В Сочи женщина-таксист "напала" на автобус, не поделив с ним дорогу

В Сочи на Курортном проспекте водитель автобуса и водитель такси не поделили дорогу. Автобус "припёр" легковушку, из которой вышла злая женщина. Она в буквальном смысле напала на автобус, оторвала стеклоочиститель и пыталась подраться с водителем. Конечно же напоследок женщина сказала "пару ласковых" шофёру и села обратно в машину, сообщает Life.