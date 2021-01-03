В Мичигане самолёт упал на жилой дом

По предварительным данным, жизни лишился пилот самолёта и два пассажира. Жители дома, на который рухнул самолёт, не пострадали и смогли самостоятельно выбежать из горевшего здания. Очевидцы рассказывают, что перед падением самолёт летел низко над землёй.