Медведь пустился в погоню за лыжником в Румынии

В районе румынского города Предял медведь решил ускорить спуск лыжника. На снятых очевидцами кадрах видно, как медведь преследует одного из любителей зимних видов спорта недалеко от подъемника.
В какой-то момент парень бросил свой рюкзак. Сброшенный балласт заинтриговал косолапого и он, бросив погоню, занялся изучением ранца.
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