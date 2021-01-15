В Сочи женщина-таксист "напала" на автобус, не поделив с ним дорогу

В Сочи автобус "припёр" легковушку, за рулём которой оказалась женщина не из робкого десятка.
В Сочи на Курортном проспекте водитель автобуса и водитель такси не поделили дорогу. Автобус "припёр" легковушку, из которой вышла злая женщина. Она в буквальном смысле напала на автобус, оторвала стеклоочиститель и пыталась подраться с водителем. Конечно же напоследок женщина сказала "пару ласковых" шофёру и села обратно в машину, сообщает Life.
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Там левостороннее движение? Почему рег едет слева?
В беде не сробеет спасёт:
Автобус она остановит,
В горящую избу войдёт!
Поэтому можно без малейших колебаний зарядить этой свинье в рыло и поехать дальше.
Я сказал, что как только человек распускает руки, человек заканчивается и появляется правонарушитель/преступник.
И неважно слабее он/она или нет. Вы имеете полное право предпринять действия, которые прекратят воздействие на Вас. В данном случае, если тётка начинает махать руками - вломить ей в харю.
Разумеется, не надо стоять потом и допинывать поверженное тело :)
Но то, что человек слабее вовсе не даёт ему право Вас бить.