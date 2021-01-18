Иллюзия успеха - истории о талантливых мастерах пускать пыль в глаза

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Как выбрать электронного питомца для поддержания чистоты Как выбрать электронного питомца для поддержания чистоты Стало известно, как и для чего спустили лавину, накрывшую горнолыжный курорт в КЧР Стало известно, как и для чего спустили лавину, накрывшую... В результате погони за нарушителем сотрудники ДПС настигли... Своего проверяющего: видео В результате погони за нарушителем сотрудники ДПС настигли...... 15 раз, когда сравнение некоторых вещей может взорвать мозг 15 раз, когда сравнение некоторых вещей может взорвать мозг Что за штука: самые странные находки Что за штука: самые странные находки Несбывшиеся предсказания из прошлого, которые сегодня кажутся абсурдными Несбывшиеся предсказания из прошлого, которые сегодня кажутся... Фотограф помог дворнику из Уфы собрать сотни тысяч рублей на погашение долга Фотограф помог дворнику из Уфы собрать сотни тысяч рублей на... У меня уже вездень элергия на еву, но я болемение У меня уже вездень элергия на еву, но я болемение Когда отчаялся и не видишь выхода Когда отчаялся и не видишь выхода Парень случайно проверил пистолет на приятеле Парень случайно проверил пистолет на приятеле Джеффу Безосу до открытия космического бизнеса осталось одно испытание Джеффу Безосу до открытия космического бизнеса осталось одно испытание "Что не так с моим котом?": безумная кошачья логика во всей красе "Что не так с моим котом?": безумная кошачья логика во всей красе "Лицо покажи, лицо!": бизнесмен из Сургута раскрыл схему полицейской операции с "подставной уткой" "Лицо покажи, лицо!": бизнесмен из Сургута раскрыл схему... Велосипедиста ждал неприятный сюрприз на лесной дороге Велосипедиста ждал неприятный сюрприз на лесной дороге 15 загадок и интересных фактов о логотипах кинокомпаний: что это и как сюда попало 15 загадок и интересных фактов о логотипах кинокомпаний: что это и... Охранник-чеченец избил покупателя "Пятерочки" в Москве Охранник-чеченец избил покупателя "Пятерочки" в Москве Он только Гиммлера три раза играл. Актёр-фронтовик, в кино часто игравший немцев. Николай Прокопович Он только Гиммлера три раза играл. Актёр-фронтовик, в кино часто... "Забеременели на съемной квартире": женские откровения с форумов "Забеременели на съемной квартире": женские откровения с форумов Слесарь из Зеленограда заплатил за проститутку 200 тысяч Слесарь из Зеленограда заплатил за проститутку 200 тысяч
Иллюзия успеха - истории о талантливых мастерах пускать пыль в глаза

Иллюзия успеха - истории о талантливых мастерах пускать пыль в глаза (8 фото)

Автор:
18 января 2021 23:09
Метки: аферы   гаджеты   истории   стартап   
1664
8
Расцвет хай-тек-предпринимательства, гаражные умельцы, ставшие миллиардерами, стартапы, стартапы, стартапы... Все это будоражит воображение, заставляя нас забывать, что и здесь проявляются темные стороны человеческой натуры.
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: аферы   гаджеты   истории   стартап   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
13
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
−98
Владимир 9 часов назад
если начать разбираться то все как в том анегдоте
-как вы стали миллионером?
-ну сначала я купил грязных яблок, помыл и продал их,
а на вырученные деньги купил два мешка грязных яблок,
так и торговал
-а потом?
-потом, потом я получил наследство

если начать разбираться во всех этих "гаражных стартапах" внезапно выяснится, что ну это были люди из УЖЕ очень богатых семей и получивших образование в гарварде (ну или в аналоге)

а так... ну вон вам же например Банк Тиньков рекомендует в рекламе
кредит под залог квартиры и вперед занимайтесь бизнесом


Крупные фирмы создают только другие крупные фирмы и никак иначе!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
pssst Час назад
Никола вроде пока еще дышит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Star Link 2 часа назад
Распил бабок лохов-инвесторов тоже бизнес.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Сталкер Star Link 38 минут назад
Стартап сисяна гораздо эффективнее и безопасней. Ну, если сильно не зарываться. ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Fishki_surfer 5 часов назад
А эти уже сидят?

YotaPhone 3: В России и других странах смартфон должен был появиться в продаже ближе к концу 2017 года, однако этого до сих пор не произошло.
В апреле 2019 года Yota Technologies признана банкротом.

А эти уже сидят? YotaPhone 3: В России и других странах смартфон должен был появиться в продаже ближе к концу 2017 года, однако этого до сих пор не произошло. В апреле 2019 года Yota Technologies признана банкротом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
pssst Fishki_surfer Час назад
ну у этих первые две модели все-же массово продавались. В посте-то продавцы картинок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Outcast Fishki_surfer 8 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Прохожий3 7 часов назад
Помнится была какая-то афера с лазерной бритвой на какой-то крандфандинговой платформе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 7 часов назад
Главное - пустить пыль в глаза лохам, а остальное уже дело техники. Если есть серьезная крыша, то не только в тюрьму не сядешь, но будешь всю жизнь сидеть у госкормушки.
Главное - пустить пыль в глаза лохам, а остальное уже дело техники. Если есть серьезная крыша, то не только в тюрьму не сядешь, но будешь всю жизнь сидеть у госкормушки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Бу 8 часов назад
Без лоха и жизнь плоха!)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Гур 8 часов назад
Иллюзия успеха - истории о талантливых мастерах пускать пыль в глаза
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Владимир 9 часов назад
А как же https://ru.wikipedia.org/wiki/Петрикгейтhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Петрикгейт ?))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−98
Владимир Владимир 8 часов назад
а сейчас не так? ну там "Платон" или "онлайн касса" или "крипто про"?

ну удачные же стартапы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
В новый год с новым F150 B2021: NFC, суперзащита и аккумулятор на 8000 мАч менее чем за $200 В новый год с новым F150 B2021: NFC, суперзащита и аккумулятор на 8000 мАч менее чем за $200 Реально выбесил своей безграмотностью Реально выбесил своей безграмотностью Из кишечника 10-летней девочки вытащили 15 магнитов Из кишечника 10-летней девочки вытащили 15 магнитов Нет, дорогая, это я вам соболезную Нет, дорогая, это я вам соболезную Парень оставляет отзывы о скамейках по всей Великобритании Парень оставляет отзывы о скамейках по всей Великобритании Служебный пес потерял задние лапы, спасая солдат в Афганистане Служебный пес потерял задние лапы, спасая солдат в Афганистане
Похабыч

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

49286



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Сообразительная официантка спасла мальчика от издевательств
1
134
Сообразительная официантка спасла мальчика от издевательств
Мозг, что ты творишь? Остановись!
4
19
Мозг, что ты творишь? Остановись!
﻿
Набирающие популярность
Матовый карбон: гиперкар McLaren Senna с уникальным набором опций
0
5
Матовый карбон: гиперкар McLaren Senna с уникальным набором опций
Секретный нож охраны Гитлера
0
10
Секретный нож охраны Гитлера
В новый год с новым F150 B2021: NFC, суперзащита и аккумулятор на 8000 мАч менее чем за $200
В новый год с новым F150 B2021: NFC, суперзащита и аккумулятор на 8000 мАч менее чем...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Предвыборные обещания
5
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#истории#подборки#картинки#комментарии#кот#девушки#СССР#автомобили
#фото#интересно#Россия#история#кино#прикольные#аварии#дтп#ynews#войны
#приколы#животные#сша#интересное#человек#познавательно#авария дня#новости#сарказм.#дети

На что жалуетесь?

Вернуться