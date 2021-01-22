Негритянка пообещала никогда не встречаться с белыми и расплакалась

12 января девушка под ником benedte рассказала свою печальную историю, заливаясь то ли плачем, то ли смехом.



Она пару раз встретилась с белым парнем и однажды поехала к нему домой смотреть кино. У молодого человека дома негритянка познакомилась с его мамой, которая странно косилась на девушку. Но benedte не придала этому значения, и пошла смотреть кино. Позже мама вызвала на несколько минут парня в коридор, а после он вернулся и спросил, здорова ли девушка. Она чувствовала себя хорошо и ответила, что всё нормально. Тогда молодой человек уточнил, что же происходит с её головой.