Немецкий режиссер снял безумно красивую корометражку о России

Немецкий режиссер Винсент Урбан и студия 27 km сняли красивейший короткометражный фильм под незамысловатым названием "In Russia - в России". На создание этого 6-ти минутного ролика у создателей ушло более 2 лет, в течение которых кинематографисты четыре раза посетили Россию.

Съемки велись в разное время года - в Москве, Санкт-Петербурге, Салехарде, на Байкале и в Мурманске. Каждое посещение страны длилось всего 10 дней. Тем не менее кинематографистам удалось показать 6 диаметрально противоположных географических достопримечательностей с ее людьми, культурой, поразительной природой и архитектурой.