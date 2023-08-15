Где находятся самые большие в мире часы и почему нас туда не пустят

"Абрадж аль-Бейт" (Abraj Al Bayt), пожалуй, являются самыми заметными строениями в городе — в прямо смысле, ведь их видно из любой точки города. Построены башни прямо напротив входа в мечеть аль-Харам, во дворе которой находится знаменитая Кааба, главная святыня ислама.

Собственно, огромный комплекс, название которого переводится как "Башни дома", и построен для паломников. Часовая башня высотой 601 метр — в том числе огромный отель, способный вместить около 100 тысяч человек.

Конечно, во время хаджа народу в Мекку прибывает гораздо больше (считается, что около 5 миллионов человек), но, видимо, отель этот предназначен для не самых бедных людей.