6 интересных фактов о том как зимует лисица

Лисицы не строят себе дома, логова или берлоги. Мех отращивают знатный, там такая ость, с которой не сравнится даже густая шерсть медведя. Благодаря этому меху, лисица преспокойно сворачивается клубочком прямо на открытом снегу и ей от этого не холодно. Это волк может подмёрзнуть, но у него же нет такого пушистого одеяла, как у нашей красавицы! Она просто укрывает себя хвостом и прекрасно отдыхает в открытой выемке.