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10 знаменитых Татьян

10 знаменитых Татьян (11 фото)

Автор:
25 января 2021 16:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актриса   день татьяны   звезды   истории   люди   факты   шоу бизнес   
3636
11
Сегодня, 25 января, мы отмечаем Татьянин день. И вот подборка самых известных Танечек .
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Метки: актриса   день татьяны   звезды   истории   люди   факты   шоу бизнес   
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18  комментариев
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58k
Viktor 9 часов назад
А чё так мало Татьян?
Татьяна Веденеева
Татьяна Тарасова
Татьяна Васильева
Татьяна Буланова
Татьяна Овсиенко
Татьяна Догилева
Татьяна Кравченко
Татьяна Лаврова
Татьяна Конюхова
Татьяна Окуневская
Татьяна Аксюта
Татьяна Устинова

и так до бесконечности ....


А чё так мало Татьян? Татьяна Веденеева Татьяна Тарасова Татьяна Васильева Татьяна Буланова Татьяна Овсиенко Татьяна Догилева Татьяна Кравченко Татьяна Лаврова Татьяна Конюхова Татьяна Окуневская Татьяна Аксюта Татьяна Устинова и так до бесконечности ....
А чё так мало Татьян? Татьяна Веденеева Татьяна Тарасова Татьяна Васильева Татьяна Буланова Татьяна Овсиенко Татьяна Догилева Татьяна Кравченко Татьяна Лаврова Татьяна Конюхова Татьяна Окуневская Татьяна Аксюта Татьяна Устинова и так до бесконечности ....
А чё так мало Татьян? Татьяна Веденеева Татьяна Тарасова Татьяна Васильева Татьяна Буланова Татьяна Овсиенко Татьяна Догилева Татьяна Кравченко Татьяна Лаврова Татьяна Конюхова Татьяна Окуневская Татьяна Аксюта Татьяна Устинова и так до бесконечности ....
А чё так мало Татьян? Татьяна Веденеева Татьяна Тарасова Татьяна Васильева Татьяна Буланова Татьяна Овсиенко Татьяна Догилева Татьяна Кравченко Татьяна Лаврова Татьяна Конюхова Татьяна Окуневская Татьяна Аксюта Татьяна Устинова и так до бесконечности ....
А чё так мало Татьян? Татьяна Веденеева Татьяна Тарасова Татьяна Васильева Татьяна Буланова Татьяна Овсиенко Татьяна Догилева Татьяна Кравченко Татьяна Лаврова Татьяна Конюхова Татьяна Окуневская Татьяна Аксюта Татьяна Устинова и так до бесконечности ....
А чё так мало Татьян? Татьяна Веденеева Татьяна Тарасова Татьяна Васильева Татьяна Буланова Татьяна Овсиенко Татьяна Догилева Татьяна Кравченко Татьяна Лаврова Татьяна Конюхова Татьяна Окуневская Татьяна Аксюта Татьяна Устинова и так до бесконечности ....
А чё так мало Татьян? Татьяна Веденеева Татьяна Тарасова Татьяна Васильева Татьяна Буланова Татьяна Овсиенко Татьяна Догилева Татьяна Кравченко Татьяна Лаврова Татьяна Конюхова Татьяна Окуневская Татьяна Аксюта Татьяна Устинова и так до бесконечности ....
А чё так мало Татьян? Татьяна Веденеева Татьяна Тарасова Татьяна Васильева Татьяна Буланова Татьяна Овсиенко Татьяна Догилева Татьяна Кравченко Татьяна Лаврова Татьяна Конюхова Татьяна Окуневская Татьяна Аксюта Татьяна Устинова и так до бесконечности ....
А чё так мало Татьян? Татьяна Веденеева Татьяна Тарасова Татьяна Васильева Татьяна Буланова Татьяна Овсиенко Татьяна Догилева Татьяна Кравченко Татьяна Лаврова Татьяна Конюхова Татьяна Окуневская Татьяна Аксюта Татьяна Устинова и так до бесконечности ....
А чё так мало Татьян? Татьяна Веденеева Татьяна Тарасова Татьяна Васильева Татьяна Буланова Татьяна Овсиенко Татьяна Догилева Татьяна Кравченко Татьяна Лаврова Татьяна Конюхова Татьяна Окуневская Татьяна Аксюта Татьяна Устинова и так до бесконечности ....
А чё так мало Татьян? Татьяна Веденеева Татьяна Тарасова Татьяна Васильева Татьяна Буланова Татьяна Овсиенко Татьяна Догилева Татьяна Кравченко Татьяна Лаврова Татьяна Конюхова Татьяна Окуневская Татьяна Аксюта Татьяна Устинова и так до бесконечности ....
А чё так мало Татьян? Татьяна Веденеева Татьяна Тарасова Татьяна Васильева Татьяна Буланова Татьяна Овсиенко Татьяна Догилева Татьяна Кравченко Татьяна Лаврова Татьяна Конюхова Татьяна Окуневская Татьяна Аксюта Татьяна Устинова и так до бесконечности ....
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7k
nihilists 3 часа назад
Таня Русова, она же Tania Russof

Таня Русова, она же Tania Russof
Таня Русова, она же Tania Russof
Таня Русова, она же Tania Russof
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23k
Григорий 4 часа назад
Мама ладно, но где-ж сам Тёма? Это практически его день.
Мама ладно, но где-ж сам Тёма? Это практически его день.
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12k
Статуя 7 часов назад
Какая ж красота!
Какая ж красота!
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1k
zenon 7 часов назад
Татьяна которая самая верхняя, самая отзывчивая. Когда у мужиков не было хлеба, что бы хоть что-то бросить внутрь, она из дворца таскала им торты.
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1k
zenon 7 часов назад
Почему про танчик под номером 34 ни слова?
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19k
Надежда 8 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
alex5450 8 часов назад
Обворожительная Татьяна Восьмиглазова:

Обворожительная Татьяна Восьмиглазова:
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894
Martin 8 часов назад
Одна из самых лучших и любимых актрис в Болгарии - Татяна Лолова. Ее мать была русская, отец - болгар. Ей уже 86, но еще можете увидеть ее на сцене театра.
Одна из самых лучших и любимых актрис в Болгарии - Татяна Лолова. Ее мать была русская, отец - болгар. Ей уже 86, но еще можете увидеть ее на сцене театра.
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156
Андрей 8 часов назад
Это немного не по теме , но песня на века.
Ссылка www.youtube.com
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3k
Alex Grimm 8 часов назад
С детства терпеть не могу,когда меня называют уменьшительными именами,тем более ,что Таня и Татьяна два самостоятельных имени.
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7k
nihilists Alex Grimm 2 часа назад

Ссылка www.youtube.com
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2k
Frank Borman 8 часов назад
Танюшка Дьяченко
Эта великая женщина правила Россией в святые 90е, когда ее папа, ЕБН, бухал, как не в себя. Свобода, демократия, капитализм и прихватизация - всем этим россияненцы обязаны именно Танюшке. Вова Путин лишь продолжил ее курс.
Странно, но в России до сих пор не воздвигли ни одного памятника Танюшке. Воистину, человеческая неблагодарность не знает границ.
Танюшка Дьяченко Эта великая женщина правила Россией в святые 90е, когда ее папа, ЕБН, бухал, как не в себя. Свобода, демократия, капитализм и прихватизация - всем этим россияненцы обязаны именно Танюшке. Вова Путин лишь продолжил ее курс. Странно, но в России до сих пор не воздвигли ни одного памятника Танюшке. Воистину, человеческая неблагодарность не знает границ.
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1k
zenon Frank Borman 7 часов назад
Надо из неё сделать памятник. Отвести в солнечный Магадан и залить водой. Сверху украсить алмазами, можно необработанными и фальшивыми.
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1k
Кирилл Жукович Frank Borman 5 часов назад
Да что вы все минусуете?! Я вот лайкнул, хороший стёб!
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89
Chaim Kushnir 10 часов назад
Итак, она звалась Татьяна... Грудь, ноги, жопа - без изъяна.
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1k
zenon Chaim Kushnir 7 часов назад
Был один любитель петь, своей Татьяне - одна нога была у ней короче, другая деревьяною была я часто плакал среди ночи, зачем меня ты мама родила.
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