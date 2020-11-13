"Засунь свой диплом в анус": механик не смог найти карбюратор в дизельном двигателе

В Сети появилось видео из одного из российских техникумов, в котором улыбчивый выпускник, получивший диплом механика, по просьбе преподавателя пытается отыскать карбюратор в камазовском двигателе Д-740. Вот только проблема в том, что дипломированному механику невдомек, что в дизельных моторах такого узла просто не существует, и он на протяжении 40 секунд тщетно пытается его обнаружить.





Очевидно, преподаватель, записывая видео, решил посмеяться над уровнем знаний выпускника, но в конце ролика ему уже не до смеха - он не выдерживает и начинает крыть вчерашнего студента матом.





"Ты дол**б! Это дизельный двигатель, у него нету карбюратора, у него топливный насос высокого давления. Механик, засунь себе свой диплом в анус!", - кричит преподаватель.