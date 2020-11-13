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"Засунь свой диплом в анус": механик не смог найти карбюратор в дизельном двигателе

"Засунь свой диплом в анус": механик не смог найти карбюратор в дизельном двигателе (2 фото + 1 видео)

Автор:
13 ноября 2020 15:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Шарага   видео   диплом   карбюратор   курьез   механик   образование   
3473
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Два дня назад этот молодой человек получил диплом механика. А сегодня он ищет в двигателе Д-740 то, чего там не может быть в принципе...

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Метки: Шарага   видео   диплом   карбюратор   курьез   механик   образование   
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6k
Barachek_Obachek Час назад
Диплом в ж@пу не нужно. Потом проктолог с такими же знаниями будет искать лишнюю запчасть в анусе
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1k
The mask 3 минуты назад
Ну хоть не доХтур. Научится.
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510
X Æ A-12 4 минуты назад
Может парень ещё не знает, что камазы на соляре ездиют. Я бы допустим этому преподу етот двигун в анус засунул, на парня месте.
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490
Юлия 11 минут назад
Даже интересно. Давайте специалисты где здесь карбюратор может быть?
Даже интересно. Давайте специалисты где здесь карбюратор может быть?
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7k
Сергей Юлия Минуту назад
Ни где. На двигателях FSI (слева), на сколько я помню, стоит непосредственный впрыск с помощью форсунок высокого давления. Справа же изображён дизельный двигатель.
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1k
Карл Колбасов 13 минут назад
Типчик улыбчивый и с бутылочкой попить. Кажись там не без допинга.
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449k
Alexey Berestenko 16 минут назад
Вот примерно так в сентябре 1980г, в стройотряде, в горах Карачаево-Черкессии я общим собранием строй отряда стал дизелистом.
Привезли нас, студентов 2го курса МИЭТа(электронной техники, если чего) в п. Загедан, в строящийся лагерь. Есть дизель-генератор, но нет ни дизелиста, ни тракториста, нет даже водителя грузовика! Всем по 18-19 лет, сразу после школы в ВУЗ. А дизель снят с морского катера, "катёрный" звался. И тут мой лепший друг вспоминает, что "..а у Лехи лодка с мотором на Волге!". Аааа! Лодка = это ж катер, а катер - это дизель! Будешь дизелистом!
Попытки объяснить, что у меня на лодке подвесной, 2х тактный Нептун, практически движок от мопеда, возьмите вон Серегу Ш., у него права есть и папа ему рулить Шахой доверял, она как-то ближе к дизелю, успеха не имели!
Так я почти месяц был дизелистом, работал на 5ти дизелях.
Первый, "катерный" сгорел, второй, типа армейского "паломалося" - местный рабочий решил без меня запустить - неправильно подключили маховик - шестеренки по горам разлетелись!
Третий был отличный, с электростартером, электрическая регулировка оборотов - забрали в бомбоубежище на ФВУ.
Четвертый был на базе грейдерного дизеля - гамно полное!
Пятый - красавец, еще в смазке стоял(примерное фото)! Но ссука, все надписи и шильдики на японском и английских языках! Это был экспортный вариант для Японии.
Запустил! Работал на нем 4 дня!

Вот примерно так в сентябре 1980г, в стройотряде, в горах Карачаево-Черкессии я общим собранием строй отряда стал дизелистом. Привезли нас, студентов 2го курса МИЭТа(электронной техники, если чего) в п. Загедан, в строящийся лагерь. Есть дизель-генератор, но нет ни дизелиста, ни тракториста, нет даже водителя грузовика! Всем по 18-19 лет, сразу после школы в ВУЗ. А дизель снят с морского катера, "катёрный" звался. И тут мой лепший друг вспоминает, что "..а у Лехи лодка с мотором на Волге!". Аааа! Лодка = это ж катер, а катер - это дизель! Будешь дизелистом! Попытки объяснить, что у меня на лодке подвесной, 2х тактный Нептун, практически движок от мопеда, возьмите вон Серегу Ш., у него права есть и папа ему рулить Шахой доверял, она как-то ближе к дизелю, успеха не имели! Так я почти месяц был дизелистом, работал на 5ти дизелях. Первый, "катерный" сгорел, второй, типа армейского "паломалося" - местный рабочий решил без меня запустить - неправильно подключили маховик - шестеренки по горам разлетелись! Третий был отличный, с электростартером, электрическая регулировка оборотов - забрали в бомбоубежище на ФВУ. Четвертый был на базе грейдерного дизеля - гамно полное! Пятый - красавец, еще в смазке стоял(примерное фото)! Но ссука, все надписи и шильдики на японском и английских языках! Это был экспортный вариант для Японии. Запустил! Работал на нем 4 дня!
Вот примерно так в сентябре 1980г, в стройотряде, в горах Карачаево-Черкессии я общим собранием строй отряда стал дизелистом. Привезли нас, студентов 2го курса МИЭТа(электронной техники, если чего) в п. Загедан, в строящийся лагерь. Есть дизель-генератор, но нет ни дизелиста, ни тракториста, нет даже водителя грузовика! Всем по 18-19 лет, сразу после школы в ВУЗ. А дизель снят с морского катера, "катёрный" звался. И тут мой лепший друг вспоминает, что "..а у Лехи лодка с мотором на Волге!". Аааа! Лодка = это ж катер, а катер - это дизель! Будешь дизелистом! Попытки объяснить, что у меня на лодке подвесной, 2х тактный Нептун, практически движок от мопеда, возьмите вон Серегу Ш., у него права есть и папа ему рулить Шахой доверял, она как-то ближе к дизелю, успеха не имели! Так я почти месяц был дизелистом, работал на 5ти дизелях. Первый, "катерный" сгорел, второй, типа армейского "паломалося" - местный рабочий решил без меня запустить - неправильно подключили маховик - шестеренки по горам разлетелись! Третий был отличный, с электростартером, электрическая регулировка оборотов - забрали в бомбоубежище на ФВУ. Четвертый был на базе грейдерного дизеля - гамно полное! Пятый - красавец, еще в смазке стоял(примерное фото)! Но ссука, все надписи и шильдики на японском и английских языках! Это был экспортный вариант для Японии. Запустил! Работал на нем 4 дня!
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2k
Дарвин и аморальная премия 18 минут назад
Друг даже не хочет спрашивать про видео,где он диплом в анус засовывает
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56k
Опиум для народа Полчаса назад
Позвольте,а кто обучил таких вот долбо"бов? Кто принимал экзамен и выдавал диплом?
И так,с"ка,во всех сферах жизни.Лишь бы бабки получить.
И потом,бл"дь,ноем-"ктоживоспитал?" Да в зеркало идите гляньте!
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6k
Doomer Опиум для народа 12 минут назад
Самое хреновое, что подобный уровень спецов, хоть со средним, хоть с высшим специальным образованием, становится системой.
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1k
Роман 38 минут назад
Ничего удивительного, это же выпускник техникума. Там чтоб получить диплом, достаточно сделать две вещи: 1 - поступить, 2 - отсидеть положенный срок. Если еще и на занятиях присутствовать - вообще проблем не будет.
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6k
Doomer Роман 13 минут назад
А ты техникум с путягой не попутал? В моё время в техникуме надо было изрядно пошуршать, особенно после 10-летки.
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110k
arek14 39 минут назад
Во времена моей молодости в техникуме учились 4 года. Не знаю как сейчас, но парень как то сдавал экзамены?
У нас на работе старики говорят, если молодой ни хр, ена не умеет, то виноват в первую очередь его мастер (Lehrmeister) (т.е человек, который пацана обучал).
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3k
Pterodactyl 40 минут назад
В каждом выпуске "есть" такой специалист. У Меня несколько вопросов,если этот паренек, два назад получил диплом механика. Как он это сделал в ноябре 11 числа? Досрочный выпуск,удаленка это как? Как последний год происходила практика ит.д.? Для меня лично, этот движок на фото похож на что-то из "арсенала кораблей". А если он сразу не понял что это дизельный движок, то вполне возможно и будет искать карбюратор. Тем более требуют. ). P.s. Никого отношения к двигателям не имею. Зря на молодежь гнать не надо.
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535
Nane First NameLast 45 минут назад
Рукалицо
Ему б в помоЕшники депутатов. Стрелка - гав! Белка- гав! Чукча - гав! Да ты не гавкай, собак покорми и ничего не трогай.
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3k
Пепелац 48 минут назад
Сначала бабки взять за диплом, а потом возмущаться, что тупой...
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16k
голландец 48 минут назад
Прям как у академика Кадырова

Прям как у академика Кадырова
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12k
хз голландец 9 минут назад
Он же вроде больше по шариату, в своем понимании правда.
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14k
СергейПименов 57 минут назад
В футбол , млять, играть надо!!!!
Молдавия 0 - 0 Россия.
Глобальное наепательство!!!!
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14k
СергейПименов 55 минут назад
А этот, млять, сидит и дрочит!!! Лобок свой начесывает, чтоб в дождь стоял!!! Сука!!
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16k
бат св СергейПименов 50 минут назад
так все дрочат и он дрочит.Он такой же как мы.
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8k
Кыся 57 минут назад
Было бы хуже, если б он его НАШЕЛ!
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6k
Влад 58 минут назад
пистец... а сейчас ещё их и на дестанционку посадили.. даже врачей! походу и правда в последние времена живём.
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7k
Prostovopros Час назад
Даже в такой ситуации "преподаватель", если он культурный человек, не имел никакого права так орать и оскорблять. Не дети придумали ЕГЭ, а вот такие дяди. И такие же как он, его обучали и ставили хорошие отметки. Поколение просравшее СССР (я в оном), не имеет никакого права весь нынешний бардак в Стране сваливать на молодёжь. Поколение родившееся после Революции выросло людьми, что легли на полях сражений за Москву и Сталинград. Их смогли так воспитать. Мы воспитали нынешних. Суровая правда жизни.
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5k
Алексей Час назад
"Засунь свой диплом в анус": механик не смог найти карбюратор в дизельном двигателе
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23
Tolik Bagaev Час назад
На самом деле не смешно должно быть а страшно!Если такие молодые специалисты будут и в медицине,в атомной энергетике,транспорте?тогда стране и врагов не надо!
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1k
Александр Час назад
Препод, наверное, забыл, что оценку ставит он за знание ученику и себе за профпригодность. Чего тут ржать, если ты сам выпустил его из техникума, принял у него зачет или поставил положительную оценку на экзамене?
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8k
Nero Александр 56 минут назад
Ты видимо видео смотрел так же внимательно, как этот пацан слушал препода на занятиях.
Мужик за кадром спрашивает пацана, кто был его преподавателем.
Ясен пень, что этим преподом был не он, а другой человек. Так с какого перепугу он ставит себе оценку за профпригодность?
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