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Как Бурёнки повлияли на наши гены? Зачем быкам в носу кольца? Почему коров нельзя не доить?

Как Бурёнки повлияли на наши гены? Зачем быкам в носу кольца? Почему коров нельзя не доить? (6 фото)

Автор:
16 января 2021 20:01
Метки: интересно   коровы   факты   
668
6

Удивительное всегда рядом, и особенно много его там, где ты даже не подумаешь искать. Вот, казалось бы, что можно сказать нового про коров? Бурёнки уже 8 500 лет спасают нас от голода и холода. Они даже умудрились повлиять на человеческие гены!

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Метки: интересно   коровы   факты   
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3k
au3 10 часов назад
"А значит это то, что у наших далёких предков из каменного века от стакана молочка пробивало на знатную диарею"

И поэтому предки приручили коров, чтобы дристать каждый день ..... Что-то мне вероятней, что они уже имели способность переваривать лактозу.
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14k
crazyvantuz 4 часа назад
то-то у соседской кошки от молока прям отек квинке
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49k
smakido 7 часов назад
На Руси, в деревнях, корову называли " кормилицей", т к это не только молоко, но и сметана, сливки, творог, сыр!
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7k
Пафнутий 7 часов назад
Наверное я китаец, если не в душе, то уж в области брюха, точно. С лактозой не дружу лет этак с двадцати. Стаканчик молока, и я дрищу дальше чем вижу.
Одно из незабываемых впечатлений из детства. Чтобы уехать из нашей деревни, мы шли к молочной ферме, и ехали до города на машине забитой здоровенными бидонами с молоком. И вот, помню стоим мы как-то рано утром, ждем машину. И тут из коровника выпускают здоровенного быка. Быку что-то пришлось не по нраву. Разъяренный бык, это зрелище не для слабонервных. Он только стоял, орал во всю глотку,мотал башкой и рыл копытом землю. Мне тогда показалось что это какой-то танк. Земля реально тряслась под ногами, а рев стоял такой, что его наверное слышали километров за десять оттуда. Респект и уважуха нашим далеким-далеким предкам, сумевшим приручить подобных зверюг! :)
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84k
Nobby Пафнутий 6 часов назад
Большинство взрослых лактозу усваивает всё же плохо, в отличие от младенцев.
У тех, у кого с молоком вроде всё хорошо, попробуйте бахнуть стакан сливок.

Но, разумеется, "обработанные" производные - сметану, творог, сыр никто не отменял.
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621
Борис 8 часов назад
Если корову пару дней не подоить, она "перегорит" и перестанет давать молоко. А раздоить корову это весьма не быстрый процесс.
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4k
Fishki_surfer 9 часов назад
При нынешнем индустрильном производстве молока, чтобы поддерживать лактацию, коровам делают искусственное осеменение и затем аборт на достаточно поздней стадии.Телят производят только племенные коровы, не мясо/молочные.

Абортированный плод, кстати, в последнее время тоже идет в дело.
Из его крови делают питательную среду для выращивания куриного мяса в биореакторах.
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44k
Albert GER Fishki_surfer 8 часов назад
Это не совсем так.
Ты сам же называешь породу - "мясомолочные" .
Но говоришь, что их не производят. )))
Их много различных пород.
Для разных методов содержания - разные породы.
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3k
VEDICHE Fishki_surfer 7 часов назад
Это где же такое производство, позвольте спросить?
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4k
Fishki_surfer Albert GER 7 часов назад
Для воспроизведения стада не нужны все телята от всех коров.
Оставляют только от племенных коров, т.е. специально отобранных для разведения данной породы.
Остальные - дают молоко для нерожденных телят, пока могут.
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44k
Albert GER Fishki_surfer 6 часов назад
Ты описываешь только один способ.
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−9
Дядя Витя 9 часов назад
Обожаю молоко. Правда пил только козье и коровье!
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621
Борис Дядя Витя 8 часов назад
Я тоже как-то питьевое не перевариваю.
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8k
Александр 9 часов назад
Дичь какая-то. Просто человек единственный кто может получить молоко во взрослом возрасте. Множество животных с удовольствие пью молоко, если им его налить.
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