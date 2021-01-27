Теперь и не распишешься: инновации современного гипса

Раньше каков был гипс - бинт, намочили в гипсовом растворе, намотали, застыло и вот тебе белая стена для росписей сочувствующих друзей. Ни тебе помыться нормально, ни тебе подвигаться легко из-за тяжести оного. Даже врачи ругают старый гипс. Но современные "гипсы" другие..
Тяжелый и неповоротливый для больного, неудобный и для врачей - воздух не пропускает, рентген сделать тяжело, нарушается кровообращение, сухожилия, суставы и мышцы практически не работают
×
Но наука не стоит на месте и уже давно изобретены новые виды гипса, способные облегчить участь больного
В отличии от классического гипса пластиковый весит в несколько раз меньше и не мешает движению.
Вместе с этим материал очень прочный, что гарантирует правильное срастание сломанных костей
Современный гипс из пластика не боится воды, с ним можно спокойно купаться как в ванне, в море, а если испачкался - протрите тряпочкой
Помимо этого, полимерные фиксаторы не токсичны и гипоаллегренны. Его не надо снимать и для рентгена - он пропускает лучи без задержек. Гладкая структура гипса не травмирует кожу, под ним не зудит, как под старым - до умопомрачения, т.к. пористая структура материала свободно пропускает кислород А еще он бывает разных цветов- чуточку, но веселее
Самые известные виды современного гипса. Скотчкаст
Это полимерный гипс, прочный и жесткий, за счет чего надежно иммобилизует перелом. Самый легкий из всех искусственных бинтов. Под него надевается специальный подкладочный чулок, чтобы не травмировать кожу.
Софкаст
Софткаст позволяет создавать повязки различной жесткости., он гибкий, но не растягивается. После затвердевания материал остается полужестким, что позволяет сохранять подвижность мышц в зоне повреждения.
Турбокаст обеспечивает безупречное прилегание и почти не ограничивает в движениях. Особенно удобен пластиковый гипс на ноге, он дает возможность носить обувь и передвигаться с большим комфортом.
Также есть возможность придать повязке любую форму, что делает его незаменимым при самых сложных переломах, в том числе у детей и подростков. Специальная конструкция позволяет пациенту самостоятельно снимать и надевать повязку (с разрешения врача).
Повязка минимизирует риск развития пролежней и потертостей (препятствует развитию атрофии мягких тканей)
Еще один гипс, изобретенный не так давно - заливной
На руку надевается специальный сетчатый рукав, в который заливается прорезиненный состав, отвердевающий за несколько минут.
За 10 минут врач распределяет смесь таким образом, чтобы она максимально соответствовала естественным особенностям пострадавшей конечности
Сегодня также набирает обороты пластиковый гипс, сделанный методом 3D печати - Cortex
Для создания гипса пациента сканируют рентгеном, находят перелом, затем зона перелома проходит 3D-сканирование и данные загружают в компьютер, который моделирует гипс, который, в свою очередь, затем печатается 3D-принтером. Финальный продукт имеет одну открывающуюся сторону, которая в последствии фиксируется прочными крепежами.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Архитектурный советский мем "Ушац": мем был, а интернета не было
- Как выглядят тюрьмы в разных странах
- Все, что можно сделать со своим телом после смерти: желания, законы и возможности
- Свисающе-растущая красота: сталагмиты и сталактиты как из сказки
- 10 отличных решений, которых нам не хватает каждый день
64
Понравилось64
Новости партнёров
Загрузка...
Я извиняюсь за занудство, но "гипс" предназначен для того, чтобы мешать движению в травмированном месте, это его основная и единственная функция.
Мне железки в ногу вставили и пластиковый гипс "намотали".
Лёгкий, мыть можно.
Я даже за рулём с ним ездил.
МКПП, если что. ;)
Если хочешь точности и надежности - ввинчивай штыри прямо в кость!