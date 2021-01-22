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Водитель из Перми показал акробатический трюк, чтобы доказать свою "трезвость"

Водитель из Перми показал акробатический трюк, чтобы доказать свою "трезвость" (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 января 2021 19:10
Сообщество : Автомир
Метки: акробатический номер   алкотестер   видео   водитель   курьез   опьянение   протокол   
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Инспекторы, конечно, поаплодировали умениям находчивого пермяка, но все же попросили подуть в трубочку. Номер, в общем, не удался... Алкотестер не обманешь.

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Метки: акробатический номер   алкотестер   видео   водитель   курьез   опьянение   протокол   
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3  комментария
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Bobbus 48 минут назад
Стыдобища. Парню 33 года, а дурачок дурачком
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Дарвин и аморальная премия Bobbus 41 минуту назад
Водитель из Перми показал акробатический трюк, чтобы доказать свою "трезвость"
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Дарвин и аморальная премия 42 минуты назад
Да он просто не те трюки показывал,нужно было залезть на крышу авто и прыгнуть головой вниз-тогда б поверили и отпустили
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