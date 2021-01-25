10 знаменитых Татьян

Сегодня, 25 января, мы отмечаем Татьянин день. И вот подборка самых известных Танечек .
Кстати, а почему именно Татьянин? И почему он еще и день студента?
Название произошло от раннехристианский мученицы Татианы Римской. По григорианскому календарю православная церковь поминает ее 25 января.
А еще, именно в этот день, российская императрица Елизавета Петровна подписала указ об открытии Московского университета (МГУ), по прошению Ивана Шувалова. Выбор Ивана был неслучаен - его маму звали Татьяной и чтобы порадовать ее, он принес документ на подпись именно в день ее именин.
Ну, собственно, имя и дало название празднику. Татиана Римская была объявлена покровительницей МГУ и всего российского студенчества.
Так какие же Татьяны самые известные в России?
Название произошло от раннехристианский мученицы Татианы Римской. По григорианскому календарю православная церковь поминает ее 25 января.
А еще, именно в этот день, российская императрица Елизавета Петровна подписала указ об открытии Московского университета (МГУ), по прошению Ивана Шувалова. Выбор Ивана был неслучаен - его маму звали Татьяной и чтобы порадовать ее, он принес документ на подпись именно в день ее именин.
Ну, собственно, имя и дало название празднику. Татиана Римская была объявлена покровительницей МГУ и всего российского студенчества.
Так какие же Татьяны самые известные в России?
Наша Таня громко плачет
Девочка с очень непростой судьбой из одного из самых известных стихотворений Агнии Барто.
"Наша Таня громко плачет.
Уронила в речку мячик,
Тише, Танечка, не плачь,
Не утонет в речке мяч."
"Наша Таня громко плачет.
Уронила в речку мячик,
Тише, Танечка, не плачь,
Не утонет в речке мяч."
×
Татьяна Романова
Искренняя, отзывчивая, всегда приходила на помощь ближнему. В период Первой Мировой войны вместе со старшей сестрой Ольгой и матерью она оказывала помощь всем нуждающимся в лазаретах и госпиталях, была почетным членом "Татьянинского комитета". Он был создан как раз для помощи пострадавшим на войне.
Татьяна Толстая
Внучка Алексея Толстого, филолог, она стала писать после перенесенной операции на глазах. Она лежала с повязкой на глазах месяц, в голове стали рождаться сюжеты рассказов. Ее дебют состоялся в журнале "Аврора", в 1983-м, но известность и успех ждали ее только в 2000-м, после выхода романа "Кысь". После чего она стала соведущей Авдотьи Смирновой в передаче "Школа злословия", которая выходила в эфир 12 лет.
Она славится достаточно резкими высказываниями и категоричными суждениями, однако ее книги и публикации - это действительно значимый вклад в историю современной русской литературы.
Она славится достаточно резкими высказываниями и категоричными суждениями, однако ее книги и публикации - это действительно значимый вклад в историю современной русской литературы.
Татьяна Лиознова
Удивительная женщина, талантливый сценарист и режиссер. Именно ей принадлежит культовый советский фильм "Семнадцать мгновений весны". Ее называли "железной леди советского кино", а она хотела встретить такого же сильного и самодостаточного партнера, как она. К сожалению, все ее романы заканчивались расставаниями, никому не удавалось быть с ней наравне, даже самым известным - Симонов Константин, или Арчил Гомиашвили. В итоге, она решила оставить эти попытки и навсегда связать себя с самым лучшим для нее мужчиной - кинематографом, которому она и отдала весь свой талант и любовь.
Татьяна Доронина
Актриса большого таланта и твердого характера. Когда ее первого мужа, Олега Басилашвили отправили по распределению в Сталинград Татьяна поехала вслед за ним. Именно там она познакомилась с режиссером Георгием Товстоноговым, который пригласил ее на работу в Санкт-Петербург. Доронина согласилась, но с одним жестким условием: ее муж тоже должен быть в труппе.
Фильм "Три тополя на Плющихе" - это вершина ее карьеры, лучшая работа. А Татьяна ведь не хотела сниматься, но режиссер, Татьяна Лиознова, уговорила ее на пробы. Увидев свои фотографии в образе Нюры Доронина передумала - образ ей очень понравился.
Фильм "Три тополя на Плющихе" - это вершина ее карьеры, лучшая работа. А Татьяна ведь не хотела сниматься, но режиссер, Татьяна Лиознова, уговорила ее на пробы. Увидев свои фотографии в образе Нюры Доронина передумала - образ ей очень понравился.
Татьяна Пельтцер
Самая известная и любимая "бабушка" советского кино.
Она начала кинокарьеру, когда ей было за сорок, в отличие от театра - туда она пришла, когда ей было девять. Причем, в детстве она играла, в основном, мальчишек, что, возможно, наложило отпечаток на ее характер. Татьяна Ивановна отличалась резкостью и остроумностью суждений, была отличным игроком в преферанс и курила очень крепкий табак.
Вот несколько ее высказываний:
"Что же это такое! Когда человек ничего не умеет, он обязательно лезет в режиссуру!"
"Когда-то я мечтала, чтобы мои портреты были на афишах. Теперь… лишь бы не на туалетной бумаге"
"Ни один спектакль от репетиции лучше не становится".
Татьяна Ивановна озвучила множество мультфильмов, участвовала в радиоспектаклях, сыграла в кино больше ста ролей, а уж о ее работе в театре до сих пор ходят легенды. Она выходила на сцену "Ленкома" до голубой старости.
Она начала кинокарьеру, когда ей было за сорок, в отличие от театра - туда она пришла, когда ей было девять. Причем, в детстве она играла, в основном, мальчишек, что, возможно, наложило отпечаток на ее характер. Татьяна Ивановна отличалась резкостью и остроумностью суждений, была отличным игроком в преферанс и курила очень крепкий табак.
Вот несколько ее высказываний:
"Что же это такое! Когда человек ничего не умеет, он обязательно лезет в режиссуру!"
"Когда-то я мечтала, чтобы мои портреты были на афишах. Теперь… лишь бы не на туалетной бумаге"
"Ни один спектакль от репетиции лучше не становится".
Татьяна Ивановна озвучила множество мультфильмов, участвовала в радиоспектаклях, сыграла в кино больше ста ролей, а уж о ее работе в театре до сих пор ходят легенды. Она выходила на сцену "Ленкома" до голубой старости.
Татьяна Самойлова
Заслуженная артистка РСФСР, народная артистка РФ, лауреат Премии жюри XI Каннского фестиваля "Апельсиновое дерево" в номинации "Самая скромная и очаровательная актриса" за роль в фильме "Летят журавли".
После этого фильма она стала звездой советского экрана, а позже она еще раз произвела фурор, сыграв главную роль в фильме "Анна Каренина".
После этого фильма она стала звездой советского экрана, а позже она еще раз произвела фурор, сыграв главную роль в фильме "Анна Каренина".
Татьяна Яковлева
Последняя возлюбленная поэта Владимира Маяковского. Несмотря на его очевидную и непрекращающуюся любовь к Лиле Брик, Татьяна тоже оставила яркий след в сердце и в творчестве поэта. Он написал стихотворение "Письмо Татьяне Яковлевой", которое знают многие:
"Ты одна мне
ростом вровень,
стань же рядом
с бровью брови…"
"Ты одна мне
ростом вровень,
стань же рядом
с бровью брови…"
Татьяна Ларина
Ну кто не знает хотя бы близко к тексту письмо смелой девушки Татьяны из поэмы Пушкина "Евгений Онегин"?
Эта героиня существует уже почти 190 лет и она по-прежнему очень известна.
"Я к вам пишу – чего же боле?
Что я могу еще сказать?
Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать."
Эта героиня существует уже почти 190 лет и она по-прежнему очень известна.
"Я к вам пишу – чего же боле?
Что я могу еще сказать?
Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать."
Татьяна Есенина
Татьяна Федоровна - мама поэта Сергея Есенина. Эта женщина была очень красивой, умной, была искусной рукодельницей и прекрасно пела. Она знала много песен и частушек. Татьяна Федоровна была отзывчива, всегда помогала нищим и сиротам. И это при всем при том, что она была безграмотна. Но она делала все, чтобы ее дети были образованы.
Сын ее, Сергей Есенин, всегда помогал родителям, его мама была ему опорой и всегда сочувствовала и сострадала сыну.
Сын ее, Сергей Есенин, всегда помогал родителям, его мама была ему опорой и всегда сочувствовала и сострадала сыну.
Источник:
Еще крутые истории!
- Почему на Филиппинах ненавидят Pepsi: история самой провальной рекламной акции
- История индийца, который пробыл 72 часа в комнате с 72 ядовитыми змеями
- Дошло как до жирафа... полжизни спустя
Метки: актриса день татьяны звезды истории люди факты шоу бизнес
55
Понравилось55
Новости партнёров
Загрузка...
Татьяна Веденеева
Татьяна Тарасова
Татьяна Васильева
Татьяна Буланова
Татьяна Овсиенко
Татьяна Догилева
Татьяна Кравченко
Татьяна Лаврова
Татьяна Конюхова
Татьяна Окуневская
Татьяна Аксюта
Татьяна Устинова
и так до бесконечности ....
Эта великая женщина правила Россией в святые 90е, когда ее папа, ЕБН, бухал, как не в себя. Свобода, демократия, капитализм и прихватизация - всем этим россияненцы обязаны именно Танюшке. Вова Путин лишь продолжил ее курс.
Странно, но в России до сих пор не воздвигли ни одного памятника Танюшке. Воистину, человеческая неблагодарность не знает границ.