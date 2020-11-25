Российские врачи не посмотрели на снимок и проделали операцию на здоровой руке ребенка

Нет, это не фрагмент из черной комедии, а случай из отечественной медицины. Врачи пытались достать спицу из здоровой руки... Спицу они, конечно, не нашли, но зато обнаружили, как им казалось, костную мозоль, которая мешает обнаружению предмета. Спасибо, что хоть мозоль вместе с рукой не отняли...
Врачи одной и российских больниц (какой именно не сообщается) пытались достать спицу из здоровой руки школьницы.
Как рассказала мать девочки, ребенка госпитализировали 20 ноября, а операцию запланировали на понедельник. Сначала ее отложили, но после возмущений матери, все же достали одну из спиц без наркоза. Операция прошла болезненно и следующее хирургическое вмешательство было решено провести уже с наркозом.
Однако операцию, прошедшую во вторник, трудно назвать успешной, с какой стороны не посмотри. Она шла слишком долго, потому что врачи заявили, что не могут найти спицу в руке из-за слишком большой костной мозоли. А когда девочка очнулась, то обнаружила, что ее вторая, здоровая рука тоже перемотана бинтами...
Надо ли говорить, что мать девочки была в шоке от такой операции? Врачи свою вину признали и сообщили, что проделали операцию на здоровой руке, потому что забыли посмотреть на снимки...
"Из локтя я вам вчера убирал спицу из правой руки. А сегодня искать начали в левой", - говорит хирург на видео, записанным матерью школьницы.
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Теперь девочку ждет еще одна операция. А забывчивых врачей ждет разбирательство и, возможно, уголовная статья. Заявление в полицию мать школьницы уже написала.
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Голос из-за стола: - "А еще больше на том!"