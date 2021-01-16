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В Китае начальник отпустил пожарного к девушке, заступив на его пост

В Китае начальник отпустил пожарного к девушке, заступив на его пост (2 фото + 1 видео)

Автор:
16 января 2021 23:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   китай   курьез   начальник   пожарный   пост   
936
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1

При этом не забыв отвесить ему отцовского пендаля.

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Метки: видео   китай   курьез   начальник   пожарный   пост   
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14  комментариев
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5k
Сергей 2 часа назад
Как мило.
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17k
Феникс 10 минут назад
Вот жеж и китайцы тоже люди...
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4k
Борис 43 минуты назад
пендель любви)
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22
Dabudidabudai Час назад
Человеком надо быть всегда!!! Красавчик!
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2k
Ermolai Час назад
Комбат-батяня.
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90
Артур Миниахметов Час назад
Волшебный пендаль, как волшебный чапалах, порой лучше самого доброго пожелания.
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7k
diman02 Час назад
Поступок !!!
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678
Nane First NameLast Час назад
По любасу залетела. А боец свалил и думал, что она его в карауле не достанет.


Если женщина стоит возле в/ч или пожарки несколько часов и не уходит, то у кого-то из бойцов залёт.
И командир это просёк. Командир красава
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