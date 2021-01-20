16 причудливых имен детей российских знаменитостей

Мода на необычные имена продолжается! Чем чуднее и оригинальнее назвали ребенка, тем круче - так, похоже, считают звездные родители. Маша и Петя сегодня уже никого не называют. Давайте посмотрим на нелепые попытки знаменитостей выделиться на фоне остальных. А деткам потом с этими именами жить!

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1. Актер Владимир Епифанцев назвал своих сыновей - Орфей и Гордей 0 Источник:

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2. Певица Нюша назвала дочку Симба. В честь героя мультфильма? 0 Источник:

3. Светлана Лобода назвала младшую дочку, которую по слухам родила от солиста группы "Рамштайн", Тильда. Старшая - Евангелина 0 Источник:

4. Солист группы "Ума Турман" Владимир Кристовский и его жена - многодетные родители. Они дали следующие имена 4 девочкам: Станислава, Ясмин, Ума, Мия. А вот сына назвали Федор. Пожалели мальчика или фантазия закончилась? 0 Источник:

5. Виктория Боня решила выделиться и назвала дочку, рожденную от иностранца, двойным именем - Анджелина Летиция 0 Источник:

6. У Сергея Жукова есть дочери - Вероника и Александра. А вот имена сыновей покреативнее - Энджел и Мирон 0 Источник:

7. Ольга Шелест, вероятно, фанатка древнегреческой мифологии, потому что дочек ведущей зовут Муза и Айрис 0 Источник:

8. От Никиты Джигурды ничего обычного и не ожидали: младших детей он назвал Мик-Анжель-Крист (сын) и Эва-Влада Анисина (дочь) 0 Источник:

9. Своих отпрысков Филипп Киркоров назвал Алла-Виктория и Мартин 0 Источник:

10. Виктория Лопырева навала сына Марк-Лионель. Возможно, в честь футболиста Лионеля Месси 0 Источник:

11. Детей Сергея Шнурова зовут Серафима и Аполлон 0 Источник:

12. Дети Екатерины Климовой от разных мужей названы по-разному. Первую дочь от ювелира Ильи Хорошилова артистка назвала Елизавета, затем выбрала более редкие имена для сыновей от Игоря Петренко - Матвей, Корней, а дочь от иностранца - Изабелла 0 Источник:

13. Екатерина Вилкова и Илья Любимов назвали сына - Петр, а дочь - Павла 0 Источник:

14. Дочь Натальи Водяновой зовут Нева Портман. В честь реки Питера 0 Источник:

15. Рэпер Мот и его жена назвали сына Соломон 0 Источник:

16. Дочерей участницы группы "Ранетки" Наталья Мильниченко зовут Ива и Рассказа 0 Источник: