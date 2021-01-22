Негритянка пообещала никогда не встречаться с белыми и расплакалась

Белый парень со своей мамой обидели чернокожую американку. О чём она и пожаловалась на весь белый свет, утирая сопли.
12 января девушка под ником benedte рассказала свою печальную историю, заливаясь то ли плачем, то ли смехом.
Она пару раз встретилась с белым парнем и однажды поехала к нему домой смотреть кино. У молодого человека дома негритянка познакомилась с его мамой, которая странно косилась на девушку. Но benedte не придала этому значения, и пошла смотреть кино. Позже мама вызвала на несколько минут парня в коридор, а после он вернулся и спросил, здорова ли девушка. Она чувствовала себя хорошо и ответила, что всё нормально. Тогда молодой человек уточнил, что же происходит с её головой.
Она пару раз встретилась с белым парнем и однажды поехала к нему домой смотреть кино. У молодого человека дома негритянка познакомилась с его мамой, которая странно косилась на девушку. Но benedte не придала этому значения, и пошла смотреть кино. Позже мама вызвала на несколько минут парня в коридор, а после он вернулся и спросил, здорова ли девушка. Она чувствовала себя хорошо и ответила, что всё нормально. Тогда молодой человек уточнил, что же происходит с её головой.
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Оказалось, что с benedte начал слезать парик и показалась сеточка для волос, а "глупые" белые этого не поняли и подумали, что у неё слезает скальп.
Тут нужно пояснить, что многие негритянки носят парики, потому что собственные волосы слишком жёсткие, кудрявые и не поддаются укладке.
После того, как девушка призналась бойфренду, что носит парик, то он выгнал её и сказал, что любит натуральность. Интересно, а он не смотрел на её размалёванное лицо?
Тут нужно пояснить, что многие негритянки носят парики, потому что собственные волосы слишком жёсткие, кудрявые и не поддаются укладке.
После того, как девушка призналась бойфренду, что носит парик, то он выгнал её и сказал, что любит натуральность. Интересно, а он не смотрел на её размалёванное лицо?
Теперь девушка больше не будет заводить романов с "бледнолицыми", ведь свои родные негры так бы никогда с ней не поступили.
Ролик посмотрело более 20 млн человек и, конечно же, многие стали утешать benedte.
А вам её жалко?
Ролик посмотрело более 20 млн человек и, конечно же, многие стали утешать benedte.
А вам её жалко?
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Полностью монопенисуально.
Что себе эта нигра позволяет?
Пусть жалуется на всю черную темноту...
Я думал у меня мозг сломался, когда первый раз ролик слушал.
Но, увы, нет. :)
Я бы написала иначе: "Интересно, а он не смотрел на её НЕразмалёванное лицо?" Вот бы удивился парень!..
"Здрасте, я негр и шалава.
Решила вот дать белому пареньку на клевой тачиле с бабосиками.
До того с белыми не встречалась. Но он бы мог стать моим четыреста четвёртым, красивое число, почему бы и не дать, да ещё и за двадцать баксов.
Приехала к нему домой, познакомилась с его мамашей, стырила у неё сотку из кошелька, а тут она на меня как-то странно смотрит.
Ну я значит пошла с её сынком в комнате, начала ему отстрачивать для начала.
А её сынок смотрит на меня и говорит, "Тебе не надо в больничку?" Я такая: "А нафига? Герпес я вылечила, а остальное орально не передаётся."
А он говорит: "У Вас ус отклеился!" и блеванул мне на голову.
Я быро в сортир (мля у этих белых не дырки в полу, а настоящие унитазы!) ну и там в зеркало, а у меня по ходу парик сползать начинает с моих чудных негрокудряшек!
В общем даже скотина 20 баксов не заплатил, вызвал мне Убер и отправил меня обратно в Гарлем к корешам!
Никогда больше не буду встречаться с белыми, хотя с унитазами эти скоты, конечно, клёво придумали.
С Любовью в сердце, слава БЛМ и всё такое.
Ваша benedte!
Купить себе новый негроскальп или чё-то ещё? :)
А по сабжу - парень с мамашей правы - ей точно надо в больничку. В Кащенко. :)
И она вообще в курсе, что она - негр? Нафига она намазюкалась-то ещё поверх?
Хуже чем наши местные губастые дуры :)