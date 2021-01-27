Теперь и не распишешься: инновации современного гипса

Помимо этого, полимерные фиксаторы не токсичны и гипоаллегренны. Его не надо снимать и для рентгена - он пропускает лучи без задержек. Гладкая структура гипса не травмирует кожу, под ним не зудит, как под старым - до умопомрачения, т.к. пористая структура материала свободно пропускает кислород А еще он бывает разных цветов- чуточку, но веселее