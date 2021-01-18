Иллюзия успеха - истории о талантливых мастерах пускать пыль в глаза

Свои концепты рисовали даже крупные компании с солидной репутацией; впрочем, серьезного развития тренд не получил. Futurefön на очень качественно сделанных (и все же рисованных) видео, которых до сих пор полно в Сети, показывался в виде смартфона-трансформера, раскладывавшегося в небольшой компьютер с нормальной QWERTY-клавиатурой и двумя экранами – они могли действовать и порознь, и как единое целое. Предполагался также тонкий выдвижной тачпад. Отдельной фишкой была возможность выводить на один экран интерфейс Windows, а на другой – Android. Основатель IdealFuture Джефф Бэйтио не был в чистом виде мошенником. Его действительно интересовала карьера компьютерного дизайнера, и он не раз проектировал всевозможные гаджеты – вот только ни одним из них компании-производители не заинтересовались. Ну и заодно Джефф стал постепенно осваивать «сравнительно честные способы отъема денег у населения». Наконец пришло время нарисовать что-то очень вдохновляющее и собрать под это денег с наивных гаджетоманов.