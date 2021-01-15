В американских супермаркетах начинают маркировать товары, произведенные представителями меньшинств

Цель этой кампании - привлечение покупателей, которые смогут сделать выбор в пользу "несчастненьких". Думаем, если подобное затеяли бы в России, эти производители разорились бы уже через пару месяцев.
В США продолжают носиться с меньшинствами и чувством вины к этим угнетенным. Очередная инициатива касается помощи представителям бизнеса ( и по совместительству геям, лесбиянкам, темнокожим и др), которые занимаются производством товаров массового потребления.
Теперь произведенная ими продукция будет специально промаркирована, и покупатели смогут "проголосовать долларом" за бакалею или другие вещи, выпускаемые компаниями, которые принадлежат чернокожим, индусам, испанцам, людям с нетрадиционной ориентацией, ветеранам войн и даже женщинам.
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Более 3000 товаров обзаведутся такими броскими этикетками, хорошо видными покупателям. Эта акция включена в перечень мероприятий, которые сеть предпринимает в рамках программы продвижения разнообразия.
Уже сейчас подобную маркировку можно увидеть в ряде универсальных магазинов Мэриленда. Представители сети супермаркетов Giant Food, которые стали пионерами в этой поддержке меньшинств, надеются, что их примеру последуют и другие торговые площадки.
Уже сейчас подобную маркировку можно увидеть в ряде универсальных магазинов Мэриленда. Представители сети супермаркетов Giant Food, которые стали пионерами в этой поддержке меньшинств, надеются, что их примеру последуют и другие торговые площадки.
на кассе будут ловить и говорить, что есть товары, которые от черных и отказ от покупки является расизмом.— Alex (@AlexVare) January 15, 2021
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забавно будет, если со временем введут норму - напр не менее 25% товаров в корзине должно быть произведено неграми
Будет четко видно кого будут игнорировать. И сами производители потребуют это убрать.