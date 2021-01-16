В Китае начальник отпустил пожарного к девушке, заступив на его пост

В одной из пожарных частей города Тайюань произошел неуставной курьезный случай. Начальник смены пожарного отделения заметил, что у поста дежурного несколько часов стоит девушка. Он подошел к стоящему на посту бойцу, чтобы прояснить ситуацию. Тот доложил, что это его подруга. Тут сердце сурового начальника внезапно растаяло и он решил незамедлительно произвести смену и самостоятельно заступить на пост, отпустив влюбленных на все четыре стороны. Правда, при этом он не забыл по-отечески отвесить пендаля своему подчиненному.