Немецкий режиссер снял безумно красивую корометражку о России

В шестиминутный ролик кинематографист сумел уместить красивейшие пейзажи, гопников, модников, дрифт на "Жигулях", храмы, балет, полицейских и все то, что он посчитал истинным отражением России и русских людей.
Немецкий режиссер Винсент Урбан и студия 27 km сняли красивейший короткометражный фильм под незамысловатым названием "In Russia - в России". На создание этого 6-ти минутного ролика у создателей ушло более 2 лет, в течение которых кинематографисты четыре раза посетили Россию.
Съемки велись в разное время года - в Москве, Санкт-Петербурге, Салехарде, на Байкале и в Мурманске. Каждое посещение страны длилось всего 10 дней. Тем не менее кинематографистам удалось показать 6 диаметрально противоположных географических достопримечательностей с ее людьми, культурой, поразительной природой и архитектурой.
Короткометражка состоит не из хронологических и скучных кадров о путешествиях. В нем "быстрым" монтажом перемешаны места, пейзажи и люди, чтобы с разных ракурсов показать "пронизанную стереотипами" страну со всех сторон.
В ролике можно увидеть замерзший Байкал, храмы, балет, хоккей, музеи, дрифт на "Жигулях" и футбольное поле в лесу. Главные герои фильма - столичные модники, гопники из спальных районов, спортсмены, жители сел, танцоры балета, посетители бани с пивом и полицейские. В общем, немцы постарались показать Россию такой, какая она есть. И открыть ее с тех сторон, с каких ее не видели не только иностранцы, но и жители самой России. И, наверное, им это удалось.
Источник:
В качестве сауднтрека кинематографисты использовали песню "Полюшко-поле" в аранжировке композитора Херманна Щепеткова. И надо сказать, и тут они не просчитались. Осовремененная народная мелодия подходит для фильма идеально.
А в качестве эпилога кинематографисты взяли знаменитые строчки из стихотворения Анны Ахматовой: "Но в мире нет людей бесслезней, надменнее и проще нас."
И к слову, Винсент Урбан уже пообещал снять продолжение своего фильма о России.
Источник:
- Отрицательные персонажи из России и Советского Союза, которые появляются в голливудских фильмах
- Лучшие новые российские фильмы 2020
- Фонтан на земельном участке привлёк большое разнообразие всякой живности
- Под Екатеринбургом деревню расколол надвое стометровый разлом
- 33 самых главных фильма, которые стоит посмотреть в 2020 году
Понравилось40
Ох уж эти сказочники!!!
Остальное-было...