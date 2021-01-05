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Восхождение к звездам: первая главная кинороль Мэрилин Монро

Восхождение к звездам: первая главная кинороль Мэрилин Монро (34 фото)

Автор:
05 января 2021 12:55
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Хористки   голливуд   звезды   знаменитости   мэрилин монро   первая главная роль   фотоархив   шоу бизнес   
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Мюзикл "Хористки" режиссера Фила Карлсона был снят в 1949 году. После выхода фильм быстро сошел с экранов и мало запомнился зрителям. Но в историю он все же вошел - как первая картина, в которой сыграла главную роль блистательная Мэрилин Монро. В 1950-х, когда Монро стала признанной звездой, "Хористки" вновь вернулись в прокат - и до сих пор пользуются популярностью у зрителей. Взгляните на Монро во время съемок в ее первой большой роли!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Хористки   голливуд   звезды   знаменитости   мэрилин монро   первая главная роль   фотоархив   шоу бизнес   
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19k
Владимир Полчаса назад
Пипец страшная баба..
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Teodor Владимир 2 минуты назад
Даже не спрашиваю о твоих кумирах - у тебя просто вкуса нет...
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Kariya 41 минуту назад
Красотка, но актриса одной роли. Только эту роль распихали во многие фильмы. Впрочем, это можно сказать про многих так называемых акул шоу-бизнеса. А про некоторых и того хуже.
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Владимир Kariya Полчаса назад
Это вот этот крокодил "красотка"?
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