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Несносные боссы: откровения бывших помощников знаменитостей

Несносные боссы: откровения бывших помощников знаменитостей (21 фото)

Автор:
27 января 2021 15:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: босс-кровосос   боссы   бывший   звезды   знаменитости   помощники   шоу бизнес   шоу бизнес знаменитости   
8046
21
Можно обожать любимого актера или певицу, но не стоит забывать о том, что все они - такие же люди, как и остальные, со своими странностями и недостатками. Знает об этих недостатках лишь круг приближенных - в том числе ассистенты, стилисты, личные тренеры и т. п. И некоторые не прочь поделиться своими наблюдениями - потом, когда контракт расторгнут и звездный босс стал уже бывшим начальником...
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: босс-кровосос   боссы   бывший   звезды   знаменитости   помощники   шоу бизнес   шоу бизнес знаменитости   
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26  комментариев
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9k
Kostick 6 часов назад
как минимум у хэнкса ухи поевшие работники. "так вот, персонал этот раздражает - постоянные щелчки по клавишам и тот факт, что эти машинки разбросаны по всему дому.". Т.е обычную домработницу раздражают звуки пишмашинки? гнать ссаными тряпками.
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1k
Павел Коваленко Полчаса назад
пост про Тома Хэнкса явно высосан из пальца
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812
Дамир Саражаков 36 минут назад
Хамство и дикие условия труда это одно. Но, пилять, слишком много пишущих машин, нахождение в образе, и много кошек это прям офигеть. Вопрос кто больше охерел, работник или работодатель...
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296
arioh1 Час назад
хочу работать у Дженнифер Энистон)))
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24k
Мрачный мачо 2 часа назад
Хэнкс маньячило, ишь щелкает по клавишам когда прислуга спит
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1k
zenon 2 часа назад
И это всё по причине того, что их в детстве изнасиловали кинорежиссёры. Только в детстве и больше нет. Их это страшно злит.
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24k
Скептик-материалист 3 часа назад
Как там говорят на Востоке: "Бриллиант, упавший в грязь, остаётся бриллиантом, и пыль, поднявшаяся до небес, остаётся пылью"
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1k
integral11 3 часа назад
Ну, то есть все эти милашки на экране - вонючки и козлы в жизни! Не новость!
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1k
Ян Баян 3 часа назад
Кроме очень редких исключений, большинство вышеперечисленных, откровенные мрази.
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3k
Беня Ладен 4 часа назад
Есть хорошая русская поговорка: Из грязи в князи!
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1k
AmberFox 4 часа назад
Я был бы не против, если бы Дженифер Энистон раздевалась передо мной. ))))))
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8k
Максим 4 часа назад
Заставлять нюхать ..издасвечку это полный писец. Бил Мюрей, вот про кого плохое не напишут, ну еще и про Киану)
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101
Владимир 4 часа назад
Это они ещё у наших босов не работали. Вот где Содом и Гоморра. Как правило все из грязи, ну и ведут себя по отношению к помощникам соответственно. И чем умнее и интеллигентнее персонал, тем хуже к нему относятся, показывая своё превосходство. И погоняла всем раздают, чем отвратительней тем смешнее. А весь персонал ещё должен неистово ржать над уродскими шутками, а если не ржать, то можно и без части зп остаться. Про всех не говорю, но тех кого знаю, там так...
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224
konstantinkaz2016 5 часов назад
Я не сомневался что Том Хэнкс хороший человек.
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2k
Max Lu 6 часов назад
да по фиг как-то. кстати за эту работу им и деньги офигенные платят. не нравится? так ищи другую работу, только вряд ли с такой зарплатой. у снупа например есть человек, у которого одна функция - крутить косяки. и за это он получает 40 или 50 К в год
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9k
Голос Вселенной 6 часов назад
Комментарий к фото
Джонни Депп - представляю, КАК он вживался в роль и оставался так 24 часа в сутки во время съемок "Страха и ненависти в Лас-Вегасе"...
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10k
ЕвгенийДончак Голос Вселенной 6 часов назад
Комментарий к фото
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2k
Max Lu Голос Вселенной 6 часов назад
Комментарий к фото
Джонни Депп как-то раз обиделся, когда разузнали что он на одно вино в месяц тратит 30К, т.к. он тратит на много больше
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9k
Голос Вселенной Max Lu 5 часов назад
Комментарий к фото
Он просто не знает о наших футболёрах и их нашумевшей винной вечеринке....... А то заработал бы еще комплекс....
Он просто не знает о наших футболёрах и их нашумевшей винной вечеринке....... А то заработал бы еще комплекс....
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6k
Sania Голос Вселенной 3 часа назад
Комментарий к фото
Ну, вообще-то так и вживался. И под кислотой ходил, и под быстрыми.
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3k
panama 6 часов назад
К сожалению , большинство людей теряют почву под ногами из-за денег.
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6k
SSD 6 часов назад
....а Киану - ПОТРЯСАЮЩИЙ!!!
....а Киану - ПОТРЯСАЮЩИЙ!!!
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