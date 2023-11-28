Российские школьники вдохновились сериалом про советские подростковые ОПГ и устроили драку за район

Детский омбудсмен Татарстана уже призвала
запретить проверить сериал на соответствие традиционным российским ценностям.
Школьники из Сармановского района Татарстана впечатлились недавно вышедшим сериалом "Слово пацана", который повествует о казанских подростковых группировках 80-х годов, и решили им подражать. Они создали Telegaram-каналы, которым дали название в честь опасных некогда ОПГ ("Хади Такташ" и "Жилка"), поделили район на сферы влияния и принялись назначать друг другу "стрелки".
Мамкины бандиты устраивают массовые драки, захватывая или отбивая друг у друга территории, "решают вопросы", объявляют о сборах и постят видео потасовок в сети.
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Также школьники выясняют, кто из них "чушпан" (пренебрежительное обозначение подростков, не состоящих в бандах), кто "скорлупа" (младшие участники группировки, подчиняющиеся "пацанам"), и кто, собственно, "пацан" — полноценный и уважаемый член банды.
Сейчас, насколько известно, вся эта "скорлупа", "чушпаны" и "пацаны" находятся под пристальным вниманием местных силовиков. Полицейские уже опросили несколько десятков школьников, которые участвуют в этой криминальной игре. По данным МВД, большинство подростков заявили, что делают всё это в шутку, потому что нечем было заняться. Подражать криминальным элементам они не хотели, но признались, что сериал смотрят. Полицейские продолжают проверку, сейчас их больше интересуют администраторы каналов, которых пока не нашли.
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Примечательно, что уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстана Ирина Волынец выступала против съёмок сериала, предвидя неприятные последствия. В итоге его съёмки перенесли из Казани в другое место. Известно, что сейчас Волынец планирует обращаться Роскомнадзор, чтобы в ведомстве проверили сериал на соответствие указу президента об утверждении основ госполитики по сохранению традиционных российских ценностей.
"Наши опасения изначально были направлены на то, чтобы не допустить съемок сериала. Но тогда еще не было фактуры, которую можно было бы оспорить. Сейчас он вышел в эфир, и окончательную оценку эксперты могут дать, когда он дойдет до финала. Но даже то, что сейчас происходит, очевидно, вредно", — заявила детский омбудсмен.
По словам Ирины Волынец, ей жалуются родители из других регионов, чьи дети тоже начали подражать героям сериала.
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Других вариантов НЕТ!...
- "Стоять нах! С какойго района! Ты че здесь делаешь!?",
- "Копейка есть? А если найду?",
- "А ну как попрыгай нах! Че звенит? Выворачивай корманы нах!"
Да что там, иногда и в школу пробирались окольными путями, чтобы лишний раз не отхватить.
Нифига не ностальгирую по этим моментам. Сейчас хоть такого почти нигде нет.
Сразу доказывает дебилизм этих ушлёпков. Только за такую тупость на нары надо.
Кулачные бои всегда были развлечением на Руси
И в моем детстве дрались район на район , а не по нац.признаку, кстати...
Никаких страшных сцен и не было.
и еще мы в подъездах ссали