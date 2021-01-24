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Фотографии из прошлого, которые вызовут у вас приятные чувство ностальгии

Фотографии из прошлого, которые вызовут у вас приятные чувство ностальгии (40 фото)

Автор:
24 января 2021 22:22
Метки: история   ретро   фото   
14193
40
Любому из нас по душе вспоминать приятные моменты из жизни. У некоторых это воспоминания о былом детстве, а возможно кто-то вспоминает о прошедшей любви, все мы что-то вспоминаем наилучшее из жизни и даже скучаем по тем временам. Так или иначе, любому человеку имеется что вспомнить
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2k
newegg День назад
"Еще мальчишкой он посадил хурму, с которой теперь собирает урожай, 1980-е, Узбекская ССР".

Это не хурма. Скорее всего это айва, или яблоки.

"Еще мальчишкой он посадил хурму, с которой теперь собирает урожай, 1980-е, Узбекская ССР". Это не хурма. Скорее всего это айва, или яблоки.
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493
Koshmarov 2 часа назад
Анатолий Папанов, Ростислав Плятт и Армен Джигарханян, г. Москва - 1975 год

И все уже умерли, пипец вообще...
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7k
Дмитрий 6 часов назад
Комментарий к фото
Какой такой штрафной удар? Это игра в "сало".
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445
горжусь дедами, за их победу... Дмитрий 5 часов назад
Комментарий к фото
Игра в ЖОПУ!
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1k
Sam22 11 часов назад
12. г. Москва №3-это где? А №2?
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64
Евгений 11 часов назад
По лицам доярок тамбовских уже можно понять что СССР для каждого был разным. Молодые девки, работали в колхозе как лошади, ничего не видели, кроме барбарисок в воскресенье в сельмаге, на вид старухи уже. Или пионерки-москвички какие-нибудь, у которых бутер с колбасой на завтрак, мясо на обед, конфеты мишки на севере и Орленок и Артек каждый год
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1k
Vetka 11 часов назад
Мое счастливое и беззаботное детство!
Моим детям достались одни "дистант"-обучение и намордники на лице. Увы!(
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64
Евгений Vetka 10 часов назад
Почему сейчас про детский рахит, авитаминоз и дистрофию ничего не слышно, как в СССР? Поясню, рахит, это когда ты сам бухенвальдовский скелет с огромным недовесом , но твой живот выпирает как у толстяка
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26k
Aleks 11 часов назад
Что за грузовики? Выглядят не на 70тые года, хотя номера черные...
Что за грузовики? Выглядят не на 70тые года, хотя номера черные...
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544
Александр Еремин Aleks 9 часов назад
Немецкий Magirus-Deutz(ФРГ) поставлялись в СССР с середины 70х. На северах их много было.
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3k
Петрович Aleks 3 часа назад
Магирус. Специально разработаны для БАМ, потом по всем северам разошлись. По сравнению с нашими КРАЗами космический корабль. И надёжности немереной. Потом их купил Мерседес вроде, взял за основу и выпустил отл серию.
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18k
Dobrovit 12 часов назад
Это не штрафной удар. Это - жопки!
Это не штрафной удар. Это - жопки!
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871
Killa 12 часов назад
И только фото В.Высоцкого без подписи. Все и так знают, кто это!
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2k
Dmitri Boroda 13 часов назад
Какой нах... ШТРАФНОЙ? Кто такую чушь пишет? Проиграл - встал на расстрел (распинку задницы)
Какой нах... ШТРАФНОЙ? Кто такую чушь пишет? Проиграл - встал на расстрел (распинку задницы)
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326
Placid 15 часов назад
У меня было счастливое детство. Я встречал Фиделя Кастро в Питере, бывал на выступлениях Райкина и даже жил на соседней улице с Наташей Варлей. А уж День Рыбака в Мурманске на стадионе "Труд" был любимым праздником. Сейчас восстанавливаю свои старые фотопленки. Может, чего и выложу.
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5k
Trenzel2003 16 часов назад
Кто бы как не хаял СССР, а все же было хорошо. Гляньте на счастливые лица на фотографиях и это скажет о многом.
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391
Dalekiy Poskot 16 часов назад
Ребята! Это дом бабушки (уже покойной) моей жены!! Сейчас там живёт ее двоюродный брат. И да - я охренел! Автор, откуда у тебя это фото?
Ребята! Это дом бабушки (уже покойной) моей жены!! Сейчас там живёт ее двоюродный брат. И да - я охренел! Автор, откуда у тебя это фото?
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18k
Dobrovit Dalekiy Poskot 13 часов назад
Только где здесь аффтар увидел "украшение машины к свадьбе"??!!
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34
ekolog67 16 часов назад
Фидель Кастро приземляется в Москве на своем ковре-самолете....
Фидель Кастро приземляется в Москве на своем ковре-самолете....
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1k
Роман Машков 16 часов назад
хорошая подборка - многие фотки я не видел. Респект автору
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15k
Сталкер 17 часов назад
Красавица и чудовище. )))
Красавица и чудовище. )))
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21k
Inter Сталкер 14 часов назад
боюсь спросить про Челентано
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15k
Сталкер Inter 9 часов назад
Сравнить Кокшенова с Челентано... Такое...
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15k
Сталкер 17 часов назад
Девчонка – красавица.

Девчонка – красавица.
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842
ВазгенСемёнович 17 часов назад
Люди на фото выглядят счастливее чем сейчас.
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10k
Элитный тигр ВазгенСемёнович 16 часов назад
Потому что так и было...
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−11
Максим Климов 18 часов назад
Высоцкий на фишерах.
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21k
Inter Максим Климов 14 часов назад
так самая тогда модневая фирма горных лыж
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106k
Москвичка 19 часов назад
Ну что сказать счастливые, свободные и в тоже время полностью социально защищённые люди. Трудились на заводах-колхозах на благо своей страны. Дети ходили в сад-школу. Взрослые работали. Старики заслуженно отдыхали на пенсии. Получали бесплатные квартиры. Хорошее бесплатнатное образование, медицина. А посмотрите какие красивые женщины! Без тюнинга из дебильных накаченых губ и сисек.
Хочу обратно в СССР!!!!!!
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3k
Zhora Москвичка 17 часов назад
Фотографии из прошлого, которые вызовут у вас приятные чувство ностальгии
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10k
Элитный тигр Zhora 16 часов назад
Жора, ты фото нормальные вставь. То что на фото у тебя - УЖЕ не СССР.
Жора, ты фото нормальные вставь. То что на фото у тебя - УЖЕ не СССР.
Жора, ты фото нормальные вставь. То что на фото у тебя - УЖЕ не СССР.
Жора, ты фото нормальные вставь. То что на фото у тебя - УЖЕ не СССР.
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5k
d_a_a_31 Москвичка 12 часов назад
Давайте так: раньше все были одинаково бедными. Народ был счастлив, т.к. не знал лучшей жизни.
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3k
Zhora Элитный тигр 5 часов назад
Вот, кстати, всегда было интересно: если в СССР всё было так круто - почему тогда за границу почти никого не выпускали ? Почему нельзя было поехать в ФРГ, Британию или США и своими глазами посмотреть, как они там загнивают ? Ведь это было бы огромным плюсом для пропаганды: люди поехали, увидели как там угнетают рабочий класс, и тут всем рассказали.
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21k
Ваня 19 часов назад
на 18-й забыли добавить, что рядом с папановым - лариса лужина...
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18k
Dobrovit Ваня 12 часов назад
Вы ошибаетесь. Фото сделано на XIII съезде Всероссийского театрального общества, где Лужиной не было.
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