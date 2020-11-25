Российские врачи не посмотрели на снимок и проделали операцию на здоровой руке ребенка

Врачи одной и российских больниц (какой именно не сообщается) пытались достать спицу из здоровой руки школьницы.

Как рассказала мать девочки, ребенка госпитализировали 20 ноября, а операцию запланировали на понедельник. Сначала ее отложили, но после возмущений матери, все же достали одну из спиц без наркоза. Операция прошла болезненно и следующее хирургическое вмешательство было решено провести уже с наркозом.

Однако операцию, прошедшую во вторник, трудно назвать успешной, с какой стороны не посмотри. Она шла слишком долго, потому что врачи заявили, что не могут найти спицу в руке из-за слишком большой костной мозоли. А когда девочка очнулась, то обнаружила, что ее вторая, здоровая рука тоже перемотана бинтами...