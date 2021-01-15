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В Сочи женщина-таксист "напала" на автобус, не поделив с ним дорогу

В Сочи женщина-таксист "напала" на автобус, не поделив с ним дорогу (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 января 2021 15:57
Сообщество : Аварии
Метки: Россия   автобус   видео   интересное   сочи   такси   фото   
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В Сочи автобус "припёр" легковушку, за рулём которой оказалась женщина не из робкого десятка.

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Метки: Россия   автобус   видео   интересное   сочи   такси   фото   
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16  комментариев
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25k
Антон 2 часа назад
А я на её стороне. Сейчас в водители автобусов такое отребье берут, что не удивительно, что своим сараем могли прижать.
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2k
Georgy Aleksandrov Антон 2 часа назад
вы наверное просто не знаете кто в такси преимущественно работает
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57k
Опиум для народа 10 минут назад
Таксисты и так-то неадекваты, а тут еще и баба...
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21k
MrGod 15 минут назад
Там многое не понятно, автобус в своём ряду, тёлка на машине стоит поперёк.
Там левостороннее движение? Почему рег едет слева?
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2k
Frank Borman Час назад
Женщина - ласковое, нежное, слабое, беззащитное существо. До тех пор, пока ее не разозлить. Тогда надо бежать от нее со всех ног, пока она тебя не догнала и не вломила звиздюлей.
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2k
Georgy Aleksandrov 2 часа назад
надо было использовать проверенное решение - ББПЕ
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2k
Michael 3 часа назад
В игре её конный не словит,
В беде не сробеет спасёт:
Автобус она остановит,
В горящую избу войдёт!
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9k
zlopisec Michael 18 минут назад
* водителю хрен оторвет....
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−28
Племянник Путина 3 часа назад
дикая мартышка. они и в сезон не очень уравновешенные, а уж зимой вообще не в себе.
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58k
Viktor 3 часа назад
Женщина-таксист это как морская свинка - и не свинка, и не морская, а значит можно в дыню зарядить, да и дворники у неё имеются!
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4
wr2x2 Viktor Час назад
первичные половые признаки есть? значит женщина, и бить нельзя. Ну только если она реально не на равне с тобой по силе ))) тогда она не слабое существо - а спарринг-партнер
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11k
Денис wr2x2 57 минут назад
Как только женщина позволяет себе распустить руки - она перестаёт быть женщиной и становится преступником, покушающимся на здоровье, а может и на жизнь.
Поэтому можно без малейших колебаний зарядить этой свинье в рыло и поехать дальше.
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4
wr2x2 Денис 50 минут назад
когда женщина "распускает" руки - то она всё равно изначально слабее мужчины. Какой интерес бить такого слабого соперника? У мужчины должен быть достойный соперник, равный ему по силе. А слабого бить неинтересно должно быть.
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11k
Денис wr2x2 41 минуту назад
Я не сказал, что её надо бить.
Я сказал, что как только человек распускает руки, человек заканчивается и появляется правонарушитель/преступник.
И неважно слабее он/она или нет. Вы имеете полное право предпринять действия, которые прекратят воздействие на Вас. В данном случае, если тётка начинает махать руками - вломить ей в харю.
Разумеется, не надо стоять потом и допинывать поверженное тело :)

Но то, что человек слабее вовсе не даёт ему право Вас бить.
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36k
Элек Мек 3 часа назад
Злее бабы зверя нет.
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