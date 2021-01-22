Водитель из Перми показал акробатический трюк, чтобы доказать свою "трезвость"

Инспекторы, конечно, поаплодировали умениям находчивого пермяка, но все же попросили подуть в трубочку. Номер, в общем, не удался... Алкотестер не обманешь.
Пермские инспекторы задержали водителя автомобиля ВАЗ-2109, который в доказательство своей трезвости
устроил цирк показал акробатический элемент, кувыркнувшись через голову.
Похоже, 33-летний водитель надеялся, что демонстрация трюка убедит сотрудников ГИБДД в том, что он не употреблял спиртное - ведь его вестибулярный аппарат работает прекрасно. Однако наличие пустых банок из-под пива в салоне автомобиля говорило об обратном.
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В общем, несмотря на невероятный кульбит, инспектора все же попросили хитрого акробата пройти проверку алкотестером. Который показал наличие 0,6 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Водитель с результатом теста не согласился и отказался от повторной проверки. Вследствие чего и схлопотал административный протокол по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ.
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