FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9527 постов • 1173 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные 
6 интересных фактов о том как зимует лисица

6 интересных фактов о том как зимует лисица (11 фото)

Автор:
16 января 2021 10:39
Сообщество : Животные
Метки: животные   зима   интересно   как зимует   лиса   факты   фото   хищница   
118
11
Лиса наверняка будет единственным существом, которому холода и морозы только помогают реализовать весь свой потенциал.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: животные   зима   интересно   как зимует   лиса   факты   фото   хищница   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
859
Обратная сторона Луны 50 минут назад
магнитное поле земли. Как только потенциальная еда попадает внутрь этого поля

Простите, а как можно не попасть в магнитное поле земли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
TirAn 8 минут назад
вот уж точно: про лису-магнетометр - это перебор.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
473k
Alexey Berestenko 46 минут назад
Если в летний период рыжая плутовка предпочитает жить на высокогорье, то ближе к зиме она спускается ближе к человеческому жилищу.
В Московской области, да и в Москве дохрена(очень много) лисиц живет. Что считать высокогорьем - дома выше 9 этажей?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
859
Обратная сторона Луны 47 минут назад
Чешского ученого Ярослава Червени это тоже заинтересовало. Твердо желая найти ответ, он собрал команду, вместе с которой долго наблюдал за лисьей охотой. За все время исследования группа записала 84 лисиц, которые прыгнули в целом почти 600 раз.

Ученые выявили довольно интересную закономерность. Когда лисы прыгали в северо-восточном направлении (на 20 градусов восточнее магнитного северного полюса), 73% их попыток заканчивалось успешно. Однако если они прыгали в противоположную сторону – на юго-запад, шансы снижались до 60%. А вот если они совершали прыжок в любом другом направлении, они ловили свою добычу только в 18% случаев. Что же происходило?

Как и зачем лисы используют магнитное поле Земли? Лиса, Мышь, Охота, Длиннопост
Червени сомневается, что лисы ориентируются по окружению. Ведь показатели были постоянными вне зависимости от времени суток или наличия рядом водоемов. Как полагает ученый, лисы обладают способностью ощущать магнитное поле Земли. В сочетании с их отличным слухом это шестое чувство работает как механизм слежения, помогая лисе находить добычу. Чешский исследователь не знает точно, как именно оно действует, однако у него есть неплохая гипотеза.

Как и зачем лисы используют магнитное поле Земли? Лиса, Мышь, Охота, Длиннопост
Как полагает Червени, когда лиса слышит шуршание мыши под снегом, она прислушивается внимательнее и в то же время концентрируется на нисходящем магнитном поле Северного полушария. Когда же лиса чувствует, что мышь соприкасается с этим полем, ей становится гораздо легче оценить расстояние между собой и своей закуской.
Тогда она и прыгает в воздух, выравнивая траекторию полета с помощью хвоста, и приземляется прямо на грызуна. Конечно, если она промахнется – она всегда может напасть на местную птицеферму.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
859
Обратная сторона Луны 53 минуты назад
Лиса наверняка будет единственным существом, которому холода и морозы только помогают реализовать весь свой потенциал

А как же белый медведь? А песец? А пингвины?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Выдержат ли средневековые доспехи современное оружие (видео) Выдержат ли средневековые доспехи современное оружие (видео) 6 интересных фактов о примате с необычным носом 6 интересных фактов о примате с необычным носом 7 интересных фактов из жизни полярной лисицы 7 интересных фактов из жизни полярной лисицы Как зимует лось Как зимует лось Как мангуст создает грязевой бронежилет против укусов змей Как мангуст создает грязевой бронежилет против укусов змей 6 интересных фактов из жизни медведя «шатуна» 6 интересных фактов из жизни медведя «шатуна»
ZeroCharisma

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

668612



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Наталья Сенчукова показала, как выглядит без косметики и фильтров
0
51
Наталья Сенчукова показала, как выглядит без косметики и фильтров
Возмущённые цензурой пользователи массово и стремительно покидают Twitter, Facebook и WhatsApp: видео
2
154
Возмущённые цензурой пользователи массово и стремительно покидают Twitter, Facebook и...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
NASA опубликовало уникальные снимки слияния галактик
0
8
NASA опубликовало уникальные снимки слияния галактик
Кортнев и Шахрин рассказали, как прийти в себя и настроиться на рабочий лад после праздников: видео
0
22
Кортнев и Шахрин рассказали, как прийти в себя и настроиться на рабочий лад после...
Выдержат ли средневековые доспехи современное оружие (видео)
Выдержат ли средневековые доспехи современное оружие (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#интересное#дтп#аварии#кино#Разное#дизайн#картинки#позитив
#фото#интересно#история#сша#приколы#люди#Исторические факты#дом#комментарии#технологии
#факты#прикол#Россия#подборка#природа#авто аварии#автомобили#истории#настроение#шоу бизнес

На что жалуетесь?

Вернуться