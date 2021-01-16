Как Бурёнки повлияли на наши гены? Зачем быкам в носу кольца? Почему коров нельзя не доить?

Мы — единственные в мире животные, приспособившиеся переваривать лактозу во взрослом возрасте. Что это значит? А значит это то, что у наших далёких предков из каменного века от стакана молочка пробивало на знатную диарею. Зато в современном мире молочные продукты — неотъемлемая часть здорового питания!

Интересно, что некоторые народы до сих пор не восприимчивы к лактозе. Чаще всего эта особенность наблюдается у тех, в чьей культуре не было развито животноводство (например, китайцы)