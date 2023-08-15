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Где находятся самые большие в мире часы и почему нас туда не пустят

Где находятся самые большие в мире часы и почему нас туда не пустят

Автор:
15 августа 2023 10:26
Сообщество : ФотоМир
Метки: Королевская часовая башня   интересное   познавательно   самые большие в мире часы   факты   фото   
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В шесть раз выше Биг Бена, хотя и похожа — "Королевская часовая башня" в Мекке является частью высотного комплекса под названием "Абрадж аль-Бейт". Всего в комплексе 7 башен, включая часовую, украшенную 83-метровым шпилем с позолоченным полумесяцем на самом верху – и с огромными часами.

"Абрадж аль-Бейт" (Abraj Al Bayt), пожалуй, являются самыми заметными строениями в городе — в прямо смысле, ведь их видно из любой точки города. Построены башни прямо напротив входа в мечеть аль-Харам, во дворе которой находится знаменитая Кааба, главная святыня ислама.

Собственно, огромный комплекс, название которого переводится как "Башни дома", и построен для паломников. Часовая башня высотой 601 метр — в том числе огромный отель, способный вместить около 100 тысяч человек.

Конечно, во время хаджа народу в Мекку прибывает гораздо больше (считается, что около 5 миллионов человек), но, видимо, отель этот предназначен для не самых бедных людей.

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В остальных башнях "Абрадж аль-Бейт", высота которых 240, 250 и 260 метров, расположены магазины (типичный торговый центр, в общем-то), огромная парковка для автомобилей, залы для конференций, вертолётные площадки, молельные залы и... обычные квартиры для жителей Мекки.

Но отдельная тема, конечно — часы на "Королевской часовой башне". Их диаметр составляет 43 метра, а длина часовой и минутной стрелок — 17 метров и 22 метра, соответственно.

Собственно, сравнение с Биг Беном в начале статьи более чем условное, башни чем-то похожи внешне и обе являются четырёхсторонними, то есть имеют четыре циферблата с четырёх сторон башни.

Но если уж сравнивать, то у часов в Мекке минутная стрелка в 3 с лишним раза больше, чем ширина всего циферблата главных лондонских часов.

На настоящий момент часы на "Королевской часовой башне" (Makkah Clock Royal Tower) являются рекордсменом — самыми большими в мире (на втором месте — часы в Стамбуле, их диаметр "всего" 36 метров) и находящимися на самой большой высоте, больше 400 метров над землёй.

Весь высотный комплекс был построен всего за 8 лет — с 2004 по 2012 год. Поскольку за планировку Мекки отвечает лично король Саудовской Аравии, то считается, что вся идея высотного комплекса "Абрадж аль-Бейт" принадлежит именно ему.

Раньше часть территории, отданной под строительство, занимала древняя крепость Аджяд (Ecyad Kalesi), которая было построена для защиты Каабы.

Как видим, для возведения небоскрёбов крепость не пожалели – что, кстати, вызвало споры в мусульманском мире (даже скандал, по мнению некоторых источников) и критику в адрес короля со стороны других мусульманских стран. В частности, со стороны Турции.

Для турков это был ещё и ценный исторический памятник — до начала 20-го века в этой крепости размещался турецкий военный гарнизон. В итоге копия Аджяд даже появилась в знаменитом парке миниатюр "Миниатюрк" в Стамбуле.

Но, наверное, вся эта история того стоила. "Абрадж аль-Бейт" и его часовая башня стали настоящими символами Мекки.

Когда в ночное время часы светятся, то, говорят, рассмотреть, сколько сейчас времени, можно даже на расстоянии в 30 километров. А благодаря тому, что на шпиле установлено 160 мощных динамиков, традиционный призыв к молитве слышен аж на 7 километров вокруг. Часы на башне бьют 5 раз в сутки  – именно когда наступает время призыва на молитву.

Кстати, часовой механизм Makkah Royal Clock Tower – тоже рекордный, его вес равен 21 тонне – самый тяжёлый в мире. К рекордам гигантских часов, кстати, можно прибавить ещё несколько.

Например, полумесяц, венчающий шпиль часовой башни, является самым большим в мире: его диаметр составляет 23 метра, а вес — 107 тонн. При этом внутри полумесяца находится несколько помещений, в том числе комната для молений. Она тоже является "самой-самой", в данном случае — самой высокой в мире.

Ну и стоит отметить в конце, что далеко не все наши читатели смогут посмотреть эту достопримечательность лично, даже если захотят.

Конечно, тут рады видеть туристов — но главное, чтоб они были мусульманами, ведь людям другого вероисповедания вход в Мекку запрещён.

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Метки: Королевская часовая башня   интересное   познавательно   самые большие в мире часы   факты   фото   
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6  комментариев
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40
Павел Час назад
Мекка и Питер Джексон. )) Кто у кого спёр? ))
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13k
Ivan 16 минут назад
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43
Pavel Bass 20 минут назад
Совсем недавно в нее ударила молния
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11k
Летучий Мыш 49 минут назад
Это в которые молния намедни долбанула? ))
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43
Pavel Bass Летучий Мыш 22 минуты назад
Есть такое
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8k
mbr Час назад
Самые большие часы это солнечные.
Один из элементов часов -- источник света находится в 150 млн км от других деталей этих часов.
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