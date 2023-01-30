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20 забавных доказательств, что братья наши меньшие вылитые люди

20 забавных доказательств, что братья наши меньшие вылитые люди

Автор:
30 января 2023 22:10
Сообщество : Животные
Метки: Забавные   По-человечески   Эмоции   доказательства   домашние   животные   любимцы   
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Хотя мы относимся к нашим питомцам почти как к детям, наши пушистые компаньоны на самом деле довольно умны и обладают когнитивными способностями, а также эмоциями. Например, ученые считают, что собаки улавливают чувства своих владельцев и умеют их копировать. Домашние любимцы в этом посте доказывают, что животные могут вести себя по-человечески и эмоционально реагировать на различные ситуации.
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Метки: Забавные   По-человечески   Эмоции   доказательства   домашние   животные   любимцы   
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2  комментария
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59k
Morder Час назад
Зачем нам тут на Фишках показывают явно пиндосские картинки?... Жалко расстрелять некого...
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3k
MPEG-8 13 минут назад
Это, тупые американцы для таких же тупых соотечественников выкладывают фотки, где якобы кот смог под прямым углом перегрызть пакет с травой.
Задорнов был прав.
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