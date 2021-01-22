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Сообщество Жизнь в США 573 поста • 202 подписчика подписаться
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Негритянка пообещала никогда не встречаться с белыми и расплакалась

Негритянка пообещала никогда не встречаться с белыми и расплакалась (3 фото + 1 видео)

Автор:
22 января 2021 17:44
Сообщество : Жизнь в США
Метки: волосы   история   негр   парик   скальп   слёзы   сша   
3088
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Белый парень со своей мамой обидели чернокожую американку. О чём она и пожаловалась на весь белый свет, утирая сопли.

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Метки: волосы   история   негр   парик   скальп   слёзы   сша   
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32  комментария
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250
Brontozavr1 3 часа назад
Да кому здесь на это не плевать?
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18k
Abominog 7 минут назад
Дык она просто РАСИСТКА! На кол её, сучку!
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3k
TirAn Полчаса назад
Прокоментирую по питерски, культурно.... "80 сантиметров от уровня пола"
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12k
Денис TirAn 4 минуты назад
Согласен с Вами, коллега.
Полностью монопенисуально.
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10k
Денис Трубочкин Полчаса назад
Porcus ex grege diaboli что значит - свинья из стада дьявола.
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1k
Alexandr Полчаса назад
Ее похоже глиной штукатурили. А ТП всегда ТП, даже если другого цвета.
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1k
c3nsor3d 46 минут назад
Дура, тупорылая.-)))) тьфу, на тебя ещё раз.-)))
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13k
Hairy. 57 минут назад
Негры без работы и кнута склонны к саморазрушению, срочно спасти всех негров!
Негры без работы и кнута склонны к саморазрушению, срочно спасти всех негров!
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7k
Вася 57 минут назад
Негритянка пообещала никогда не встречаться с белыми и расплакалась
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2k
Свирепый Бамбр Час назад
Все равно что с обезьяной встречаться.
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1k
integral11 Час назад
Черномазая тупая кошелка!
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59k
Доктор Джонс Час назад
"О чём она и пожаловалась на весь белый свет"...
Что себе эта нигра позволяет?
Пусть жалуется на всю черную темноту...
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8k
Андреич Доктор Джонс Полчаса назад
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12k
Денис Доктор Джонс 3 минуты назад
Да это как недавно ещё одна негра ссала кипятком на то, что белые позволяют себе загорать, и таким образом ущемляют привилегию негров быть черными.
Я думал у меня мозг сломался, когда первый раз ролик слушал.
Но, увы, нет. :)
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4k
Leo Sun Час назад
"Интересно, а он не смотрел на её размалёванное лицо?"

Я бы написала иначе: "Интересно, а он не смотрел на её НЕразмалёванное лицо?" Вот бы удивился парень!..
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
87k
277
Александр Поляков 2 часа назад
зачем мешать свою белую кровь с обезьяной... дети то тоже будут наполовину обезьяны
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62k
Максим 2 часа назад
Белые которые заводят отношения с неграми просто тупые.. Родившиеся дети будут иметь намного меньший уровень развития, чем их чистокровные белые сверстники. ДА и просто.. Они же мерзкие и воняют.. Как можно лечь в койку с негритянкой?? фу пля.
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0
Taras Максим 2 часа назад
В большинстве мулатки довольно красивые.
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1k
val Максим 2 часа назад
Несмотря на уровень развития, они будут иметь куда больше шансов, чем белые и азиаты, на поступление в учебные заведения и получение денежной работы.
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339
Иван Иванов Максим Час назад
Ну я чпокал негритянку из Нигерии, от неё не воняло, она была довольно симпатичная, фигура хорошая, и что меня потрясло она- она была физически сильная, хоть и довольно миниатюрная. Мне она понравилась, по английски хорошо пообщались. Нацики идите на йух.
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339
Иван Иванов 57 минут назад
Негритянка пообещала никогда не встречаться с белыми и расплакалась
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3k
Дарвин и аморальная премия Иван Иванов 38 минут назад
Укажи на фото,где негритянка
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62k
Максим 2 часа назад
как она на Латишу похожа))
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225
dacent 2 часа назад
Что говорит эта лыжница?
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12k
Денис dacent Час назад
Краткий художественный перевод:
"Здрасте, я негр и шалава.
Решила вот дать белому пареньку на клевой тачиле с бабосиками.
До того с белыми не встречалась. Но он бы мог стать моим четыреста четвёртым, красивое число, почему бы и не дать, да ещё и за двадцать баксов.
Приехала к нему домой, познакомилась с его мамашей, стырила у неё сотку из кошелька, а тут она на меня как-то странно смотрит.
Ну я значит пошла с её сынком в комнате, начала ему отстрачивать для начала.
А её сынок смотрит на меня и говорит, "Тебе не надо в больничку?" Я такая: "А нафига? Герпес я вылечила, а остальное орально не передаётся."
А он говорит: "У Вас ус отклеился!" и блеванул мне на голову.
Я быро в сортир (мля у этих белых не дырки в полу, а настоящие унитазы!) ну и там в зеркало, а у меня по ходу парик сползать начинает с моих чудных негрокудряшек!
В общем даже скотина 20 баксов не заплатил, вызвал мне Убер и отправил меня обратно в Гарлем к корешам!
Никогда больше не буду встречаться с белыми, хотя с унитазами эти скоты, конечно, клёво придумали.
С Любовью в сердце, слава БЛМ и всё такое.
Ваша benedte!
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12k
Денис 2 часа назад
Я не понял, а чё видео такое быстрое и с перемотками какими-то...Куда она так торопилась?
Купить себе новый негроскальп или чё-то ещё? :)

А по сабжу - парень с мамашей правы - ей точно надо в больничку. В Кащенко. :)
И она вообще в курсе, что она - негр? Нафига она намазюкалась-то ещё поверх?
Хуже чем наши местные губастые дуры :)
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57k
Опиум для народа 2 часа назад
Лобковые волосы на голове-это, как минимум, неприлично.)))
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3k
2k
Лео Рудакопски 3 часа назад
Едрёна кочерыжка! Негры!
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