок. Аватар по русски в немецкой версии.
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1k
Hans Nane First NameLast 51 минуту назад
Прям вообще ничего? Ни красивой природы, ни искусства, ни контраста между богатством и бедностью - совсем всё выдуманно? Ну ну.
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3k
elllfa Полчаса назад
Немецкий режиссер снял безумно красивую корометражку о России
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1k
zenon 42 минуты назад
Детки не видели фильм созданный немцами во времена Хрущёва "Русское чудо". Создателей наградили не только деньгами, но и орденами Ленина. На этот фильм загоняли силой. К заводской проходной подъезжал автобус и прямо с завода загоняли в автобус, и в кинозал. В общем всё, как при немцах было. Спасибо хотя бы за то что это не были душегубки.
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2k
RoseM zenon 16 минут назад
Ох уж эти сказки!

Ох уж эти сказочники!!!
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168
EM 46 минут назад
Пропоганда. Только чего, не понятно.
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6k
amrita 52 минуты назад
КРАСИВО.
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6k
Перст Указующий Час назад
а зачем вон те 2 миллиционера так робко сближаются друг с другом? Неужели чувствуют единение в скорби о великой стране, которую потеряли?
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3k
dampfer Час назад
Для того чтобы снять что-то дельное о России, немцу нужно стать русским. Этот ещё не стал. Нарезка кадров. Да, есть интересные, но не более того.
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53k
Racer777 Час назад
Нигер со скрипкой - терпимо.
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9k
Serg2001 Час назад
Густо намешано... )
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619
евгений Час назад
Ничего красивого не увидел, простите. Будто посмотрел микс из рекламы шоколада «Щедрая Душа», газопровода сила сибири и роликов, которые крутят перед выборами)) Наивно, натянуто и не передаёт о России ничего. Кроме того что у нас есть водка, балет и Гагарин. Но это и так все знают...
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1k
Hans евгений Час назад
Сами не делаете, а иностранное не нравится. Хоть бы спасибо ему сказали за популяризацию России.
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619
евгений Hans Час назад
Я высказал своё мнение... не нравится? Ставим палец вниз и проходим дальше, в чем проблема)
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1k
Hans евгений 59 минут назад
Высказал - значит ожидай, что выскажут в ответ.)
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36k
Нанук Паналык евгений 58 минут назад
Слово "есть"пременимо только к водке.
Остальное-было...
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619
евгений Hans Полчаса назад
миру мир)
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8k
gnyS i Час назад
Классно сделано.
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3k
Александр Зотов Час назад
монтаж, звук и качество съёмок - огонь. Однако, глаз цепляется за евроориентированность какую-то) Понятно, что негру лопатой по Сенатской у нас гонять никто не будет, но их и так слишком много в медиа содержимом в последнее время. Вон, Питер Пэн и тот гуталиновый стал
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3k
Александр Зотов Час назад
дополню - на моменте со скрипкой ещё норм, в платье рядом с портретом иператрицы уже глаз резануло)
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