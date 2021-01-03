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В Мичигане самолёт упал на жилой дом

В Мичигане самолёт упал на жилой дом (3 фото)

Автор:
03 января 2021 10:46
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Пайпер   видео   интересное   крушение   мичиган   самолёт   фото   
813
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В американском мичигане произошла катастрофа - легкомоторный самолёт рухнул на жилые дома в американском городе Лион Тауншип. На месте происшествия начался пожар. К сожалению, никто из пассажиров самолёта не выжил.

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Метки: Пайпер   видео   интересное   крушение   мичиган   самолёт   фото   
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4  комментария
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18k
Мойша Час назад
""К сожалению, никто из пассажиров самолёта не выжил.""
Не с кого за дом,обстановку и беспокойство спросить денюшку.
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907
Kruma Мойша Час назад
Для этого есть страховка.
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11k
Kazanzaki 36 минут назад
На дом Гены Букина похож.
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11k
Oleg 57 минут назад
Что самолёт, что дом... Оба достойны друг друга... Нет, так то людей жалко, но всё больше похоже на старый анекдот
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