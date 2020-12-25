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Девушки СССР в купальниках

Девушки СССР в купальниках (16 фото)

Автор:
25 декабря 2020 17:44
Сообщество : СССР
Метки: СССР   актрисы   девушки   женщины   знаменитости   ностальгия   пляжи   фото   
2222
16
Подборка красивых актрис и просто советских девушек, отдыхающих на пляжах
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Метки: СССР   актрисы   девушки   женщины   знаменитости   ностальгия   пляжи   фото   
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13  комментариев
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764
Сергей Час назад
А Бриджит Бардо тоже на пляжах СССР загорала?
А Бриджит Бардо тоже на пляжах СССР загорала?
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3k
ваня панкин Сергей Час назад
конечно, я ее в пицунде видел возле чебуречной...
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421
Сергей Полчаса назад
Комментарий к фото
Бриджит советская девушка?Спасибо,не знал.
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474
Александр Долматов Полчаса назад
Пионерский лагерь. Пляжи разделены по отрядам, купание группами, за буйки не заплывать, нырять эээ... нежелательно (но мы всё равно ныряли ), на пляж и с пляжа строем по два и не дай Бог, забыл панамку.

Пионерский лагерь. Пляжи разделены по отрядам, купание группами, за буйки не заплывать, нырять эээ... нежелательно (но мы всё равно ныряли ), на пляж и с пляжа строем по два и не дай Бог, забыл панамку.
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136
dimly 47 минут назад
В каком бы купальнике ни была девушка, мужское воображение снимет его- аккуратно и быстро)
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1k
Чучело Мяучело 49 минут назад
Варлей - бомба
Жгучая. Как брюнетка из первой ВИАГры.
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−167
МИХАН 53 минуты назад
Девушки все с бедрами ,такие рожают здоровых детишек ..Все естественные с открытыми лицами и т.д. Спасибо автор !
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1k
vagon1 53 минуты назад
Сейчас из одного такого купальника можно штук десять современных пошить!:)
Совсем раньше не экономили!
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110
Сеня Быгэмотиг vagon1 20 минут назад
а из такого купальника вообще еще и платье вечернее пошить можно
а из такого купальника вообще еще и платье вечернее пошить можно
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1k
lafonten vagon1 20 минут назад
Да раньше женскими трусами Камаз помыть можно было... А сейчас и высморкаться невозможно...
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4k
кот базилий lafonten 2 минуты назад
И парашюты из них шили, а если завязать снизу то можно и мешок картохи насыпать.
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