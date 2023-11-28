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Российские школьники вдохновились сериалом про советские подростковые ОПГ и устроили драку за район

Российские школьники вдохновились сериалом про советские подростковые ОПГ и устроили драку за район

Автор:
28 ноября 2023 13:44
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Татарстан   опг   подражание   полиция   сериал   школьники   
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Детский омбудсмен Татарстана уже призвала запретить проверить сериал на соответствие традиционным российским ценностям.

Школьники из Сармановского района Татарстана впечатлились недавно вышедшим сериалом "Слово пацана", который повествует о казанских подростковых группировках 80-х годов, и решили им подражать. Они создали Telegaram-каналы, которым дали название в честь опасных некогда ОПГ ("Хади Такташ" и "Жилка"), поделили район на сферы влияния и принялись назначать друг другу "стрелки".


Мамкины бандиты устраивают массовые драки, захватывая или отбивая друг у друга территории, "решают вопросы", объявляют о сборах и постят видео потасовок в сети.

Также школьники выясняют, кто из них "чушпан" (пренебрежительное обозначение подростков, не состоящих в бандах), кто "скорлупа" (младшие участники группировки, подчиняющиеся "пацанам"), и кто, собственно, "пацан" — полноценный и уважаемый член банды.


Сейчас, насколько известно, вся эта "скорлупа", "чушпаны" и "пацаны" находятся под пристальным вниманием местных силовиков. Полицейские уже опросили несколько десятков школьников, которые участвуют в этой криминальной игре. По данным МВД, большинство подростков заявили, что делают всё это в шутку, потому что нечем было заняться. Подражать криминальным элементам они не хотели, но признались, что сериал смотрят. Полицейские продолжают проверку, сейчас их больше интересуют администраторы каналов, которых пока не нашли.

Примечательно, что уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстана Ирина Волынец выступала против съёмок сериала, предвидя неприятные последствия. В итоге его съёмки перенесли из Казани в другое место. Известно, что сейчас Волынец планирует обращаться Роскомнадзор, чтобы в ведомстве проверили сериал на соответствие указу президента об утверждении основ госполитики по сохранению традиционных российских ценностей.


"Наши опасения изначально были направлены на то, чтобы не допустить съемок сериала. Но тогда еще не было фактуры, которую можно было бы оспорить. Сейчас он вышел в эфир, и окончательную оценку эксперты могут дать, когда он дойдет до финала. Но даже то, что сейчас происходит, очевидно, вредно", — заявила детский омбудсмен.

По словам Ирины Волынец, ей жалуются родители из других регионов, чьи дети тоже начали подражать героям сериала.

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Метки: Видео   Татарстан   опг   подражание   полиция   сериал   школьники   
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35  комментариев
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9k
Фельдъегерь 2 часа назад
кто-то очень хочет, что бы этот сериал посмотрело как можно больше народу, его анонс крутят по всем телеканалам уже очень давно. Лично у меня не возникло никакого желания смотреть этот мусор: про 90-е - уже настораживает, ничего хорошего в то время не было, про криминал, про подростков - гремучая смесь говна и мерзости. Но деткам, видимо, зашло.
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1k
Андрей Еделькин 4 минуты назад
Не знаю какой конец у сериала, но думаю что надо было начать его с могил на кладбище.
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22k
BiZ 7 минут назад
афтар, выложи теперь как они в прятки играют..
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5k
Йож 14 минут назад
Так народ в снежки играют! Во криминал увидели=))
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1k
c3nsor3d 21 минуту назад
К хренам такие сериалы позакрывать и ещё к ответственности кинодеятелей привлечь - "За пропаганду ОПГ". Итак молодежь на всю голову долбонутая... - Ещё масла в огонь подливают!
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7k
Echo 24 минуты назад
А у кого из них дома пианино ?
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7k
Stranger Полчаса назад
Помню во времена СССР мы мелкие пацаны на зубок знали в какую подвородню зайти можно, а в какой гарантированно люлей отхватишь. А как гуляя где нибудь не в своем дворе было жутковато услышать классические
- "Стоять нах! С какойго района! Ты че здесь делаешь!?",
- "Копейка есть? А если найду?",
- "А ну как попрыгай нах! Че звенит? Выворачивай корманы нах!"
Да что там, иногда и в школу пробирались окольными путями, чтобы лишний раз не отхватить.
Нифига не ностальгирую по этим моментам. Сейчас хоть такого почти нигде нет.
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20k
Robin Hood Полчаса назад
Удивляться тут не чему. Это "важнейшее из искусств" давно засерает мозги тем у кого их нету по большому счету.
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7k
Bely Полчаса назад
а смотрящий и не в курсе, что много новых появилось
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38k
russger 36 минут назад
" и постят видео потасовок в сети"

Сразу доказывает дебилизм этих ушлёпков. Только за такую тупость на нары надо.
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7k
Stranger 41 минуту назад
Кто там ностальгирует по 80-м и по Советскому Союзу? Вот вам вам ваши любимые ценности вовращаются.
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7k
Николай 49 минут назад
на видео какие то толкучки, не более, но вот организаторов таких пабликов стоит немного рассмотреть, за популяризацию криминальной среды, да и вообще вовлечение в ОПГ прямым текстом...
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10k
Борис Карабанов 59 минут назад
АУЕ* так и будет прорастать в разных своих формах, как поросль сквозь асфальт, на благодатной почве идеологического и организационного вакуума в молодёжной среде.
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1k
Kra Час назад
Русская народная забава - "стенка на стенку".
Кулачные бои всегда были развлечением на Руси
И в моем детстве дрались район на район , а не по нац.признаку, кстати...
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215
ruslan d Час назад
Ну одной "Бригады" мало было , давайте еще наснимаем и впечатлим молодежь
Помню после Бумера еще через одного ходили воображали и звонок на телефоне играл как у этих отморозков .
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245
piharev1 Час назад
надо еще им привить сало масло западло колбаса на ху похожа
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1k
Иван Иванов 2 часа назад
На видео никто никого не избивает
снежками кидаются, догоняют/убегают, на втором видео парень упал, которого догоняли остальные отошли тут же.
Никаких страшных сцен и не было.
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62k
pynh 2 часа назад
пф! мы в детстве и двор на двор и район на район ходили, ничего, наигрались, выжили, никого не убили. несколько фингалов, разбитых носов, обоссаных штанов и ок.
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3k
kuchipachi 2 часа назад
этого следовало ожидать, но сейчас Бастрыкин видео посмотрит и это безобразие быстро прекратят.
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