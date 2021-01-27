Несносные боссы: откровения бывших помощников знаменитостей

Большинство людей могут только мечтать о том, чтобы выглядеть так же хорошо, как Дженнифер Энистон, когда им исполнится 51 год, и нет никаких сомнений в том, что она постарела, как хорошее вино. Кажется, она тоже это знает. Из-за этого ей довольно комфортно со своим персоналом, особенно когда на ней нет никакой одежды.



Конечно, вы можете делать все, что угодно, в собственном доме, но когда Дженнифер раздевается перед домашними работниками, они немного смущаются. По словам инсайдеров, она часто открывает дверь в бикини и загорает во дворе вообще без одежды. Видимо, это один из способов сохранить непринужденные отношения между начальником и сотрудником.