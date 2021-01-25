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20 неожиданных находок от людей, которые и не думали, что им улыбнётся такая удача

20 неожиданных находок от людей, которые и не думали, что им улыбнётся такая удача (20 фото)

Автор:
25 января 2021 21:15
Метки: интересно   люди   находки   
2001
20

Все мы мечтали найти потерянный сундук с сокровищами (ну, или хотя бы чей-то кошелёк), когда были детьми. Для взрослых найти потерянную кем-то вещь — это одновременно и хорошо, и плохо, потому что, как многие говорят, вам, вероятно, скоро придется что-то потерять. Но на этот раз мы хотим рассказать о найденных вещах, объектах и ​​местах, которые удивляют гордо больше, чем потерянный кем-то зонтик или забытая шапка.

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Метки: интересно   люди   находки   
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9k
Denissg 2 часа назад
Геодезисты, прокладывающие канаву (какого чорта они вообще это делали?), счастливы: им теперь придется изменять весь проект и переносить свою трубу хрен знает куда.

Это не аллигатор, а, судя по всему, рыба-аллигатор (миссисипский панцирник, панцирная щука)
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3k
Сергей 48 минут назад
В устрице жемчуг хорошо бы найти.. Только вот, насколько знаю, в ресторане их открытыми приносят. Официанты навартваются, наверное))
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419
Дмитрий Копыльцов 2 часа назад
По-моему это уже было...
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5k
Apok 2 часа назад
Череп совершенно точно не аллигатора и даже не гавиала.
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