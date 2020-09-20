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Депутата из Таиланда поймали за просмотром эротических фото, а он не растерялся

Депутата из Таиланда поймали за просмотром эротических фото, а он не растерялся (3 фото)

Автор:
20 сентября 2020 08:43
Сообщество : Голая правда
Метки: девушка   депутат   отмазка   политика   таиланд   фото   
3012
3
Шло обычное заседание, на котором обсуждали государственный бюджет Таиланда. Депутаты местного парламента работали не покладая рук. Как и положено в зале присутствовали журналисты. И вот они то и заметили, что один из политиков что-то увлечено рассматривает в своём телефоне и засняли происходящее.

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Метки: девушка   депутат   отмазка   политика   таиланд   фото   
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13  комментариев
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339
ВазгенСемёнович 2 часа назад
Депутаты не воруют, они ищут слабости системы, чтобы их устранить...
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1k
Дарвин и аморальная премия 16 минут назад
Это за него писали,что он родился жещиной,потом стал мужчиной,а потом депутатом?
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17k
Сергей Костюнин 24 минуты назад
Я понимаю личное дело в личное время ? А он вроде как на работе
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219
bad boy 36 минут назад
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28k
Azesh Час назад
это же тайцы, надо знать их психологию. Он будет все отрицать, даже если его на этой бабе самого сфотают, без штанов. Чтоб лицо не потерять. Но скорее всего последствия будут. Там все можно на тормозах спустить, вплоть до убийства, если бабки есть. Главное- на публику не должно попасть, тогда все. А оно попало, раз это здесь даже.
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6k
Пафнутий 2 часа назад
Мало кто знает, но все мужики посещают проституток исключительно с целью узнать - "Как ты дошла до жизни такой".
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1k
Valis Пафнутий Час назад
Как? Как? Просто повезло.
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18k
Батончик с маком 2 часа назад
мастер отмазок
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4k
Макаров Александр 2 часа назад
Девушек рассматривал - чуть не наказали. Наверное надо было трансов ...
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339
ВазгенСемёнович 2 часа назад
Политики носят часы за миллионы, чтобы мотивировать граждан больше зарабатывать... тяжело честному человеку изображать коррупционера, противно и гадко, но приходится... во благо отчизны!
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3k
Владимир 2 часа назад
Депутата из Таиланда поймали за просмотром эротических фото, а он не растерялся
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10
Андрей 3 часа назад
Мир одинаков. Обычные инстинкты. Работу шишковидной железы никто не отменял.

Выкрутился политик ровно. Хорошо хоть не передёрнул прям на заседании...
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