6 интересных фактов о том как зимует лисица

Лиса наверняка будет единственным существом, которому холода и морозы только помогают реализовать весь свой потенциал.
За лёгкой добычей к соседям!
Если в летний период рыжая плутовка предпочитает жить на высокогорье, то ближе к зиме она спускается ближе к человеческому жилищу. Весной, когда у большинства пернатых начинается гон, лисица не упускает возможности. Зимой такого можно не ожидать, вот лисица и спешит туда, где есть хотя бы грызуны и человек, занимающийся хозяйством. Мышиный писк хищница различит с расстояния до 100 м, а у человека можно в любой момент украсть ворчливую курочку!
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Мощные датчики слежения
Лиса удивительно точно охотится в зимнюю пору. Всё, что шебуршит под снегом, даже под толстым слоем, обязательно будет поймано и съедено. Это единственный хищник, охота которого в 98% заканчивается успехом. Потому что ориентируется она не только на слух, нюх и прекрасное зрение, но ещё и на магнитное поле земли. Как только потенциальная еда попадает внутрь этого поля, лисице становится в разы проще отследить перемещение, расстояние и глубину нахождения своего завтрака.
Тёплая шубка, как достоинство
Лисицы не строят себе дома, логова или берлоги. Мех отращивают знатный, там такая ость, с которой не сравнится даже густая шерсть медведя. Благодаря этому меху, лисица преспокойно сворачивается клубочком прямо на открытом снегу и ей от этого не холодно. Это волк может подмёрзнуть, но у него же нет такого пушистого одеяла, как у нашей красавицы! Она просто укрывает себя хвостом и прекрасно отдыхает в открытой выемке.
Ловкая попрыгунья
Для того, чтобы достать еду из-под глубокого сугроба, лисица использует удивительный метод охоты, который называется мышкованием. Как только хищница понимает, что прямо под ней пищит еда, она резко подпрыгивает вверх, поджимая передние лапы, а потом с силой прыгает мордой в снег. Передними лапами хищница подражает землеройке, а задние в это время погружаются под снег. Даже если мышь попытается дёрнуться в сторону, лиса вовремя исправит вектор своего зарывания.
Встроенный обогрев
С приходом зимы, сальные железы лисы активизируются. Они начинают вырабатывать достаточное количество жира, чтобы смазать всё тело. Этого хватает для удержания максимума тепла в организме. Но во время лютых морозов, от которых лисица в прямом смысле начинает дрожать, на помощь «приходят» волосяные луковицы. Они сжимаются, поэтому сальные железы выбрасывают на поверхность даже тот жир, который хотелось бы зарезервировать на будущее.
Запасливая хозяйка
А ещё у каждой, уважающей себя лисицы, должен быть «холодильник». Она начинает его сооружать в конце осени, когда температура воздуха уже позволяет продуктам питания, сохранятся в нормальном виде. В такие захоронки лиса относит то, что не смогла осилить за завтраком, обедом или ужином. Потихоньку плутовка обеспечит себя припасами на весь голодный период. Но охотиться при этом не перестанет никогда!
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Простите, а как можно не попасть в магнитное поле земли?
В Московской области, да и в Москве дохрена(очень много) лисиц живет. Что считать высокогорьем - дома выше 9 этажей?
Ученые выявили довольно интересную закономерность. Когда лисы прыгали в северо-восточном направлении (на 20 градусов восточнее магнитного северного полюса), 73% их попыток заканчивалось успешно. Однако если они прыгали в противоположную сторону – на юго-запад, шансы снижались до 60%. А вот если они совершали прыжок в любом другом направлении, они ловили свою добычу только в 18% случаев. Что же происходило?
Как и зачем лисы используют магнитное поле Земли? Лиса, Мышь, Охота, Длиннопост
Червени сомневается, что лисы ориентируются по окружению. Ведь показатели были постоянными вне зависимости от времени суток или наличия рядом водоемов. Как полагает ученый, лисы обладают способностью ощущать магнитное поле Земли. В сочетании с их отличным слухом это шестое чувство работает как механизм слежения, помогая лисе находить добычу. Чешский исследователь не знает точно, как именно оно действует, однако у него есть неплохая гипотеза.
Как и зачем лисы используют магнитное поле Земли? Лиса, Мышь, Охота, Длиннопост
Как полагает Червени, когда лиса слышит шуршание мыши под снегом, она прислушивается внимательнее и в то же время концентрируется на нисходящем магнитном поле Северного полушария. Когда же лиса чувствует, что мышь соприкасается с этим полем, ей становится гораздо легче оценить расстояние между собой и своей закуской.
Тогда она и прыгает в воздух, выравнивая траекторию полета с помощью хвоста, и приземляется прямо на грызуна. Конечно, если она промахнется – она всегда может напасть на местную птицеферму.
А как же белый медведь? А песец? А пингвины?