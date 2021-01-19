FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Психология 296 постов • 216 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Психология  
Фрустрация: как человека «разрушают» разочарования и неудачи

Фрустрация: как человека «разрушают» разочарования и неудачи (3 фото)

Автор:
19 января 2021 10:06
Сообщество : Психология
Метки: интересно   люди   познавательно   психология   факты   фото   фрустрация   
471
3
Человек впадает в состояние фрустрации, когда болезненно переживает негативные ситуации, приводящие к разочарованию от несбывшихся надежд и ожиданий. Печаль, поникший взгляд, потеря интереса к привычным повседневным делам – именно это наблюдается у человека, испытывающего фрустрацию. Давайте рассмотрим подробнее данный вопрос и попробуем разобраться с тем, как помочь себе пережить сложный период.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Психология "
Метки: интересно   люди   познавательно   психология   факты   фото   фрустрация   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Hairy. Полчаса назад
Фрустрация: как человека «разрушают» разочарования и неудачи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Наталья 16 минут назад
Фрустрация: как человека «разрушают» разочарования и неудачи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11
Mario 2 часа назад
Фрустрация является во сне, проявляется в наших снах! Никак не определяет психологическое состояние человека! можно сказать, что это наш мозг напитал, и во сне выплёскивает!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−35
Сергей 2 часа назад
Психологи отмечают, что фрустрация является признаком высокого интеллекта - хорошее оправдание безделья.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Неожиданные последствия от употребления лапши быстрого приготовления (5 фото) Неожиданные последствия от употребления лапши быстрого приготовления (5 фото) Как зимует щука Как зимует щука Что означает локдаун? Что означает локдаун? 10 интересных фактов о планете Уран 10 интересных фактов о планете Уран Всё что вы должны знать o Mepкуpии Всё что вы должны знать o Mepкуpии 50 интересных фактов из жизни русского поэта и писателя Н.А. Некрасова 50 интересных фактов из жизни русского поэта и писателя Н.А. Некрасова
Alorous

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

820925



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Фотограф помог дворнику из Уфы собрать сотни тысяч рублей на погашение долга
2
48
Фотограф помог дворнику из Уфы собрать сотни тысяч рублей на погашение долга
«Дети сидят голодные»: автомобилистка на белом BMW регулярно паркуется у детского садика и перекрывает въезд
1
254
«Дети сидят голодные»: автомобилистка на белом BMW регулярно паркуется у детского...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Черный лебедь: Honda CB900 с деталями от Ducati
0
1
Черный лебедь: Honda CB900 с деталями от Ducati
Автовсячина
0
1
Автовсячина
Как выбрать электронного питомца для поддержания чистоты
Как выбрать электронного питомца для поддержания чистоты
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Предвыборные обещания
5
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#Россия#кино#кот#девушки#авария дня#СССР#прикольные
#факты#приколы#истории#подборки#сша#человек#комментарии#дтп#автомир#прикол
#Юмор#познавательно#история#интересное#картинки#автомобили#аварии#новости#деньги#Реакция

На что жалуетесь?

Вернуться