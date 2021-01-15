В американских супермаркетах начинают маркировать товары, произведенные представителями меньшинств

Более 3000 товаров обзаведутся такими броскими этикетками, хорошо видными покупателям. Эта акция включена в перечень мероприятий, которые сеть предпринимает в рамках программы продвижения разнообразия.



Уже сейчас подобную маркировку можно увидеть в ряде универсальных магазинов Мэриленда. Представители сети супермаркетов Giant Food, которые стали пионерами в этой поддержке меньшинств, надеются, что их примеру последуют и другие торговые площадки.