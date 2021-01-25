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Медведь пустился в погоню за лыжником в Румынии

Медведь пустился в погоню за лыжником в Румынии (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 января 2021 14:08
Сообщество : Животные
Метки: 360подмосковье   Погоня   в мире   видео   животные   лыжник   медведь   
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В районе румынского города Предял медведь решил ускорить спуск лыжника. На снятых очевидцами кадрах видно, как медведь преследует одного из любителей зимних видов спорта недалеко от подъемника.

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Метки: 360подмосковье   Погоня   в мире   видео   животные   лыжник   медведь   
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45k
Albert GER 12 часов назад
Когда румын даже у медведя шото стырить пытался.
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1k
алексей Albert GER 11 часов назад
заголовок должен быть такой : "Цыган украл у медведя рюкзак и пытался скрыться на лыжах ."
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22k
Slawa49 Полчаса назад
а какого хрена он не в берлоге в спячке????? У нас в Магадане такое вообще норма)) правда Летом, зимой они в спячке и обычно за грибниками и рыбаками медведи бегают)))))
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2k
Слава Кокаинум 2 часа назад
BLM по-румынски. Медведи мстят цыганам за годы унижения и террора.
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35k
Бабай 2 часа назад
Медведь пустился в погоню за лыжником в Румынии
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125
El Pinguino 3 часа назад
Да там медвежонок же - по колено размером
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1k
Сергей Борисов 4 часа назад
Ну а те кто ехал на подъёмнике, затем смело пускались со склона на лыжах, не думая о том что медведь всё еще голоден? =)
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9k
Seledochnik 4 часа назад
Нормальный такой стимул для качественного и быстрого спуска...
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6k
Сергей 5 часов назад
Медведь пустился в погоню за лыжником в Румынии
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1k
Bob 9 часов назад
он из Орифлейма просто
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12k
Денис 9 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Anubis17 9 часов назад
Говорят, что самое эффективное средство спасения при встрече с медведем - закидать его говном.
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21k
Bayker 9 часов назад
Медведь пустился в погоню за лыжником в Румынии
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9k
lon 9 часов назад
Надо на чемпионатах такой стимул выпускать :))) Сразу золотая медаль ))
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8k
Бендер Родригес lon 9 часов назад
Стимулом в Древней Греции называли деревянную палку с заостренным наконечником, которой пользовались погонщики быков и мулов для понукания ленивых животных.
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9k
lon Бендер Родригес 7 часов назад
С деревянной палкой можно договориться )) С медведем - никак !
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762
Tάρβοs 9 часов назад
Окончание репортажа классное-:"Трижды медведь появлялся на трассе, Но ни один лыжник не пострадал". Комментатор за медведя?)))
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10k
Великий Кормчий 10 часов назад
Медведь пустился в погоню за лыжником в Румынии
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1k
Николай 11 часов назад
Чего-то не заметно, что лыжник шибко торопится. Нормально обосравшийся лыжники не закладывал бы виражи, а рванул чётко вниз на максимальной скорости.
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18k
BiZ Николай 10 часов назад
начинающий лыжник балансирует между обосранностью от медведя и от скорости.
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5k
Роман BiZ 9 часов назад
так прямо и говори - отложеные кирпичи сильно снижали скорость
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140
Bigg Николай 6 часов назад
Он его может даже и не заметил, едет себе такой на расслабоне
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72
Vladimir Lyagera 11 часов назад
"Сброшенный балласт" - а это точно рюкзак был?
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1k
paulgilbert Vladimir Lyagera 5 часов назад
с кирпичами
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72
Vladimir Lyagera 11 часов назад
Побил мировой рекорд в два раза
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14k
ВОВЧЕГ 11 часов назад
За лыжником, весь снег желтый.
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3k
tamin 11 часов назад
ускорение у лыжника отличное было.
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1k
Скальпы Гуронов 11 часов назад
- Бросай водку! Водку бросай, дурак! Бла! Да что ж ты всю водку бросил, ему бы и бутылки хватило!
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