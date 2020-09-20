Депутата из Таиланда поймали за просмотром эротических фото, а он не растерялся

Шло обычное заседание, на котором обсуждали государственный бюджет Таиланда. Депутаты местного парламента работали не покладая рук. Как и положено в зале присутствовали журналисты. И вот они то и заметили, что один из политиков что-то увлечено рассматривает в своём телефоне и засняли происходящее.
Как оказалось, депутат Роннатеп Ануват разглядывал фото обнажённой девушки. Когда инцидент предали огласке и политика пристыдили, он не растерялся и не стал отрицать произошедшее. Оппозиция от такого опешила и тут же потребовала наказать парламентария.
Депутат весьма убедительно объяснил, что он не просто так разглядывал порнографические картинки. "Я изучал обстановку, окружающую девушку, чтобы определить, не попала ли она в руки преступников, которые вынуждают её делать подобные фото".
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Выкрутился политик ровно. Хорошо хоть не передёрнул прям на заседании...