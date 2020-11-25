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Российские врачи не посмотрели на снимок и проделали операцию на здоровой руке ребенка

Российские врачи не посмотрели на снимок и проделали операцию на здоровой руке ребенка (2 фото + 1 видео)

Автор:
25 ноября 2020 13:08
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   врачи   курьез   операция   ошибка   спицы   
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Нет, это не фрагмент из черной комедии, а случай из отечественной медицины. Врачи пытались достать спицу из здоровой руки... Спицу они, конечно, не нашли, но зато обнаружили, как им казалось, костную мозоль, которая мешает обнаружению предмета. Спасибо, что хоть мозоль вместе с рукой не отняли...

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Метки: видео   врачи   курьез   операция   ошибка   спицы   
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5  комментариев
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1k
Kariya 2 часа назад
Хирург, выступая на банкете: - У нас, врачей, много врагов на этом свете.."
Голос из-за стола: - "А еще больше на том!"
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7k
djinn Полчаса назад
а вы на наших врачей еще больше писанины навешайте, чтоб потом писать посты про то как больных перепутали. А то у нас в медицине медики- низшее звено заработка. Другое дело работнички департамента, фонд ОМС, страховые компании и пр... Но ежели чего- они не при делах, виноваты врачи
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741
Олег 41 минуту назад
Этот автор всё говно с цензора тащит. Предусмотрительно не указывая что за больница, что за город.
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1k
Гарри Слепнер 45 минут назад
А девочку не перепутали случайно?
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26k
Игорь 2 часа назад
Походу еще одна помойка намечается в компанию к 360 и Mash. Кликбейтный заголовок, говнище в сути и имбецильные по смыслу фото. Такие "материалы" минусую по дефолту.
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