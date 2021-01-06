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Дуэйн "Скала" Джонсон отплатил старому товарищу добром за добро

Дуэйн "Скала" Джонсон отплатил старому товарищу добром за добро (21 фото)

Автор:
06 января 2021 16:14
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дуэйн Джонсон   голливуд   звезды   знаменитости   помнить добро   старая дружба   сюрприз   шоу бизнес   
1489
21
Дуэйн Джонсон не всегда был чемпионом по рестлингу и актером с заработком $87,5 миллионов долларов в год. Он родился в бедности, его родители разошлись, и ему пришлось пробивать себе дорогу к вершинам с самого дна. Но Джонсон не забывает тех, кто помогал ему в трудную минуту. Недавно на съемках сериала "Юный Скала" он подарил джип за $30000 Бруно Лауэру, который помог ему еще подростком, и чью доброту Джонсон помнит до сих пор.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Дуэйн Джонсон   голливуд   звезды   знаменитости   помнить добро   старая дружба   сюрприз   шоу бизнес   
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5  комментариев
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2k
Max Lu 2 часа назад
конечно дарёному коню... приятно и щедро. никто не спорит

но если б я зарабатывал 80 мульёнов и хотел бы сделать подарок дорогому человеку, то мог бы и дом приобрести для него,а такую мелочь как машину в 30К в добавок, чтоб гараж не пустел
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77
tolik 59 минут назад
Какое-то время назад он и каскадёру, выполняющему за него трюки в кино, тоже подарил новый пикап. Респект
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12k
Наталья Час назад
Я считаю, что он молодец.
Куда чаще те, кто достигает успеха, предпочитают забывать тех, кто помог им это сделать.
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638
Остап Ива́нович. 2 часа назад
Приятно делать подарки хорошим людям.
Приятно делать подарки хорошим людям.
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