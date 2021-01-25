20 неожиданных находок от людей, которые и не думали, что им улыбнётся такая удача

Все мы мечтали найти потерянный сундук с сокровищами (ну, или хотя бы чей-то кошелёк), когда были детьми. Для взрослых найти потерянную кем-то вещь — это одновременно и хорошо, и плохо, потому что, как многие говорят, вам, вероятно, скоро придется что-то потерять. Но на этот раз мы хотим рассказать о найденных вещах, объектах и местах, которые удивляют гордо больше, чем потерянный кем-то зонтик или забытая шапка.
"Во время уборки шкафчика для хранения вещей, я нашел фотографии двоюродного брата моей бабушки, тусующегося со своим приятелем"
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Во время прокладки труб, геодезисты из Италии нашли древнеримскую мозаику, которая может относиться к III веку нашей эры
"Мой друг только что нашел эту маленькую статую, когда копал землю в своем саду"
"Археологи музея сказали ему, что этой вещи, вероятно, около 4000-х лет".
"Я нашёл это в лётной куртке моего дедушки времен Второй мировой войны. Чтобы найти пятую свинью, сложите карту согласно указаниям"
"Мы пошли на пляж, чтобы найти акульи зубы, поэтому, когда моя дочь закричала: «Я нашла зубы!», это было последнее, чего я ожидал увидеть"
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Это не аллигатор, а, судя по всему, рыба-аллигатор (миссисипский панцирник, панцирная щука)