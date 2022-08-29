Суицид ради правосудия: история истинного адвоката

Однажды веселая компания, в числе которой был и Томас Майерс, отдыхала в баре отеля. Парни развлекались, играя в карты, когда на них неожиданно напало пятеро незнакомцев. Томас попытался извлечь из кармана пистолет, когда услышал напоминающий приглушенный выстрел звук. Не обратив на это внимания в состоянии куража, он все же достал оружие и сделал несколько выстрелов. А потом упал и больше не поднялся.

В ходе расследования выяснилось, что в числе нападавших был и Томас МакГехан – заклятый враг убитого. Никто из свидетелей не мог точно сказать, был ли тезка жертвы вооружен. Но у полицейских по этому поводу сомнений не было: а кто еще мог убить, если не он?