Современные подкасты — что это такое и какая нам от них польза

Сегодня в интернете можно найти подкасты на самые разные темы.



Традиционно подкасты делятся на три вида:



образовательный,

развлекательный,

информационный (аналитический).

Самые популярные издания в интернете: Radio Record, радио «Маяк», Meduza, Europa Plus и Arzamas уже имеют большую аудиторию.



Для примера: радиостанция «Маяк» занимает одну из верхних строчек в списке образовательных программ. Самые популярные из них:



«Хочу все знать»,

«Говорим правильно»,

«Русский мир. Истоки» и др.

Эта радиостанция предлагает подкасты, которые очень понятны и доступны. Не удивительно, что они так популярны.



В подкастах iTunes мы можем узнать о: путешествиях, музыке, литературе, фильмах. Отдельно стоит отметить подкасты, которые помогают изучать английский язык. Образование занимает первые 29 строк из 50. Аудиопередачи «iTunes шоу» длятся 15-50 минут. Каждую неделю здесь проводит трансляции русская служба ВВС по изучению английского языка.



Подкасты Arzamas позволяют слушать лекции специалистов по культуре.



Этому же направлению посвящена работа над подкастом «Blitz and Chips» на портале Look At Me. Здесь обсуждаются кинофильмы, музыка, а еще технологии, наука. Любые аспекты, которые могут влиять на жизнь человека.



Очень известное приложение «Кинопоиск» рассказывает о кинематографе, проводит встречи с популярными актерами, режиссерами и другими известными деятелями искусств.



В одной из бизнес-групп ФБ был задан вопрос: какие подкасты слушают её участники? Оказалось, что они отдали предпочтение:



«Бизнесу на миллиард» Сергея Лекторовича.

«Рунетологии» Максима Спиридонова.

Подкастам по маркетингу, инвестициям на бирже, бизнесу.

Выпускам «Арзамаса», которые и тут нашли своих поклонников.