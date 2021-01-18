Иллюзия успеха - истории о талантливых мастерах пускать пыль в глаза

Расцвет хай-тек-предпринимательства, гаражные умельцы, ставшие миллиардерами, стартапы, стартапы, стартапы... Все это будоражит воображение, заставляя нас забывать, что и здесь проявляются темные стороны человеческой натуры.
Кровь на игле
Ни с чем не сравнимой по масштабам стартап-аферой стал, конечно, случай с компанией Theranos. И печальнее всего, что это великое мошенничество произошло в такой чувствительной сфере, как здравоохранение. Элизабет Холмс, бросившая Стэнфорд 19-летняя девочка из хорошей семьи, основала стартап, который вскоре объявил о создании революционной технологии проведения анализов крови. Пусть другие берут у пациентов кровь пробирками – в компании Theranos знают, как обойтись крошечной капелькой на кончике иглы. Фирма намеревалась также выпускать автоматические устройства для анализов – быстрые, эффективные и значительно более дешевые, чем у конкурентов, которые работают по старинке.
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Юной леди поверили, и вскоре она стала самой молодой бизнес-вуман с миллиардным состоянием: на пике своей славы Theranos стоил порядка 9 млрд долл., причем Элизабет принадлежала половина. Вызывает удивление, граничащее с восхищением, тот факт, что Элизабет сумела целых десять лет пудрить мозги общественности и денежным мешкам, заставив их поверить в технологию, которой не существовало. Вся информация, что исходила от Theranos, была одним сплошным потоком лжи, подтасовок и фальсификаций. Морок окончательно рухнул, когда в 2015 году в прессе появились разоблачающие материалы, и они наконец привлекли к Theranos интерес государственных органов типа федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам. В 2016 году все, чем владела Холмс, обесценилось с 4,5 млрд долл. практически до нуля. Элизабет и ее соратник Рамеш Балвани предстали перед судом. Суды в Америке идут долго, в нынешнем году процесс приостановили из-за пандемии, но в итоге у бывшей звезды стартап-бизнеса сохраняются неплохие шансы, что называется, присесть. И надолго.
Покатушки со склона
Имя знаменитого сербско-американского ученого Николы Теслы буквально рвут на части: конкурентом бренда Tesla, принадлежащего Илону Маску, стала компания Nikola, которая также вознамерилась осваивать нишу грузовиков будущего. В 2016 году она представила дизайн седельного тягача на электрическом ходу Nikola One. Каждое из шести колес в нем предполагалось сделать ведущим, а приводить их в движение должны были шесть электродвигателей совокупной мощностью 1000 лошадиных сил.
Энерговооруженность машины, как заявлялось, позволяла обеспечивать скорость до 105 км/ч при перемещении 36 т груза. Главной фишкой тягача стало электропитание от топливных элементов, потребляющих водород. Как известно, электричество в таких батареях вырабатывается в ходе электрохимической реакции, а единственным выхлопом становится просто вода. Этот прекрасный автомобиль должен был поступить в производство в 2019 году, но есть большие сомнения в том, что он существует хотя бы в одном рабочем экземпляре.
Большой скандал вызвала утечка информации о том, что во время съемок проморолика Nikola One машина приводилась в движение предварительным закатыванием грузовика на вершину склона, – иными словами, двигаться иначе, чем под воздействием земной гравитации, электроводородный грузовик не умеет. Тут подоспел и укол от собрата по Тесле. Tesla обвинила Nikola в патентовании чужого дизайна для автомобиля, которого не существует в реальности. Подтверждением того, что дела у Nikola плохи, а суперэкологический тягач, вероятно, так и не будет создан, стал уход с поста исполнительного директора компании ее основателя Тревора Милтона.
Сок из гаджета
Хочешь сделать по-настоящему модный гаджет? Это просто! Закажи дизайн в дорогом дизайн-бюро, позаботься о качестве материалов и сборки, назначь на продукт заоблачную цену... И пусть он будет совершенно бесполезным. Рецепт от американской компании Juciero, основанной в 2013 году в Сан-Франциско кудрявым очкариком Дугом Эвансом.
Эванс позиционировал себя как сторонника здорового питания и даже рулил сетью магазинов органической еды, но что-то пошло не так, бизнес пришлось покинуть, однако у предприимчивого молодого человека из Фриско появилась новая идея. Любите свежеотжатый «органический» сок? Он всегда будет у вас дома. Просто купите высокотехнологичный пресс холодного отжима и давите сок из смеси протертых свежайших овощей и фруктов, которые подобраны специально для вас. Нет-нет, никаких сторонних производителей! Миксы для соков продаются только в фирменных пакетиках Juciero (ценой в немалые 5–7 долл.). Перед отжимом пресс сканирует QR-коды на них, чтобы, соединившись с базой данных производителя по интернету, проверить аутентичность и срок годности. Сам пресс Juciero вышел на рынок по цене 699 долл., но разве такая продвинутая штучка может стоить дешево? К 2015 году Juciero стал по-настоящему модным, пресс можно было увидеть не только в домах, но и в дорогих отелях и ресторанах, а в газетах прославляли очередной «выстреливший» стартап.
Пришло время серьезных денег. В развивающуюся компанию вложили 120 млн долл., в числе инвесторов был даже Google. Место Эванса занял бывший президент Coca Cola North America Джефф Данн. Однако момент истины наступил, когда в коротком сюжете телеканала Bloomberg было показано, что сок из фирменного пакетика можно давить и руками – ровно с тем же результатом. И пусть пресс к тому времени подешевел до 399 долл., он уже никому не был нужен. В 2017 году компания Juciero прекратила свое существование.
Раскладушка-обман
Одно дело – взять много денег у нескольких крупных инвесторов (это рискованно), другое – одолжить понемножку у тысяч (риск меньше, а суммы могут оказаться сопоставимыми). Именно поэтому техномошенников нередко привлекают краудфандинговые платформы, такие, например, как Indiegogo, на которой в 2014 году был объявлен сбор средств на коммуникационное устройство будущего – Dragonfly Futurefön. Его представляла компания-стартап IdealFuture. Идея всевозможных портативных раскладушек-трансформеров в те годы витала в воздухе.
Свои концепты рисовали даже крупные компании с солидной репутацией; впрочем, серьезного развития тренд не получил. Futurefön на очень качественно сделанных (и все же рисованных) видео, которых до сих пор полно в Сети, показывался в виде смартфона-трансформера, раскладывавшегося в небольшой компьютер с нормальной QWERTY-клавиатурой и двумя экранами – они могли действовать и порознь, и как единое целое. Предполагался также тонкий выдвижной тачпад. Отдельной фишкой была возможность выводить на один экран интерфейс Windows, а на другой – Android. Основатель IdealFuture Джефф Бэйтио не был в чистом виде мошенником. Его действительно интересовала карьера компьютерного дизайнера, и он не раз проектировал всевозможные гаджеты – вот только ни одним из них компании-производители не заинтересовались. Ну и заодно Джефф стал постепенно осваивать «сравнительно честные способы отъема денег у населения». Наконец пришло время нарисовать что-то очень вдохновляющее и собрать под это денег с наивных гаджетоманов.
Только на Indiegogo под Futurefön удалось привлечь 725 тыс. долл. А потом компания исчезла. С рук это, однако, хитроумному стартаперу не сошло. В конце концов его «дизайном» заинтересовались правоохранительные органы, и в 2019 году Бэйтио предстал перед судом. Ему вменяются многочисленные случаи мошенничества.
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-как вы стали миллионером?
-ну сначала я купил грязных яблок, помыл и продал их,
а на вырученные деньги купил два мешка грязных яблок,
так и торговал
-а потом?
-потом, потом я получил наследство
если начать разбираться во всех этих "гаражных стартапах" внезапно выяснится, что ну это были люди из УЖЕ очень богатых семей и получивших образование в гарварде (ну или в аналоге)
а так... ну вон вам же например Банк Тиньков рекомендует в рекламе
кредит под залог квартиры и вперед занимайтесь бизнесом
Крупные фирмы создают только другие крупные фирмы и никак иначе!
YotaPhone 3: В России и других странах смартфон должен был появиться в продаже ближе к концу 2017 года, однако этого до сих пор не произошло.
В апреле 2019 года Yota Technologies признана банкротом.
ну удачные же стартапы?