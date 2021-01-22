Водитель из Перми показал акробатический трюк, чтобы доказать свою "трезвость"

Пермские инспекторы задержали водителя автомобиля ВАЗ-2109, который в доказательство своей трезвости устроил цирк показал акробатический элемент, кувыркнувшись через голову.



Похоже, 33-летний водитель надеялся, что демонстрация трюка убедит сотрудников ГИБДД в том, что он не употреблял спиртное - ведь его вестибулярный аппарат работает прекрасно. Однако наличие пустых банок из-под пива в салоне автомобиля говорило об обратном.