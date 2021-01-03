В Мичигане самолёт упал на жилой дом

В американском мичигане произошла катастрофа - легкомоторный самолёт рухнул на жилые дома в американском городе Лион Тауншип. На месте происшествия начался пожар. К сожалению, никто из пассажиров самолёта не выжил.
По предварительным данным, жизни лишился пилот самолёта и два пассажира. Жители дома, на который рухнул самолёт, не пострадали и смогли самостоятельно выбежать из горевшего здания. Очевидцы рассказывают, что перед падением самолёт летел низко над землёй.
Согласно The Detroit News, одномоторный самолет Piper PA-24 Comanche направлялся в аэропорт Нью-Гудзон. По мнению метеорологов, погода не могла стать причиной крушения.
The scene in Lyon Township where a plane has crashed into a house (Video from Justin Maddox) pic.twitter.com/D7p0L8kseQ— Local 4 WDIV Detroit (@Local4News) January 2, 2021
На месте работают спасатели и полицейские. Подробности падения самолёта выясняются.
Источник:
- В Нью-Йорке вертолет врезался в небоскрёб рядом с Таймс-сквер
- Пешеход едва не оказался под обломками падающего дома
- Появилось видео крушения российской БМД на учениях
- Пёс прервал футбольный матч и 3 минуты бегал по полю
- Псевдоспутник «Sрасе Sеlfiе» разбился на заднем дворе жительницы Мичигана
Понравилось12
Не с кого за дом,обстановку и беспокойство спросить денюшку.