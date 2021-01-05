Восхождение к звездам: первая главная кинороль Мэрилин Монро

Мюзикл "Хористки" режиссера Фила Карлсона был снят в 1949 году. После выхода фильм быстро сошел с экранов и мало запомнился зрителям. Но в историю он все же вошел - как первая картина, в которой сыграла главную роль блистательная Мэрилин Монро. В 1950-х, когда Монро стала признанной звездой, "Хористки" вновь вернулись в прокат - и до сих пор пользуются популярностью у зрителей. Взгляните на Монро во время съемок в ее первой большой роли!

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