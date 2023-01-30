20 забавных доказательств, что братья наши меньшие вылитые люди

Хотя мы относимся к нашим питомцам почти как к детям, наши пушистые компаньоны на самом деле довольно умны и обладают когнитивными способностями, а также эмоциями. Например, ученые считают, что собаки улавливают чувства своих владельцев и умеют их копировать. Домашние любимцы в этом посте доказывают, что животные могут вести себя по-человечески и эмоционально реагировать на различные ситуации.

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Мой дядя отругал собаку тёти, и она на него прилично обиделась 0 Источник:

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Её кровать поставили на стол, пока мы убирались. Уже четыре часа она не слезает с кресла и рычит, когда мы к ней приближаемся 0 Источник:

Я думаю, что наш кот что-то замышляет против собаки 0 Источник:

Они точно знают время обеда 0 Источник:

Она не любит свой День рождения 0 Источник:

Моя собака показывает своё отношение к похолоданию 0 Источник:

Она явно соображает, что бы еще набедокурить 0 Источник:

После визита к ветеринару, наш кот нас игнорирует 0 Источник:

Целый день думаю, за что моя кошка на меня разозлилась 0 Источник:

Моя собака почуяла запах пирога 0 Источник:

Меня бросили совсем одного и я голоден 0 Источник:

Она обожает со мной смотреть телевизор 0 Источник:

Наша собака пребывает в депрессии, так как думает. что нашу мебель украли 0 Источник:

Это был пакетик с кошачьей мятой 0 Источник:

Он с удовольствием наблюдает за тем, как я убираю его рвоту 0 Источник:

Он притворился спящим 0 Источник:

Воришка круассанов пойман с поличным 0 Источник:

У нашего пса всегда такое выражение морды, когда мы его ловим на озорстве 0 Источник:

Сестра подарила нашей кошке свитер, и ей это совсем не понравилось 0 Источник: