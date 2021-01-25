10 знаменитых Татьян

Самая известная и любимая "бабушка" советского кино.

Она начала кинокарьеру, когда ей было за сорок, в отличие от театра - туда она пришла, когда ей было девять. Причем, в детстве она играла, в основном, мальчишек, что, возможно, наложило отпечаток на ее характер. Татьяна Ивановна отличалась резкостью и остроумностью суждений, была отличным игроком в преферанс и курила очень крепкий табак.

Вот несколько ее высказываний:

"Что же это такое! Когда человек ничего не умеет, он обязательно лезет в режиссуру!"

"Когда-то я мечтала, чтобы мои портреты были на афишах. Теперь… лишь бы не на туалетной бумаге"

"Ни один спектакль от репетиции лучше не становится".

Татьяна Ивановна озвучила множество мультфильмов, участвовала в радиоспектаклях, сыграла в кино больше ста ролей, а уж о ее работе в театре до сих пор ходят легенды. Она выходила на сцену "Ленкома" до голубой старости.