Российские школьники вдохновились сериалом про советские подростковые ОПГ и устроили драку за район

Школьники из Сармановского района Татарстана впечатлились недавно вышедшим сериалом "Слово пацана", который повествует о казанских подростковых группировках 80-х годов, и решили им подражать. Они создали Telegaram-каналы, которым дали название в честь опасных некогда ОПГ ("Хади Такташ" и "Жилка"), поделили район на сферы влияния и принялись назначать друг другу "стрелки".





Мамкины бандиты устраивают массовые драки, захватывая или отбивая друг у друга территории, "решают вопросы", объявляют о сборах и постят видео потасовок в сети.