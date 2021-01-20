Современные подкасты — что это такое и какая нам от них польза

Подкаст — это что такое? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте посмотрим по сторонам. Сегодня люди в наушниках — неотъемлемая часть нашей реальности. Они везде — в транспорте, на остановках, занимаются спортом или выгуливают собак. Мы наблюдаем настоящий аудиобум! Что же слушают наши соотечественники, почему смартфон заменяет им телевидение, газеты и другие медиа?
Оказывается, что в мире наступила эра подкастов! Задумайтесь, порядка 800 тысяч подкастов озвучено на 100 языках. Одни люди говорят на разные темы, другие их слушают. На русскоязычном пространстве в 2019 году появилось огромное количество подкастов по самой разной тематике. Самое удивительное, что подкасты может создавать каждый — и известные всему миру актеры, журналисты, политики, и ваши знакомые из соседнего дома.
Неожиданный поворот, не так ли? Похоже, что пришло время разобраться, что же такое подкаст, подкастинг и подкастер. А главное — какая нам от этого нового веяния польза.
Неожиданный поворот, не так ли? Похоже, что пришло время разобраться, что же такое подкаст, подкастинг и подкастер. А главное — какая нам от этого нового веяния польза.
Что такое подкасты и зачем они нужны?
Подкастинг – это аудиотрансляция в интернете. В итоге получается аудиофайл, который называется подкаст. А люди, их создающие — подкастеры. Как правило, в интернете создаются серии подкастов, объединенные одной темой.
Этот термин ввел в обиход в 2004 году журналист из Великобритании Б. Хаммерсли. Изначально он предложил названия «аудиобилдинг», «партизанские СМИ» и «подкастинг». Теперь весь мир использует термин «подкастинг»!
Обычно подкаст длится 20-50 минут. Это объясняется тем, что именно столько времени занимает средняя поездка на работу или обратно, а в транспорте очень удобно слушать аудио.
Оказалось, что подкасты — это возможность получить новые знания и потратить минимум времени. А еще это хороший способ провести время. Подкасты отличаются от радио тем, что можно выбрать интересующую тему по запросу и в них нет рекламы.
Выяснить почему пользователи выбирают подкасты помогают подробные интервью с молодыми людьми. Вот некоторые из мнений иностранных поклонников подкастинга:
«Для меня важно, что я могу слушать подкаст и при этом заниматься другими делами. Например, готовить или тренироваться.» Сэм
Часто молодежь выбирает подкасты, потому что считает, что этот контент разнообразнее и интереснее, чем обычное радио. Подкастеры, как правило, ведут себя непринужденно и рассказывают истории более естественно.
«Когда я слушаю подкаст я сам выбираю передачи. А в радиотрансляциях это невозможно.» Марк
Вывод напрашивается сам: широкий выбор тем и нестандартный подход позволяют слушать подкасты, не отвлекаясь от занятий. Другими словами — «уши заняты, а руки свободны».
Этот термин ввел в обиход в 2004 году журналист из Великобритании Б. Хаммерсли. Изначально он предложил названия «аудиобилдинг», «партизанские СМИ» и «подкастинг». Теперь весь мир использует термин «подкастинг»!
Обычно подкаст длится 20-50 минут. Это объясняется тем, что именно столько времени занимает средняя поездка на работу или обратно, а в транспорте очень удобно слушать аудио.
Оказалось, что подкасты — это возможность получить новые знания и потратить минимум времени. А еще это хороший способ провести время. Подкасты отличаются от радио тем, что можно выбрать интересующую тему по запросу и в них нет рекламы.
Выяснить почему пользователи выбирают подкасты помогают подробные интервью с молодыми людьми. Вот некоторые из мнений иностранных поклонников подкастинга:
«Для меня важно, что я могу слушать подкаст и при этом заниматься другими делами. Например, готовить или тренироваться.» Сэм
Часто молодежь выбирает подкасты, потому что считает, что этот контент разнообразнее и интереснее, чем обычное радио. Подкастеры, как правило, ведут себя непринужденно и рассказывают истории более естественно.
«Когда я слушаю подкаст я сам выбираю передачи. А в радиотрансляциях это невозможно.» Марк
Вывод напрашивается сам: широкий выбор тем и нестандартный подход позволяют слушать подкасты, не отвлекаясь от занятий. Другими словами — «уши заняты, а руки свободны».
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Кто слушает подкасты и почему они так популярны?
Статистика, собранная из разных стран, дает представление о том, по каким причинам люди прослушивают подкасты:
46% считают, что они позволяют им узнать новую информацию на интересующие их темы;
39% слушают, чтобы получать новые знания;
25% просто «убивают время»;
22% предпочитают их, чтобы послушать что-то вместо музыки.
Конечно, у разных возрастных групп причины могут отличаться. В нашей стране самая многочисленная аудитория — это люди в возрасте от 25 до 34 лет (37%). Популярность среди молодежи до 24 лет ниже (27%). А вот для людей в возрасте 35–44 лет аудиоблогинг кажется интересным только (18%). Интересно, что большими любителями подкастов считаются мужчины (55%).
Еще одна причина растущей популярности подкастов — это то, что слушать и обсуждать аудиоблоги становится модно и престижно. Первое место в обсуждениях занимают подкасты о спорте. Затем литература. Некоторые аналитики считают, что аудиокниги теряют аудиторию, которая уверенно перемещается в подкасты. На третьем месте — подкасты о музыке. Также к обсуждаемым темам относятся: психология, биология, история, экология, ЗОЖ и пр.
46% считают, что они позволяют им узнать новую информацию на интересующие их темы;
39% слушают, чтобы получать новые знания;
25% просто «убивают время»;
22% предпочитают их, чтобы послушать что-то вместо музыки.
Конечно, у разных возрастных групп причины могут отличаться. В нашей стране самая многочисленная аудитория — это люди в возрасте от 25 до 34 лет (37%). Популярность среди молодежи до 24 лет ниже (27%). А вот для людей в возрасте 35–44 лет аудиоблогинг кажется интересным только (18%). Интересно, что большими любителями подкастов считаются мужчины (55%).
Еще одна причина растущей популярности подкастов — это то, что слушать и обсуждать аудиоблоги становится модно и престижно. Первое место в обсуждениях занимают подкасты о спорте. Затем литература. Некоторые аналитики считают, что аудиокниги теряют аудиторию, которая уверенно перемещается в подкасты. На третьем месте — подкасты о музыке. Также к обсуждаемым темам относятся: психология, биология, история, экология, ЗОЖ и пр.
Какие бывают подкасты и как найти интересные темы?
Сегодня в интернете можно найти подкасты на самые разные темы.
Традиционно подкасты делятся на три вида:
образовательный,
развлекательный,
информационный (аналитический).
Самые популярные издания в интернете: Radio Record, радио «Маяк», Meduza, Europa Plus и Arzamas уже имеют большую аудиторию.
Для примера: радиостанция «Маяк» занимает одну из верхних строчек в списке образовательных программ. Самые популярные из них:
«Хочу все знать»,
«Говорим правильно»,
«Русский мир. Истоки» и др.
Эта радиостанция предлагает подкасты, которые очень понятны и доступны. Не удивительно, что они так популярны.
В подкастах iTunes мы можем узнать о: путешествиях, музыке, литературе, фильмах. Отдельно стоит отметить подкасты, которые помогают изучать английский язык. Образование занимает первые 29 строк из 50. Аудиопередачи «iTunes шоу» длятся 15-50 минут. Каждую неделю здесь проводит трансляции русская служба ВВС по изучению английского языка.
Подкасты Arzamas позволяют слушать лекции специалистов по культуре.
Этому же направлению посвящена работа над подкастом «Blitz and Chips» на портале Look At Me. Здесь обсуждаются кинофильмы, музыка, а еще технологии, наука. Любые аспекты, которые могут влиять на жизнь человека.
Очень известное приложение «Кинопоиск» рассказывает о кинематографе, проводит встречи с популярными актерами, режиссерами и другими известными деятелями искусств.
В одной из бизнес-групп ФБ был задан вопрос: какие подкасты слушают её участники? Оказалось, что они отдали предпочтение:
«Бизнесу на миллиард» Сергея Лекторовича.
«Рунетологии» Максима Спиридонова.
Подкастам по маркетингу, инвестициям на бирже, бизнесу.
Выпускам «Арзамаса», которые и тут нашли своих поклонников.
Традиционно подкасты делятся на три вида:
образовательный,
развлекательный,
информационный (аналитический).
Самые популярные издания в интернете: Radio Record, радио «Маяк», Meduza, Europa Plus и Arzamas уже имеют большую аудиторию.
Для примера: радиостанция «Маяк» занимает одну из верхних строчек в списке образовательных программ. Самые популярные из них:
«Хочу все знать»,
«Говорим правильно»,
«Русский мир. Истоки» и др.
Эта радиостанция предлагает подкасты, которые очень понятны и доступны. Не удивительно, что они так популярны.
В подкастах iTunes мы можем узнать о: путешествиях, музыке, литературе, фильмах. Отдельно стоит отметить подкасты, которые помогают изучать английский язык. Образование занимает первые 29 строк из 50. Аудиопередачи «iTunes шоу» длятся 15-50 минут. Каждую неделю здесь проводит трансляции русская служба ВВС по изучению английского языка.
Подкасты Arzamas позволяют слушать лекции специалистов по культуре.
Этому же направлению посвящена работа над подкастом «Blitz and Chips» на портале Look At Me. Здесь обсуждаются кинофильмы, музыка, а еще технологии, наука. Любые аспекты, которые могут влиять на жизнь человека.
Очень известное приложение «Кинопоиск» рассказывает о кинематографе, проводит встречи с популярными актерами, режиссерами и другими известными деятелями искусств.
В одной из бизнес-групп ФБ был задан вопрос: какие подкасты слушают её участники? Оказалось, что они отдали предпочтение:
«Бизнесу на миллиард» Сергея Лекторовича.
«Рунетологии» Максима Спиридонова.
Подкастам по маркетингу, инвестициям на бирже, бизнесу.
Выпускам «Арзамаса», которые и тут нашли своих поклонников.
Где и как слушать подкасты?
Нынче можно найти русскоязычные подкасты на десятках медиа площадок. Наиболее известные из них:
YouTube
SoundCloud
iTunes
Apple Podcasts.
Менее известные англоязычные ресурсы: ODEO, Singing Fish, Podcast Alley, Podcast News, Digital Podcast.
В последнее время и на российских сайтах стали активно появляться аккаунты подкастеров. Специализированной площадкой является PodFM, но сектор подкастинга растет и на Яндекс.Музыке. C 2018 года VK открыл для пользователей внутреннюю платформу, где можно размещать и прослушивать подкасты.
Чтобы прослушивать подкасты с телефона или планшета нужно воспользоваться приложением. Если вы обладатель Apple, то скорее всего у вас уже установлено приложение Подкасты. Если не найдете — скачайте и установите его из App Store.
Чтобы найти интересующую вас тему или автора — используйте иконки внизу дисплея. Когда страница будет найдена, вы увидите целый список выпусков. Для воспроизведения — коснитесь любого. Для оформления подписки — кликните «Подписаться».
Если вы решили сами стать подкастером, то сможете загрузить свой аудиофайл, коснувшись иконки iCloud в списке выпусков. Управляйте своими подписками из раздела «Мои подкасты». Пользователи Mac OS могут искать, слушать и подписываться на новые подкаст-ленты через iTunes.
Пользователям смартфонов на Android нужно найти в Play Market и установить один из подкаст-менеджеров:
Pocket Casts
Podcast & Radio Addict
CastBox
BeyondPod Podcast Manager
Podcast Addict, который практически не уступает своему «яблочному» собрату.
Ищите интересующие вас подкасты через меню поиска, подписывайтесь на них и слушайте для пользы или удовольствия.
YouTube
SoundCloud
iTunes
Apple Podcasts.
Менее известные англоязычные ресурсы: ODEO, Singing Fish, Podcast Alley, Podcast News, Digital Podcast.
В последнее время и на российских сайтах стали активно появляться аккаунты подкастеров. Специализированной площадкой является PodFM, но сектор подкастинга растет и на Яндекс.Музыке. C 2018 года VK открыл для пользователей внутреннюю платформу, где можно размещать и прослушивать подкасты.
Чтобы прослушивать подкасты с телефона или планшета нужно воспользоваться приложением. Если вы обладатель Apple, то скорее всего у вас уже установлено приложение Подкасты. Если не найдете — скачайте и установите его из App Store.
Чтобы найти интересующую вас тему или автора — используйте иконки внизу дисплея. Когда страница будет найдена, вы увидите целый список выпусков. Для воспроизведения — коснитесь любого. Для оформления подписки — кликните «Подписаться».
Если вы решили сами стать подкастером, то сможете загрузить свой аудиофайл, коснувшись иконки iCloud в списке выпусков. Управляйте своими подписками из раздела «Мои подкасты». Пользователи Mac OS могут искать, слушать и подписываться на новые подкаст-ленты через iTunes.
Пользователям смартфонов на Android нужно найти в Play Market и установить один из подкаст-менеджеров:
Pocket Casts
Podcast & Radio Addict
CastBox
BeyondPod Podcast Manager
Podcast Addict, который практически не уступает своему «яблочному» собрату.
Ищите интересующие вас подкасты через меню поиска, подписывайтесь на них и слушайте для пользы или удовольствия.
Использование подкастинга для продвижения бизнеса
Использование соцсетей для продвижения бизнеса уже стало нашей реальностью. И использование подкастов вполне «вписывается» в эту схему. Конечно, если речь идет о медицине или туризме, это несложно представить.
Например, если речь идет о медицине — это профилактика заболеваний, мифы о самолечении, ЗОЖ и все, что волнует потенциальных пациентов. Благодатная тема и туризм. Главное — рассказчик и собеседник должны быть интересными.
Но даже такое визуальное направление, как салон красоты, можно сделать предметом подкаста. Темы самые неожиданные: начиная с «героических будней», маленьких секретов, и продолжая советами, как вести бизнес.
Ну и для тех, кто ведет обучение онлайн — просто поле непаханое. Видеоконтент — уже привычный формат и дает большой простор для обучения. Но и у обучающих подкастов большое будущее, ведь аудиоформат — наиболее мобильный и удобный. Пока что в этом направлении работает немного специалистов, но именно первопроходцы привлекают наибольшее количество подписчиков.
Известный бизнес-тренер Дженай Роуз, специалист по продвижению в соцсетях, ведет подкаст каждую неделю. Она считает, что подкаст позволяет присутствовать в мыслях человека длительное время. И рекомендует записывать и выкладывать подкасты для своей аудитории, как минимум один раз в неделю. А значит, инвестиции которые делают начинающие подкастеры, не останутся незамеченными.
Например, если речь идет о медицине — это профилактика заболеваний, мифы о самолечении, ЗОЖ и все, что волнует потенциальных пациентов. Благодатная тема и туризм. Главное — рассказчик и собеседник должны быть интересными.
Но даже такое визуальное направление, как салон красоты, можно сделать предметом подкаста. Темы самые неожиданные: начиная с «героических будней», маленьких секретов, и продолжая советами, как вести бизнес.
Ну и для тех, кто ведет обучение онлайн — просто поле непаханое. Видеоконтент — уже привычный формат и дает большой простор для обучения. Но и у обучающих подкастов большое будущее, ведь аудиоформат — наиболее мобильный и удобный. Пока что в этом направлении работает немного специалистов, но именно первопроходцы привлекают наибольшее количество подписчиков.
Известный бизнес-тренер Дженай Роуз, специалист по продвижению в соцсетях, ведет подкаст каждую неделю. Она считает, что подкаст позволяет присутствовать в мыслях человека длительное время. И рекомендует записывать и выкладывать подкасты для своей аудитории, как минимум один раз в неделю. А значит, инвестиции которые делают начинающие подкастеры, не останутся незамеченными.
Как создать подкаст и разместить его на медиа площадках
Создание подкаста на первый взгляд выглядит несложным: записал на смартфон свой разговор с другом или подругой на злободневную тему, выложил файл в Apple Podcasts или itunes — и вуаля! Но…
Ну как всегда существует это самое но! Когда ты уже морально готов стать подкастером, возникают вопросы:
Какая же та тема, которая позволит говорить не 1-2 выпуска, а хотя бы 20-50? Если эксперт в какой-то области может рассказать о полусотне подтем, то может быть не стоит искать дальше.
Кто тот друг или подруга, с которыми можно было бы на эту тему интересно и живо поговорить?
Кому будет интересно или полезно слушать ваши выпуски?
Кто и как уже создает подкасты на эту тему? Всегда стоит перенять опыт у более опытных коллег и конкурентов.
Если с темой удалось определиться быстро, то с названием всё может затянуться. Ведь название, с одной стороны, должно быть оригинальным, но с другой — лёгким для запоминания. При этом уже может существовать подкаст с аналогичным названием. Об этом «спросите» у гугла.
Помимо этого стоит заранее определиться с форматом. Как вы могли бы это организовать:
Разговор одного или двух-трех ведущих?
Ведущий интервьюирует разных гостей?
Авторский текст со звуковыми вставками?
А также есть смысл заранее запланировать частоту выпусков. Сколько времени вам потребуется на подготовку каждого следующего эпизода?
Кстати, о подготовке — стоит ли писать сценарий? Как минимум нужен сценарный план. Если вы повнимательнее прислушаетесь к популярным подкастам, то поймете, что все они следуют заранее продуманному и оговоренному сценарию. В начале всегда есть приветствие и сообщение темы выпуска. Часто ведущий кратко анонсирует самые интересные моменты. Это позволяет быстро захватить внимание слушателей.
Что касается аудио-оборудования для записи, то, для делающих первые шаги в этом деле, подойдут имеющиеся устройства. К примеру, телефонная гарнитура или диктофон, встроенный в телефон. Гораздо важнее грамотная и мелодичная речь и волнующая тема, а качество аудио для новичков не так критично.
Ну как всегда существует это самое но! Когда ты уже морально готов стать подкастером, возникают вопросы:
Какая же та тема, которая позволит говорить не 1-2 выпуска, а хотя бы 20-50? Если эксперт в какой-то области может рассказать о полусотне подтем, то может быть не стоит искать дальше.
Кто тот друг или подруга, с которыми можно было бы на эту тему интересно и живо поговорить?
Кому будет интересно или полезно слушать ваши выпуски?
Кто и как уже создает подкасты на эту тему? Всегда стоит перенять опыт у более опытных коллег и конкурентов.
Если с темой удалось определиться быстро, то с названием всё может затянуться. Ведь название, с одной стороны, должно быть оригинальным, но с другой — лёгким для запоминания. При этом уже может существовать подкаст с аналогичным названием. Об этом «спросите» у гугла.
Помимо этого стоит заранее определиться с форматом. Как вы могли бы это организовать:
Разговор одного или двух-трех ведущих?
Ведущий интервьюирует разных гостей?
Авторский текст со звуковыми вставками?
А также есть смысл заранее запланировать частоту выпусков. Сколько времени вам потребуется на подготовку каждого следующего эпизода?
Кстати, о подготовке — стоит ли писать сценарий? Как минимум нужен сценарный план. Если вы повнимательнее прислушаетесь к популярным подкастам, то поймете, что все они следуют заранее продуманному и оговоренному сценарию. В начале всегда есть приветствие и сообщение темы выпуска. Часто ведущий кратко анонсирует самые интересные моменты. Это позволяет быстро захватить внимание слушателей.
Что касается аудио-оборудования для записи, то, для делающих первые шаги в этом деле, подойдут имеющиеся устройства. К примеру, телефонная гарнитура или диктофон, встроенный в телефон. Гораздо важнее грамотная и мелодичная речь и волнующая тема, а качество аудио для новичков не так критично.
Не менее важно найти и подготовить подходящее тихое помещение для записи подкаста. Многие ведущие проводят аудиовещание из дома, потому что мягкая мебель, ковры, шкафы и шторы снижают отражение голоса от твердых поверхностей. Тем не менее, после записи аудио нуждается в обработке.
На сегодняшний день все подкасты подвергаются монтажу, потому что к каждому, как минимум, приклеивается короткая заставка в начале. Она, как визуальный логотип, сразу же вводит слушателя в курс дела и создает атмосферу.
Для того, чтобы монтировать аудио существуют звуковые редакторы. Пожалуй самые популярные среди такого рода программ: Adobe Audition, SonyVegas, SoundForge. Впрочем, если вы только начинаете, то можно воспользоваться бесплатной Audacity, у неё понятный русскоязычный интерфейс и широкие возможности. И что приятно — немало видеоуроков по работе с ней.
На сегодняшний день все подкасты подвергаются монтажу, потому что к каждому, как минимум, приклеивается короткая заставка в начале. Она, как визуальный логотип, сразу же вводит слушателя в курс дела и создает атмосферу.
Для того, чтобы монтировать аудио существуют звуковые редакторы. Пожалуй самые популярные среди такого рода программ: Adobe Audition, SonyVegas, SoundForge. Впрочем, если вы только начинаете, то можно воспользоваться бесплатной Audacity, у неё понятный русскоязычный интерфейс и широкие возможности. И что приятно — немало видеоуроков по работе с ней.
Когда ваш MP3-файл будет обработан, его нужно загрузить на аудио хостинг. Среди которых бесплатные:
MPSound
Zaix.ru
SoundCloud
После загрузки вы получаете ссылку, которую можно размещать на Apple Podcasts, itunes, Simplecast, в Яндекс.Музыка, в ВК, и на другие медиа площадки для подкастов.
В заключение, отвечая на вопрос: «Подкаст — это что такое?», еще раз хочется подчеркнуть его главные преимущества перед радиопередачей:
можно слушать в любом месте и в любое время;
это бесплатно и минимум рекламы;
множество полезной информации со всего света;
возможность самому записывать аудиофайлы и расширять свой бизнес.
Все еще сомневаетесь? Тогда просто зайдите в приложение для подкастов и наберите в строке поиска тему, которая вам интересна! Слушайте и меняйте свое представление о подкастинге!
MPSound
Zaix.ru
SoundCloud
После загрузки вы получаете ссылку, которую можно размещать на Apple Podcasts, itunes, Simplecast, в Яндекс.Музыка, в ВК, и на другие медиа площадки для подкастов.
В заключение, отвечая на вопрос: «Подкаст — это что такое?», еще раз хочется подчеркнуть его главные преимущества перед радиопередачей:
можно слушать в любом месте и в любое время;
это бесплатно и минимум рекламы;
множество полезной информации со всего света;
возможность самому записывать аудиофайлы и расширять свой бизнес.
Все еще сомневаетесь? Тогда просто зайдите в приложение для подкастов и наберите в строке поиска тему, которая вам интересна! Слушайте и меняйте свое представление о подкастинге!
Источник:
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