Как восстановить порванный линолеум

Итак, случилась неприятная ситуация – случайно зацепили острой ножкой тумбы за новый линолеум, а он взял и порвался. В этом посте я расскажу, как решил данную проблему. Как по мне, получилось очень даже ничего.
P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
1. Берем кусок линолеума, из которого сделаем заплатку, и прикладываем его поверх поврежденного места
2. Теперь берем металлическую линейку и канцелярский нож. И с помощью этих приспособления разрезаем два слоя линолеума (речь про поврежденный и кусок для заплатки)
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4. Приклеиваем под линолеум скотч
Это делается для того, чтобы вклеиваемый фрагмент потом не прилип к полу и при смещении всего линолеума не сморщился и не вырвался.
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