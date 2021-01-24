Фотографии из прошлого, которые вызовут у вас приятные чувство ностальгии

Автор:
24 января 2021 22:22
Любому из нас по душе вспоминать приятные моменты из жизни. У некоторых это воспоминания о былом детстве, а возможно кто-то вспоминает о прошедшей любви, все мы что-то вспоминаем наилучшее из жизни и даже скучаем по тем временам. Так или иначе, любому человеку имеется что вспомнить
2.
Подружки, работающие в колхозе «Красный Октябрь», попали в кадр, 1950-е, Кировская обл.
3.
Олег Табаков, г. Москва - 1970-е
4.
Центральный рынок - Молочный ряд, 1946 года (май), г. Москва
5.
Фидель Кастро во время посещения Москвы, катается на горке в 1964 году
6.
Игра мальчишек - штрафной удар, 1982 года (июнь), г. Ленинград
7.
Друзья, пос. Североонежск - Архангельская обл, 1982 год
8.
Девушки обучаются домоводству в комсомольской школе, 1960-е
9.
Своими руками украшают машину к свадьбе, дер. Шешуево, Брянская обл 1990 год
10.
Еще мальчишкой он посадил хурму, с которой теперь собирает урожай, 1980-е, Узбекская ССР
11.
Встреча Леонида Брежнева и Фиделя Кастро, 1970-е
12.
Комбинат кондитерских и хлебобулочных изделий, г. Москва № 3, 1974 год
13.
Площадка для детей в городском парке, г. Таганрог Ростовская обл., 1970 год
14.
Забег начался, 1960-е
15.
Игорь Можейко (Кир Булычев) и Наталья Гусева (Алиса Селезнева), 2001 год (февраль)
16.
Аркадий Райкин, г. Ленинград, 1970-е
17.
Группа руководителей и состав 1 отряда космонавтов на отдыхе, 1961 года (май)
18.
Анатолий Папанов, Ростислав Плятт и Армен Джигарханян, г. Москва - 1975 год
19.
Мальчик девочке показывает птенчика
20.
Евгений Моргунов и Олег Попов покупают арбуз. 7 сентября 1968 года
21.
Завтрак в колхозе, Куйбышевская обл, 1938 год
22.
Владимир Шевельков и Наталья Вавилова
23.
Доярки отдыхают разгадывая кроссворд, Тамбовская обл, колхоз «Коминтерн» 1957 год
24.
Михаил Кокшенов и Наталья Варлей в Крыму, 1980-е
25.
Урок географии в 1972 году, Украинская ССР, Кировоградская обл., с. Павлыш
26.
Андрей Миронов и Раймонд Паулс
27.
Одно из советских кафе под названием «Метелица», 1981 год, г. Москва
29.
Юная волжанка, 1960-е
30.
Уборка снега в Норильске, 1970-е
31.
Кегельбан в отеле "Русь", Киев, 1970-е
32.
У парапета. Москва, 1960-е
33.
Кафе "Нева", Ленинград, 1958 год
34.
Празднование Дня рыбака в Мурманске, 1972 год
35.
В гостях после Первомайской демонстрации, 1950-е
36.
В Московском метро, 1970-е
37.
Вид на Алма-Ату, 1990 год
38.
На трамвайной остановке у кинотеатра "Спартак", Горький, 1942 год
39.
"В магазин". Деражня, Украинская ССР, 1968 год
40.
На хлебзаводе, 1990 год
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Это не хурма. Скорее всего это айва, или яблоки.
И все уже умерли, пипец вообще...
Моим детям достались одни "дистант"-обучение и намордники на лице. Увы!(
Хочу обратно в СССР!!!!!!