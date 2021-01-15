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Сообщество Жизнь в США 567 постов • 201 подписчик подписаться
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В американских супермаркетах начинают маркировать товары, произведенные представителями меньшинств

В американских супермаркетах начинают маркировать товары, произведенные представителями меньшинств (7 фото)

Автор:
15 января 2021 14:30
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Giant Food   blm   бизнес   маркировка   меньшинства   разнообразие   товары   толерантность   
1355
7
Цель этой кампании - привлечение покупателей, которые смогут сделать выбор в пользу "несчастненьких". Думаем, если подобное затеяли бы в России, эти производители разорились бы уже через пару месяцев.
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Метки: Giant Food   blm   бизнес   маркировка   меньшинства   разнообразие   товары   толерантность   
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28  комментариев
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2k
Georgy Aleksandrov 51 минуту назад
думаю сознательные люди будут игнорить негротовары
забавно будет, если со временем введут норму - напр не менее 25% товаров в корзине должно быть произведено неграми
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748
Олег Минуту назад
Возвращаются к истокам.
Возвращаются к истокам.
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71k
Aстановитесь.. 2 минуты назад
Сейчас в Америке будет не до этого, тут ситуация намного серьезнее..
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3k
Вадим Игнатьев 8 минут назад
Удобно. Чтобы не зашкварились ( пардон за мой французский ) приличные люди.
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20k
Батончик с маком 8 минут назад
будут как на киче дырявить петушиные предметы
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7k
Валерий 9 минут назад
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3k
TirAn 12 минут назад
Им бы туда наших ВДВшников на неделю, и морпехов. Для совместного празднования профпраздников...
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705
Moon24 22 минуты назад
Отлично , чтобы не испачкаться от меньшинств можно избегать покупки таких товаров
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62
O-TAXI.RU 22 минуты назад
Продукцию Эппл значит тоже промаркируют?
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1k
Владимир Полчаса назад
В американских супермаркетах начинают маркировать товары, произведенные представителями меньшинств
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24
Илья Полчаса назад
сколькр негров работает в китае?
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2k
евгений Полчаса назад
Дальше че будет, специальные товары наверно «Colgate black edition со вкусом баклажана. Теперь твои зубы такие же чёрные, как мозги» )))
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1k
Владимир 37 минут назад
Будет как с ГМО, где должны были клеить на определенные товары а начали на все.
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1k
Walther 42 минуты назад
Тоже мне новость, у нас на зонах давно уже маркируют имущество всяких меньшинств.
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4k
Sanar Walther 36 минут назад
Дак то имущество, а тут товары в маркетах, немного разные вещи.
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13k
vikklu 43 минуты назад
О, буду знать, чего избегать.
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19k
hebpat 43 минуты назад
у нас тоже надо такое ввести, чтоб не дай бог не зашквариться
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7k
Prostovopros 47 минут назад
Маркетологи в Америке, надо отдать должное, не дремлют.
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9k
кира 49 минут назад
Вот самая настоящая дискриминация! Весело будет посмотреть результаты маркировочки.
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1k
Unknown 54 минуты назад
Так они там и разоряться, учитывая, что чернокожих всего то 13% из общего населения, а других меньшинств и того меньше и подавляющее большинство они уже заколебали. Люди просто не станут покупать этот ппц и тем самым продвигать его. Как и фильмы подобные уже давно банят, из за чего Голливуд уже несколько лет уже постоянно теряет миллиарды на своей пропаганде. И маркировка что ни есть сегрегация, вообще то. Т.е. самый что ни есть открытый расизм в сторону тех же меньшинств!!! Но эти левозные имбецилы этого никогда не поймут...
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9k
котегRUS Час назад
так и должно быть - людская еда - для людей, 3,14дрская жратва - для дырявых
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Manul Час назад
Отличное решение о котором вскоре пожалеют.
Будет четко видно кого будут игнорировать. И сами производители потребуют это убрать.
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