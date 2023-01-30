20 забавных доказательств, что братья наши меньшие вылитые люди

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Хотя мы относимся к нашим питомцам почти как к детям, наши пушистые компаньоны на самом деле довольно умны и обладают когнитивными способностями, а также эмоциями. Например, ученые считают, что собаки улавливают чувства своих владельцев и умеют их копировать. Домашние любимцы в этом посте доказывают, что животные могут вести себя по-человечески и эмоционально реагировать на различные ситуации.
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Её кровать поставили на стол, пока мы убирались. Уже четыре часа она не слезает с кресла и рычит, когда мы к ней приближаемся
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