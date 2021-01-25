20 неожиданных находок от людей, которые и не думали, что им улыбнётся такая удача

Все мы мечтали найти потерянный сундук с сокровищами (ну, или хотя бы чей-то кошелёк), когда были детьми. Для взрослых найти потерянную кем-то вещь — это одновременно и хорошо, и плохо, потому что, как многие говорят, вам, вероятно, скоро придется что-то потерять. Но на этот раз мы хотим рассказать о найденных вещах, объектах и ​​местах, которые удивляют гордо больше, чем потерянный кем-то зонтик или забытая шапка.