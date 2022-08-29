Суицид ради правосудия: история истинного адвоката

Клемент Валландигэм изначально влез в заведомо безвыигрышное дело: он пытался доказать суду, что жертва погибла из-за собственной беспечности, а убийца бел, как новорожденный агнец.
Мужчина считал, что это будет самым удачным делом в его карьере. В результате 16 июля 1871 года в зале суда штата Огайо грянул выстрел… Адвокат, превозмогая боль, добрался в номер, упал в кресло и прошептал «Я сдуру застрелился».
Однажды веселая компания, в числе которой был и Томас Майерс, отдыхала в баре отеля. Парни развлекались, играя в карты, когда на них неожиданно напало пятеро незнакомцев. Томас попытался извлечь из кармана пистолет, когда услышал напоминающий приглушенный выстрел звук. Не обратив на это внимания в состоянии куража, он все же достал оружие и сделал несколько выстрелов. А потом упал и больше не поднялся.
В ходе расследования выяснилось, что в числе нападавших был и Томас МакГехан – заклятый враг убитого. Никто из свидетелей не мог точно сказать, был ли тезка жертвы вооружен. Но у полицейских по этому поводу сомнений не было: а кто еще мог убить, если не он?
И адвокат Валландигэм с энтузиазмом взялся за это дело, решив, что оно будет самым ярким в его карьере. Свидетели отмечали, что звук выстрела был приглушенным. Адвокат запасся куском плотной ткани, взял пистолет и отправился за город проводить следственный эксперимент. История о выводах касаемо громкости выстрела через ткань умалчивает. Но известно, что юрист вернулся в приподнятом настроении.
В номере его уже ожидала посылка: для следственного эксперимента прислали пистолет Майерса. На следующем заседании Валландигэма осенило, и он решил доказать суду, что погибший случайно прострелил себе артерию, когда доставал пистолет. Не верите? Тогда я покажу.
Защитник выхватил пистолет Майерса (адвокат так думал), и сделал движение, как если бы он доставал оружие из кармана. Прогремел выстрел. Такой же глухой, как и в ту ночь в баре, когда погибла жертва. Незадачливый адвокат перепутал пистолеты, захватив свой, заряженный…
МакГехана освободили из-под стражи в тот же день. Правда, несколько лет спустя он влип в очередные бандитские разборки и сложил в них голову. А несчастный адвокат промучился еще сутки и скончался от перитонита. Заявив перед смертью, что верил в пресвитерианское учение о предопределении.
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АНТИФИШКИ
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