"Засунь свой диплом в анус": механик не смог найти карбюратор в дизельном двигателе

Два дня назад этот молодой человек получил диплом механика. А сегодня он ищет в двигателе Д-740 то, чего там не может быть в принципе...
В Сети появилось видео из одного из российских техникумов, в котором улыбчивый выпускник, получивший диплом механика, по просьбе преподавателя пытается отыскать карбюратор в камазовском двигателе Д-740. Вот только проблема в том, что дипломированному механику невдомек, что в дизельных моторах такого узла просто не существует, и он на протяжении 40 секунд тщетно пытается его обнаружить.
Очевидно, преподаватель, записывая видео, решил посмеяться над уровнем знаний выпускника, но в конце ролика ему уже не до смеха - он не выдерживает и начинает крыть вчерашнего студента матом.
"Ты дол**б! Это дизельный двигатель, у него нету карбюратора, у него топливный насос высокого давления. Механик, засунь себе свой диплом в анус!", - кричит преподаватель.
Видно, что "профессиональному механику" все происходящее "в прикол" - он продолжает смеяться даже когда преподаватель быстро сближается с ним, наверное, чтобы дать затрещину.
Не будем рассуждать на тему, что послужило причиной таких знаний: это поколение такое, которому все в прикол - и учеба, и работа, и даже когда их называют дол**ми, или системные проблемы в сфере образования.
Тем не менее тут нельзя не вспомнить искрометный монолог следователя из фильма "Изображая жертву":
"А ведь вы же! Вы! Всё ваше поколение! Вы же поезда водите, самолеты, адвокаты между прочим… на атомных станциях работаете! А главное, на**я вы работать-то идёте? Всё по х*ю! Идут работать на такие ответственные работы, а потом… везде! Везде! П*ец наступает в обществе!"
Осторожно, много нецензурной лексики в адрес молодого поколения
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Привезли нас, студентов 2го курса МИЭТа(электронной техники, если чего) в п. Загедан, в строящийся лагерь. Есть дизель-генератор, но нет ни дизелиста, ни тракториста, нет даже водителя грузовика! Всем по 18-19 лет, сразу после школы в ВУЗ. А дизель снят с морского катера, "катёрный" звался. И тут мой лепший друг вспоминает, что "..а у Лехи лодка с мотором на Волге!". Аааа! Лодка = это ж катер, а катер - это дизель! Будешь дизелистом!
Попытки объяснить, что у меня на лодке подвесной, 2х тактный Нептун, практически движок от мопеда, возьмите вон Серегу Ш., у него права есть и папа ему рулить Шахой доверял, она как-то ближе к дизелю, успеха не имели!
Так я почти месяц был дизелистом, работал на 5ти дизелях.
Первый, "катерный" сгорел, второй, типа армейского "паломалося" - местный рабочий решил без меня запустить - неправильно подключили маховик - шестеренки по горам разлетелись!
Третий был отличный, с электростартером, электрическая регулировка оборотов - забрали в бомбоубежище на ФВУ.
Четвертый был на базе грейдерного дизеля - гамно полное!
Пятый - красавец, еще в смазке стоял(примерное фото)! Но ссука, все надписи и шильдики на японском и английских языках! Это был экспортный вариант для Японии.
Запустил! Работал на нем 4 дня!
И так,с"ка,во всех сферах жизни.Лишь бы бабки получить.
И потом,бл"дь,ноем-"ктоживоспитал?" Да в зеркало идите гляньте!
У нас на работе старики говорят, если молодой ни хр, ена не умеет, то виноват в первую очередь его мастер (Lehrmeister) (т.е человек, который пацана обучал).
Молдавия 0 - 0 Россия.
Глобальное наепательство!!!!
Мужик за кадром спрашивает пацана, кто был его преподавателем.
Ясен пень, что этим преподом был не он, а другой человек. Так с какого перепугу он ставит себе оценку за профпригодность?