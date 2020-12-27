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Как восстановить порванный линолеум

Как восстановить порванный линолеум (7 фото)

Автор:
27 декабря 2020 14:17
Метки: восстановление   заплатка   клей   линолеум   ремонт   сделай сам   
651
7
Итак, случилась неприятная ситуация – случайно зацепили острой ножкой тумбы за новый линолеум, а он взял и порвался. В этом посте я расскажу, как решил данную проблему. Как по мне, получилось очень даже ничего.





P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
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Метки: восстановление   заплатка   клей   линолеум   ремонт   сделай сам   
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александр 9 минут назад
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