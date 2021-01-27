Несносные боссы: откровения бывших помощников знаменитостей

Можно обожать любимого актера или певицу, но не стоит забывать о том, что все они - такие же люди, как и остальные, со своими странностями и недостатками. Знает об этих недостатках лишь круг приближенных - в том числе ассистенты, стилисты, личные тренеры и т. п. И некоторые не прочь поделиться своими наблюдениями - потом, когда контракт расторгнут и звездный босс стал уже бывшим начальником...
1. Райан Гослинг
По словам тех, кто работал с Райаном в прошлом, он обожает жестокие шутки и розыгрыши. Например, любит подкрадываться к сотруднику сзади и пугать его до смерти.
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2. Ариана Гранде
Ариана Гранде заставляет своих помощников нести ее на руках, когда ей не хочется идти самой. Скажем, после репетиции ассистент должен перенести ее со сцены в машину. Об этом рассказали несколько ее бывших сотрудников (хотя сама певица это отрицает).
3. Дженнифер Лопес
Бывшие сотрудники Лопес уверяют, что она очень требовательна к персоналу, требует работать по 12 часов в день шесть дней в недели и при этом недоплачивает. Это не считая высокомерного отношения к наемным работникам: однажды Джей-Ло уволила горничную, которая попросила у нее автограф. Видимо, забыла о тех временах, когда сама работала горничной на Манхэттене.
4. Джейсон Момоа и Лиза Боне
К звезде "Игры престолов" и его жене ни у кого особых претензий нет, все в один голос твердят, что это потрясающие люди, с которыми мечтал бы подружиться каждый. Но, может, и нет - если рядом будут их "дикие" дети. Согласно источникам, близким к семье, Джейсон и Лиза разрешают своим детям делать все что вздумается и вести совершенно свободный образ жизни, чем детишки с успехом и занимаются. Родители не следят за соблюдением каких-либо правил и даже не устанавливают для своих детей время отхода ко сну, и это превращает их дом в кошмар для тех, кто там работает. Судя по всему, текучка кадров у них довольно высока...
5. Шарлиз Терон
За свою карьеру Шарлиз Терон, безусловно, сделала себе имя. С тех пор, как она попала в шоу-бизнес, она заработала огромные деньги и смогла слиться с высшим обществом - и, похоже, с тех пор забыла свои корни. По словам инсайдеров, Шарлиз - одна из худших звездных боссов. Она ставит себя настолько выше своего персонала, что отказывается смотреть этим людям в глаза и вообще отказывается признавать их в своем доме. Вместо этого она пишет им записки с указаниями того, что нужно выполнить.
6. Леди Гага
Бывшая помощница певицы, работавшая на нее в течение двух лет, в 2011 году подала на нее в суд, требуя возместить 400 000 долларов за сверхурочную работу. Она рассказала о том, что Леди Гага буквально ее закабалила - заставляла работать день и ночь, постоянно находиться рядом (в том числе и во время приема ледяных ванн), подавать полотенца, перевозить по 20 сумок багажа, быть в круглосуточном доступе по телефону. Но это еще не всё. Во время туров у помощницы часто не было комнаты в отеле и Леди Гага укладывала ее спать рядом с собой - мало ли, вдруг посреди ночи что-то срочно потребуется?
7. Майли Сайрус
Певица Майли Сайрус известна своей любовью к животным. Дома у нее целый зоопарк, и зоопарк, по словам домашнего персонала, совершенно дикий и по большей части не приученный к горшку. Животные-то наверняка счастливы, а вот те, кому приходится убираться в этом хлеву, - не очень.
8. Джордж Клуни
По словам бывшего домашнего персонала, Джордж Клуни очень ревностно относится к своему бару с алкоголем и регулярно подозревает сотрудников в том, что они крадут его элитные напитки. Вот такой у него бзик.
9. Кристиан Бейл
Еще один фанат домашних животных, который любит их так сильно, что никогда за ними не убирает, оставляя это удовольствие своему персоналу. Но это еще ничего. Бывший помощник актера Харрисон Чунг в одном из интервью отметил, что Бэйл в целом "увлечен распадом" - в его доме можно легко наткнуться на еду, гниющую в банках на подоконнике, и тому подобные вещи.
10. Гвинет Пэлтроу
Между гением и безумцем есть тонкая грань, и будет справедливо сказать, что Гвинет постоянно на этой грани балансирует. Актриса и создатель лайфстайл-проекта Goop в последние годы пошла по странному пути, и кажется, что ее сотрудники чувствуют на себе всю тяжесть этого. Мало того, что Гвинет - чрезвычайно требовательный босс, так еще и требования ее зачастую необоснованные и странные. Представьте, что ваш начальник требует, чтобы вы понюхали свечу с запахом вагины или испытали на себе экспериментальную маску для лица, которая пугает вас до чертиков. Да кому это нужно?
11. Бритни Спирс
И личный домашний персонал, и работники отелей, где останавливалась Бритни Спирс, не один раз сообщали о том, что певица - страшная неряха. Всем известно, что время от времени она любит утешиться нездоровой пищей. Но проблема в другом: она оставляет недоеденные гамбургеры между простынями, картошку фри под кроватью и так далее.
12. Сандра Буллок
Сандра Буллок всеми силами старается держать свою личную жизнь подальше от глаз общественности - и ее можно понять. Но частенько проблемы возникают у ее сотрудников, которые должны позаботиться о том, чтобы на пути актрисы и двух ее приемных детей не встретились любопытные папарацци. А это практически невыполнимая задача! А в гневе Сандра, говорят, страшна.
13. Эллен ДеДженерис
Бывшие сотрудники телезвезды высказывают довольно серьезные претензии. По словам этих инсайдеров, Эллен на самом деле очень подлая и эгоистичная, когда ее нет перед камерами, и у нее есть "уродливая, темная сторона и характер, в который вы не поверите". Слухи о враждебной рабочей среде и предполагаемых домогательствах дошли до прессы, и Эллен извинилась за любое расстройство, которое она могла вызвать. Но, к сожалению для Эллен, ее поклонники не спешат прощать или забывать.
14. Джонни Депп
По словам тех, кто работал на Джонни в прошлом, он, вживаясь в роль, остается в образе 24 часа в сутки. Да, даже когда он дома. Также он часто перевоплощается в Эдварда Руки-ножницы, капитана Джека Воробья и Геллерта Грин-де-Вальда, когда разговаривает со своими подчиненными. Это неплохо, просто немного странно и кого-то может пугать.
15. Тейлор Свифт
Тейлор Свифт - ярая кошатница. Она просто одержима кошками. И если на фотографиях в Инстаграме котики выглядят мило, то домашний персонал певицы так не сказал бы. Они считают, что Тейлор доводит свою любовь к кошкам до крайности. У нее весь дома заполнен кошачьей шерстью - ее столько, что невозможно все это вычистить до конца, несмотря на все усилия.
16. Кристен Стюарт
Те, кто работал в доме Кристен Стюарт, жалуются на ее привычку курить - везде и постоянно, а главное - оставлять повсюду окурки, от цветочных горшков до холодильника.
17. Мадонна
Несколько лет назад няня, работавшая в доме Мадонны, пожаловалась в Фейсбуке на свою работодательницу и ее безумные требования. В подробности она не вдавалась, но известно, что в 2009 году Мадонна потеряла пять сотрудников всего за одну неделю. Что она с ними делает, точно неизвестно, но люди явно увольняются не от хорошей жизни.
18. Дженнифер Энистон
Большинство людей могут только мечтать о том, чтобы выглядеть так же хорошо, как Дженнифер Энистон, когда им исполнится 51 год, и нет никаких сомнений в том, что она постарела, как хорошее вино. Кажется, она тоже это знает. Из-за этого ей довольно комфортно со своим персоналом, особенно когда на ней нет никакой одежды.
Конечно, вы можете делать все, что угодно, в собственном доме, но когда Дженнифер раздевается перед домашними работниками, они немного смущаются. По словам инсайдеров, она часто открывает дверь в бикини и загорает во дворе вообще без одежды. Видимо, это один из способов сохранить непринужденные отношения между начальником и сотрудником.
Конечно, вы можете делать все, что угодно, в собственном доме, но когда Дженнифер раздевается перед домашними работниками, они немного смущаются. По словам инсайдеров, она часто открывает дверь в бикини и загорает во дворе вообще без одежды. Видимо, это один из способов сохранить непринужденные отношения между начальником и сотрудником.
19. Том Хэнкс
Про Тома Хэнкса никто слова дурного не говорит, но те, кто у него работал в прошлом, отмечают, что есть один очень раздражающий фактор. Голливудская звезда коллекционирует старые пишущие машинки. И печатает на них. Так вот, персонал этот раздражает - постоянные щелчки по клавишам и тот факт, что эти машинки разбросаны по всему дому.
20. Анджелина Джоли
Джоли - не самый простой босс. Ее бывшие работники говорят, что она не допускает никаких негативных эмоций в своем доме, а это значит, что ее дети не самые дисциплинированные в Голливуде. Кроме того, Джоли якобы заставляет своих сотрудников давать положительные отзывы обо всех ее кинопроектах, даже если они им абсолютно не нравятся.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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