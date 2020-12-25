Девушки СССР в купальниках

Ну это по советским временам, конечно, просто взрыв.

Кстати, а вы знали, что такой купальник был просто мечтой всех советских женщин? Гайдай, для роли Лидочки в "Операции "Ы" искал эту модель дольше чем саму актрису на роль. Когда кто-то из съемочной группы, не выдержав, спросили у режиссера, почему это так важно, Гайдай ответил: "Брижит Бардо в купальнике выглядит талантливее, чем Фаина Раневская".