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Теперь и не распишешься: инновации современного гипса

Теперь и не распишешься: инновации современного гипса (25 фото)

Автор:
27 января 2021 12:01
Сообщество : Факты
Метки: гипс   инновации   интересное   медицина   травмы   факты   
3703
25

Раньше каков был гипс - бинт, намочили в гипсовом растворе, намотали, застыло и вот тебе белая стена для росписей сочувствующих друзей. Ни тебе помыться нормально, ни тебе подвигаться легко из-за тяжести оного. Даже врачи ругают старый гипс. Но современные "гипсы" другие..

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Метки: гипс   инновации   интересное   медицина   травмы   факты   
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18  комментариев
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3k
Едондер пуп 4 часа назад
"В отличии от классического гипса пластиковый весит в несколько раз меньше и не мешает движению."
Я извиняюсь за занудство, но "гипс" предназначен для того, чтобы мешать движению в травмированном месте, это его основная и единственная функция.
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17k
Ватаку Накомоде 8 минут назад
А это реально уже используется и доступно простым смертным? Или только в нескольких больницах где нибудь за бугром и за огромные деньги? Просто я как-то ни разу у людей не видел в жизни такие гипсы
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188
Timur 57 минут назад
В этом году ломался, намотали пластиковым бинтом - мучения - трет, еще и режет. А нормального гипса, как раньше, все равно уже не выпускают..
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146k
☭Cheкаво☭ Час назад
Теперь можно будет хоть карандашом почесаться)
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5k
z0_0b ☭Cheкаво☭ 50 минут назад
Линейкой интереснее было
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26k
Acu900 2 часа назад
И бриллианты уже не спрячешь?
И бриллианты уже не спрячешь?
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87k
сапер Водичка Acu900 Час назад
Теперь и не распишешься: инновации современного гипса
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806
Дамир Саражаков 2 часа назад
Ну да, ну да, тут с пластиковыми пакетами боремся, сейчас еще и с пластиковыми одноразовыми изделиями тоже что-то нужно делать будет, и скорее всего это далеко не ПЭТ. Сам несколько раз в гипсе ходил - ничего криминального, конечности в первую очередь нужно обездвижить вроде бы, а не придумывать как сделать так чтобы в баскетбол с гипсом играть, не?)
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17k
Zergos Дамир Саражаков Полчаса назад
Его на переработку сдают прямо в больнице
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3k
Maria Popelinitskaya 2 часа назад
всё это конечно круто, но в наших больницах-поликлиниках они появятся лет через 50, и то в виде гуманитарной помощи
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22k
turyst Maria Popelinitskaya 2 часа назад
Давно уже есть. Мне в 2012 году такой намотали.
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1k
Владимир 3 часа назад
По моему это очередные "гениальные" идеи от всяких стартапов.
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22k
turyst Владимир 2 часа назад
Хм... Я в 2012 году, ногу сломал.

Мне железки в ногу вставили и пластиковый гипс "намотали".
Лёгкий, мыть можно.

Я даже за рулём с ним ездил.
МКПП, если что. ;)
Хм... Я в 2012 году, ногу сломал. Мне железки в ногу вставили и пластиковый гипс "намотали". Лёгкий, мыть можно. Я даже за рулём с ним ездил. МКПП, если что. ;)
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1k
Владимир turyst 2 часа назад
Ну я так понял пластик тебе "намотали" по принципу обычного гипса? Выходит гипс был по форме ноги. А на фото в посте какие-то заготовки, местами видно что нога или рука будет гулять внутри. Как-то не вызывает доверия.
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14k
Alex Владимир 40 минут назад
Гы. Я игрался с кусочком такой "сетки". Она термоусадочная - т.е. от нагрева уменьшается в размере. Та сетка с которой я игрался уменьшалась плохо, зато после "термообработки" (феном для волос) внутри сетки шли процессы полимеризации (наверное) и она не только уменьшалась но и становилась твердой (но довольно хрупкой). Теоретически - обернуть такую сетку вокруг руки/ноги, погреть феном - сетка ужмется и затвердеет. Вполне себе "гипс". В воде не растворяется - но более хрупок чем "традиционный". По крайней мере свою сетку я расколол пытаясь ее "растянуть". Возможно, я делал что-то не так, перегрел или с бубном не поплясал но в целом штука была прикольная.
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188
Сергей Белый 3 часа назад
Гипс из пластика, шедеврально!
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3k
livaneth 3 часа назад
Гипс неподвижно фиксирует мягкие ткани. Срастется ли кость под ним и правильно ли срастется - это как повезет.
Если хочешь точности и надежности - ввинчивай штыри прямо в кость!
Гипс неподвижно фиксирует мягкие ткани. Срастется ли кость под ним и правильно ли срастется - это как повезет. Если хочешь точности и надежности - ввинчивай штыри прямо в кость!
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