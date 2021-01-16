В Китае начальник отпустил пожарного к девушке, заступив на его пост

При этом не забыв отвесить ему отцовского пендаля.
В одной из пожарных частей города Тайюань произошел
неуставной курьезный случай. Начальник смены пожарного отделения заметил, что у поста дежурного несколько часов стоит девушка. Он подошел к стоящему на посту бойцу, чтобы прояснить ситуацию. Тот доложил, что это его подруга. Тут сердце сурового начальника внезапно растаяло и он решил незамедлительно произвести смену и самостоятельно заступить на пост, отпустив влюбленных на все четыре стороны. Правда, при этом он не забыл по-отечески отвесить пендаля своему подчиненному.
На Тайване начальник пожарной части по-отечески отпустил дежурного к девушке, которая несколько часов ждала его, стоя на входе. И сам встал на вахту. Этому пожару любви он не даст затухнуть pic.twitter.com/j2YjbRG2a8— Новости. Как есть (@nourlnews) January 16, 2021
Тут видео с переводом на русский язык:
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Если женщина стоит возле в/ч или пожарки несколько часов и не уходит, то у кого-то из бойцов залёт. И командир это просёк. Командир красава