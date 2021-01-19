Фрустрация: как человека «разрушают» разочарования и неудачи

Теперь вы знаете, что это состояние значит в психологии, каковы его причины, симптомы и последствия. От фрустрации никто не застрахован, но если знать, как от этого избавиться, будет легче пережить разочарования. Воспользуйтесь такими советами:



Посмотрите на себя со стороны. Часто полезно сменить ракурс. Иногда приходит понимание того, что цель была просто недостижимой.

Взгляните снова на несбывшиеся ожидания и оцените их. Возможно они не настолько и важны для вас?

Ставьте цели заново, формируйте свежие планы. Если вы все же хотите добиться исполнения своих желаний, попробуйте начать сначала, хорошо продумав все. Возможно, вам нужно составить пошаговый план с оценкой сложности и возможности реализации каждого шага.



Поставьте конечный срок. Попробуйте определить, сколько времени нужно на достижение цели, установите конечную дату, но при этом оставайтесь реалистом.



Запаситесь терпением. Не нужно спешить, если цель действительно важна, можно и потерпеть.

Подумайте об отдыхе. Когда мы выгораем и накапливаем эмоциональную усталость, это мешает нам решать задачи эффективно. Может вам нужен небольшой перерыв, хороший отдых, возвращение к любимым увлечениям?



Психологи отмечают, что фрустрация является признаком высокого интеллекта, так как люди, пребывающие в данном состоянии, умеют обдумывать причинно-следственные связи и анализировать. И из этого состояния можно извлечь пользу. Если вы понимаете, почему вас настигло такое эмоциональное состояние и как с ним справиться, вы можете направить возникшую энергию гнева в правильное русло, с другой стороны взглянуть на свои цели и действия и что-то изменить в лучшую сторону. Не позволяйте фрустрации угнетать вас!