Как Бурёнки повлияли на наши гены? Зачем быкам в носу кольца? Почему коров нельзя не доить?

Удивительное всегда рядом, и особенно много его там, где ты даже не подумаешь искать. Вот, казалось бы, что можно сказать нового про коров? Бурёнки уже 8 500 лет спасают нас от голода и холода. Они даже умудрились повлиять на человеческие гены!
Мы — единственные в мире животные, приспособившиеся переваривать лактозу во взрослом возрасте. Что это значит? А значит это то, что у наших далёких предков из каменного века от стакана молочка пробивало на знатную диарею. Зато в современном мире молочные продукты — неотъемлемая часть здорового питания!
Интересно, что некоторые народы до сих пор не восприимчивы к лактозе. Чаще всего эта особенность наблюдается у тех, в чьей культуре не было развито животноводство (например, китайцы)
Молоко так зашло сапипенсам, что они превратили своих жвачных друзей в молокозаводы на травяной тяге. Нынешние коровы производят молока в несколько раз больше, чем телята могут выпить! И в этом заключается большая проблема и первый коровий факт: бурёнок необходимо доить для их же здоровья.
Даже если у тебя забиты все закрома, даже если у домочадцев молоко уже выплёскивается из ушей — ты обязан пойти и подоить корову. Останови дойку на пару дней, и животина заработает воспаление вымени, так как оно буквально разбухает от молока. А если рискнуть не доить и дальше, то Бурёнка и вовсе может погибнуть в страшных муках!
В прошлом веке дойка коров являлось тяжёлой и монотонной работой, но на сегодняшний день роботы заменили доярок в большинстве хозяйств.
Если самки стали нашими кормилицами, то самцы взяли на себя роль тамады. Правда, конкурсы они не придумают, за них это сделал человек. Коррида — зрелищное действо с матадором, быком и красной тряпкой в главных ролях. Но почему лоскут ткани обязательно красный? Чтобы привлекать внимание зрителей, естественно!
Коровий факт номер два говорит нам, что агрессивному парнокопытному абсолютно пофигу на какие лохмотья кидаться. Быка раздражает не цвет тряпки, а движения, которые с ней делают.
Быки для корриды особенные — их специально выводят сильными и злющими. Справиться разъярённой зверюгой, порой, не реально даже в загоне. Но у хитрых людей есть прекрасный дедовский способ — кольцо в носу. Принцип работы прост: носовые хрящи быка очень чувствительны к физическим воздействиям. Стоит потянуть за колечко, и бык испытает целый спектр эмоций. Несчастному копытному ничего не остаётся, кроме как понять, что лучший способ избежать боли — подчиниться человеку. Вот такой грустный коровий факт номер 3.
Чему нас учит эта история? Одному из полезнейших качеств жизни — интересоваться самыми обычными вещами. Каждая из них таит в себе что-то неожиданное и уникальное. Что-то, что может повлиять на твоё мировоззрение или полностью его перевернуть.
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И поэтому предки приручили коров, чтобы дристать каждый день ..... Что-то мне вероятней, что они уже имели способность переваривать лактозу.
Одно из незабываемых впечатлений из детства. Чтобы уехать из нашей деревни, мы шли к молочной ферме, и ехали до города на машине забитой здоровенными бидонами с молоком. И вот, помню стоим мы как-то рано утром, ждем машину. И тут из коровника выпускают здоровенного быка. Быку что-то пришлось не по нраву. Разъяренный бык, это зрелище не для слабонервных. Он только стоял, орал во всю глотку,мотал башкой и рыл копытом землю. Мне тогда показалось что это какой-то танк. Земля реально тряслась под ногами, а рев стоял такой, что его наверное слышали километров за десять оттуда. Респект и уважуха нашим далеким-далеким предкам, сумевшим приручить подобных зверюг! :)
У тех, у кого с молоком вроде всё хорошо, попробуйте бахнуть стакан сливок.
Но, разумеется, "обработанные" производные - сметану, творог, сыр никто не отменял.
Абортированный плод, кстати, в последнее время тоже идет в дело.
Из его крови делают питательную среду для выращивания куриного мяса в биореакторах.
Ты сам же называешь породу - "мясомолочные" .
Но говоришь, что их не производят. )))
Их много различных пород.
Для разных методов содержания - разные породы.
Оставляют только от племенных коров, т.е. специально отобранных для разведения данной породы.
Остальные - дают молоко для нерожденных телят, пока могут.