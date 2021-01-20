Современные подкасты — что это такое и какая нам от них польза

Создание подкаста на первый взгляд выглядит несложным: записал на смартфон свой разговор с другом или подругой на злободневную тему, выложил файл в Apple Podcasts или itunes — и вуаля! Но…



Ну как всегда существует это самое но! Когда ты уже морально готов стать подкастером, возникают вопросы:



Какая же та тема, которая позволит говорить не 1-2 выпуска, а хотя бы 20-50? Если эксперт в какой-то области может рассказать о полусотне подтем, то может быть не стоит искать дальше.

Кто тот друг или подруга, с которыми можно было бы на эту тему интересно и живо поговорить?

Кому будет интересно или полезно слушать ваши выпуски?

Кто и как уже создает подкасты на эту тему? Всегда стоит перенять опыт у более опытных коллег и конкурентов.

Если с темой удалось определиться быстро, то с названием всё может затянуться. Ведь название, с одной стороны, должно быть оригинальным, но с другой — лёгким для запоминания. При этом уже может существовать подкаст с аналогичным названием. Об этом «спросите» у гугла.



Помимо этого стоит заранее определиться с форматом. Как вы могли бы это организовать:



Разговор одного или двух-трех ведущих?

Ведущий интервьюирует разных гостей?

Авторский текст со звуковыми вставками?

А также есть смысл заранее запланировать частоту выпусков. Сколько времени вам потребуется на подготовку каждого следующего эпизода?



Кстати, о подготовке — стоит ли писать сценарий? Как минимум нужен сценарный план. Если вы повнимательнее прислушаетесь к популярным подкастам, то поймете, что все они следуют заранее продуманному и оговоренному сценарию. В начале всегда есть приветствие и сообщение темы выпуска. Часто ведущий кратко анонсирует самые интересные моменты. Это позволяет быстро захватить внимание слушателей.



Что касается аудио-оборудования для записи, то, для делающих первые шаги в этом деле, подойдут имеющиеся устройства. К примеру, телефонная гарнитура или диктофон, встроенный в телефон. Гораздо важнее грамотная и мелодичная речь и волнующая тема, а качество аудио для новичков не так критично.