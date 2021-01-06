Дуэйн "Скала" Джонсон отплатил старому товарищу добром за добро

Дуэйн Джонсон не всегда был чемпионом по рестлингу и актером с заработком $87,5 миллионов долларов в год. Он родился в бедности, его родители разошлись, и ему пришлось пробивать себе дорогу к вершинам с самого дна. Но Джонсон не забывает тех, кто помогал ему в трудную минуту. Недавно на съемках сериала "Юный Скала" он подарил джип за $30000 Бруно Лауэру, который помог ему еще подростком, и чью доброту Джонсон помнит до сих пор.

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0 Источник: Бруно Лауэр, менеджер средней руки в сфере арм-рестлинга, здорово помог юному Дуэйну Джонсону, когда ему было 15 лет. Тогда Дуэйна с матерью выселили за неуплату из их дома на Гавайях, и мать отправила сына к отцу, в Теннесси. Но отец, как оказалось, тоже не ждал сына с распростертыми объятьями. В итоге, Джонсону помог Бруно Лауэр: он поселил подростка в своем трейлере, где Дуэйн и жил, пока не встал на ноги. Чтобы рассказать об этом, Бруно приехал на съемочную пложащку сериала "Юный Скала", посвященного началу карьеры Джонсона. Бруно не знал, что на площадке его ждет большой сюрприз.

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Встретив Бруно на площадке, Джонсон вспомнил о том, как тот отдал ему последние $40, на которые Джонсон купил по случаю свой первый подержанный автомобиль. И теперь, объявил Скала, пришла пора вернуть долг, - и вручил Бруно Ford F150 за $30 000.

0 Источник: Скала вспомнил историю о том, как однажды у их фургона появился странный человек на старой машине и предложил купить ее за $80. Предприимчивый Бруно договорился, что отдаст $40 завтра - и тут же вручил Дуэйну первый взнос, на который тот приобрел авто. Как ни странно, за второй частью суммы человек так и не приехал.

0 Источник: Воспоминания о помощи Бруно много значат для Джонсона. "Я всегда буду помнить, что ты для меня сделал", - говорит Скала Лауэру.

0 Источник: Сам Бруно Лауэр явно не ожидал такого щедрого подарка.

0 Источник: Никто заранее не предупредил Бруно о готовящемся сюрпризе.

0 Источник: Поначалу съемки шли, как обычно.

0 Источник: Скала рассказал историю своей встречи с Бруно.

0 Источник: "Мне негде было жить, и помог мне только Бруно", - говорит Скала.

0 Источник: "Бруно просто привел меня к себе и сказал: "Живи", - рассказывает актер.

0 Источник: "Если бы не Бруно, моя жизнь была бы совсем иной", - уверен Скала.

0 Источник: "Когда ты принял меня к себе, ты изменил всю иою жизнь".

0 Источник: "Я люблю тебя и ценю то, что ты для меня сделал".

0 Источник: В своей речи актер еще раз вспомнил о том, что Бруно купил ему первую машину, и сказал, что теперь его пора отдавать долг.

0 Источник: "Вот твоя новая машина", - сказал он Бурно, указывая на джип.

0 Источник: Поначалу Бруно не мог поверить своим глазам.

0 Источник: Он был тронут до слез.

0 Источник: В конце концов, он тепло поблагодарил Скалу.

0 Источник: "Я люблю тебя не за это, а за то, какой ты человек, - сказал Бруно Лауэр. - В моей жизни есть лишь пять человек, за которых я готов отдать жизнь, и ты - один из них".