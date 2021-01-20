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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4549 постов • 637 подписчиков подписаться
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16 причудливых имен детей российских знаменитостей

16 причудливых имен детей российских знаменитостей (17 фото)

Автор:
20 января 2021 13:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: дети российских звезд   звездные родители   звезды   знаменитости   отечественные звезды   шоу бизнес   
924
17
Мода на необычные имена продолжается! Чем чуднее и оригинальнее назвали ребенка, тем круче - так, похоже, считают звездные родители. Маша и Петя сегодня уже никого не называют. Давайте посмотрим на нелепые попытки знаменитостей выделиться на фоне остальных. А деткам потом с этими именами жить!
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Метки: дети российских звезд   звездные родители   звезды   знаменитости   отечественные звезды   шоу бизнес   
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2k
Kungs Полчаса назад
Странно, что Шнуров своих детей не назвал П...а и Х.й. Это же как раз было бы в его стиле. Самая суть его творчества, его собственного эго и его зашифрованное послание потомкам.
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6k
bum-bum 8 минут назад
Да всё просто. Для жизни спиногрызов за рубежом.
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4k
Александр Зотов 13 минут назад
двойные и тройные имена в Западной Европе носили дворяне в основном. Скоморохи и б*ди хотят быть блаародными, смешно))
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8k
Kostick 42 минуты назад
мальчишка на кренделя из клипа зож похож.
мальчишка на кренделя из клипа зож похож.
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