16 причудливых имен детей российских знаменитостей

Мода на необычные имена продолжается! Чем чуднее и оригинальнее назвали ребенка, тем круче - так, похоже, считают звездные родители. Маша и Петя сегодня уже никого не называют. Давайте посмотрим на нелепые попытки знаменитостей выделиться на фоне остальных. А деткам потом с этими именами жить!
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3. Светлана Лобода назвала младшую дочку, которую по слухам родила от солиста группы "Рамштайн", Тильда. Старшая - Евангелина
4. Солист группы "Ума Турман" Владимир Кристовский и его жена - многодетные родители. Они дали следующие имена 4 девочкам: Станислава, Ясмин, Ума, Мия. А вот сына назвали Федор. Пожалели мальчика или фантазия закончилась?
5. Виктория Боня решила выделиться и назвала дочку, рожденную от иностранца, двойным именем - Анджелина Летиция
6. У Сергея Жукова есть дочери - Вероника и Александра. А вот имена сыновей покреативнее - Энджел и Мирон
7. Ольга Шелест, вероятно, фанатка древнегреческой мифологии, потому что дочек ведущей зовут Муза и Айрис
8. От Никиты Джигурды ничего обычного и не ожидали: младших детей он назвал Мик-Анжель-Крист (сын) и Эва-Влада Анисина (дочь)
10. Виктория Лопырева навала сына Марк-Лионель. Возможно, в честь футболиста Лионеля Месси
12. Дети Екатерины Климовой от разных мужей названы по-разному. Первую дочь от ювелира Ильи Хорошилова артистка назвала Елизавета, затем выбрала более редкие имена для сыновей от Игоря Петренко - Матвей, Корней, а дочь от иностранца - Изабелла
А как вы относитесь к необычным именам детей?
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