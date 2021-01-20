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Современные подкасты — что это такое и какая нам от них польза

Современные подкасты — что это такое и какая нам от них польза (10 фото)

Автор:
20 января 2021 09:42
Сообщество : Факты
Метки: интервью   интересно   подкаст   познавательно   факты   фото   
312
10
Подкаст — это что такое? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте посмотрим по сторонам. Сегодня люди в наушниках — неотъемлемая часть нашей реальности. Они везде — в транспорте, на остановках, занимаются спортом или выгуливают собак. Мы наблюдаем настоящий аудиобум! Что же слушают наши соотечественники, почему смартфон заменяет им телевидение, газеты и другие медиа?
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Метки: интервью   интересно   подкаст   познавательно   факты   фото   
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7  комментариев
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17k
SolomonA 2 часа назад
За что я люблю Фишки - в одной ленте и объяснение теоремы Пуанкаре и объяснение, что такое подкасты...
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6k
Перст Указующий 50 минут назад
и всё же я не понял, почему аудиоверсии статей, интервью, всякого рода передач должны называться подкастами
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12k
Corvus Corax 2 часа назад
А надкасты есть? Просто касты есть, эт я знаю, в той же Индии, к примеру...
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14k
dimitr 2 часа назад
Слушать несколько десятков минут то, что можно прочитать за 3-4 минуты...
К тому же не факт, что услышанное окажется разумным.
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6k
Прохожий3 dimitr 43 минуты назад
Не всегда есть возможность читать, когда есть свободное время. Аудиокниги тоже имеют своих почитателей)).
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14k
dimitr Прохожий3 Полчаса назад
Аудиокниги - да. но подкасты...
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