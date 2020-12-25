Девушки СССР в купальниках

Подборка красивых актрис и просто советских девушек, отдыхающих на пляжах
В этой подборке собраны очень красивые советские актрисы и просто девушки, которых запечатлели в самые расслабленные моменты, греющихся под южным солнцем
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Наталья Селезнева
Ну это по советским временам, конечно, просто взрыв.
Кстати, а вы знали, что такой купальник был просто мечтой всех советских женщин? Гайдай, для роли Лидочки в "Операции "Ы" искал эту модель дольше чем саму актрису на роль. Когда кто-то из съемочной группы, не выдержав, спросили у режиссера, почему это так важно, Гайдай ответил: "Брижит Бардо в купальнике выглядит талантливее, чем Фаина Раневская".
Кстати, а вы знали, что такой купальник был просто мечтой всех советских женщин? Гайдай, для роли Лидочки в "Операции "Ы" искал эту модель дольше чем саму актрису на роль. Когда кто-то из съемочной группы, не выдержав, спросили у режиссера, почему это так важно, Гайдай ответил: "Брижит Бардо в купальнике выглядит талантливее, чем Фаина Раневская".
Светлана Аманова
Фильму-то уже сколько лет! "Спортлото-82" - 38 лет, а Светлана выглядит очень даже современно и стильно.
Любовь Орлова
Фото совсем старое, 31-го года. Его сделали в перерыве, на съемках "Веселых ребят" в Гаграх
И не только актрисы
Предлагаем также посмотреть подборку фото просто советских девушек, отдыхающих на пляжах. Снимки пропитаны солнцем и расслабленностью, а какие красавицы на них. И совсем без ретуши.
Кстати, купальник очень похож на недостижимый красный, как у Натальи Селезневой, только синий.
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Метки: СССР актрисы девушки женщины знаменитости ностальгия пляжи фото
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